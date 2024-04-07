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Обвиняемые в теракте в "Крокусе" назвали имя своего координатора - РИА Новости, 08.04.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
22:48 07.04.2024 (обновлено: 00:14 08.04.2024)
https://ria.ru/20240407/terakt-1938464477.html
Обвиняемые в теракте в "Крокусе" назвали имя своего координатора
Обвиняемые в теракте в "Крокусе" назвали имя своего координатора - РИА Новости, 08.04.2024
Обвиняемые в теракте в "Крокусе" назвали имя своего координатора
Координатора, указавшего "Крокус Сити Холл" в качестве места для атаки и пути отхода к границе с Украиной, зовут Сайфулло, заявили обвиняемые в теракте на... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-07T22:48
2024-04-08T00:14
теракт в "крокус сити холле"
украина
крокус
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Координатора, указавшего "Крокус Сити Холл" в качестве места для атаки и пути отхода к границе с Украиной, зовут Сайфулло, заявили обвиняемые в теракте на допросе, кадры которого опубликовал Первый канал."Сайфулло нам сообщил, чтобы мы ехали на Украину, в Киев. И там миллион рублей дадут", — сказал один из них.Теракт в "Крокусе"Стрельба и пожар в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске произошли вечером 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным МЧС, при нападении погибли 145 человек.По делу арестовали 11 фигурантов, включая четырех граждан Таджикистана, которые, по данным следствия, были непосредственными исполнителями теракта. Кроме того, 1 апреля в Дагестане задержали четырех иностранцев, участвовавших в финансировании и обеспечении оружием преступников.Директор ФСБ Александр Бортников на минувшей неделе сообщил, что первичные показания задержанных подтверждают украинский след. По данным СК России, террористы после нападения направились в Киев, чтобы там получить вознаграждение. В российских спецслужбах считают, что за преступлением также стоят США и Великобритания.
https://ria.ru/20240323/krokus-1935319588.html
https://ria.ru/20240325/terror-1935526878.html
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украина, крокус
Теракт в "Крокус Сити Холле", Украина, Крокус

Обвиняемые в теракте в "Крокусе" назвали имя своего координатора

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПожарные тушат горящий концертный зал "Крокус Сити Холл", где произошел теракт
Пожарные тушат горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошел теракт - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Пожарные тушат горящий концертный зал "Крокус Сити Холл", где произошел теракт. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Координатора, указавшего "Крокус Сити Холл" в качестве места для атаки и пути отхода к границе с Украиной, зовут Сайфулло, заявили обвиняемые в теракте на допросе, кадры которого опубликовал Первый канал.
"Сайфулло нам сообщил, чтобы мы ехали на Украину, в Киев. И там миллион рублей дадут", — сказал один из них.

Теракт в "Крокусе"

Стрельба и пожар в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске произошли вечером 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным МЧС, при нападении погибли 145 человек.
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23 марта, 16:37
По делу арестовали 11 фигурантов, включая четырех граждан Таджикистана, которые, по данным следствия, были непосредственными исполнителями теракта. Кроме того, 1 апреля в Дагестане задержали четырех иностранцев, участвовавших в финансировании и обеспечении оружием преступников.
Директор ФСБ Александр Бортников на минувшей неделе сообщил, что первичные показания задержанных подтверждают украинский след. По данным СК России, террористы после нападения направились в Киев, чтобы там получить вознаграждение. В российских спецслужбах считают, что за преступлением также стоят США и Великобритания.
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
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Теракт в "Крокус Сити Холле"УкраинаКрокус
 
 
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