https://ria.ru/20240407/terakt-1938464477.html

Обвиняемые в теракте в "Крокусе" назвали имя своего координатора

Обвиняемые в теракте в "Крокусе" назвали имя своего координатора - РИА Новости, 08.04.2024

Обвиняемые в теракте в "Крокусе" назвали имя своего координатора

Координатора, указавшего "Крокус Сити Холл" в качестве места для атаки и пути отхода к границе с Украиной, зовут Сайфулло, заявили обвиняемые в теракте на... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-07T22:48

2024-04-07T22:48

2024-04-08T00:14

теракт в "крокус сити холле"

украина

крокус

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Координатора, указавшего "Крокус Сити Холл" в качестве места для атаки и пути отхода к границе с Украиной, зовут Сайфулло, заявили обвиняемые в теракте на допросе, кадры которого опубликовал Первый канал."Сайфулло нам сообщил, чтобы мы ехали на Украину, в Киев. И там миллион рублей дадут", — сказал один из них.Теракт в "Крокусе"Стрельба и пожар в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске произошли вечером 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным МЧС, при нападении погибли 145 человек.По делу арестовали 11 фигурантов, включая четырех граждан Таджикистана, которые, по данным следствия, были непосредственными исполнителями теракта. Кроме того, 1 апреля в Дагестане задержали четырех иностранцев, участвовавших в финансировании и обеспечении оружием преступников.Директор ФСБ Александр Бортников на минувшей неделе сообщил, что первичные показания задержанных подтверждают украинский след. По данным СК России, террористы после нападения направились в Киев, чтобы там получить вознаграждение. В российских спецслужбах считают, что за преступлением также стоят США и Великобритания.

https://ria.ru/20240323/krokus-1935319588.html

https://ria.ru/20240325/terror-1935526878.html

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украина, крокус