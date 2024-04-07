https://ria.ru/20240407/terakt-1938370082.html

Семь детей из Подмосковья остались без родителей После теракта в "Крокусе"

Семь детей из Подмосковья остались без родителей После теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 07.04.2024

Семь детей из Подмосковья остались без родителей После теракта в "Крокусе"

После теракта в "Крокусе" семь детей из Подмосковья остались без родителей, еще 13 до сих пор находятся в госпитале, сообщил губернатор Московской области... РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T12:15

2024-04-07T12:15

2024-04-07T12:15

московская область (подмосковье)

красногорск

андрей воробьев

крокус сити холл

теракт в "крокус сити холле"

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. После теракта в "Крокусе" семь детей из Подмосковья остались без родителей, еще 13 до сих пор находятся в госпитале, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 1". "У нас погибли 20 человек, семь детей остались без родителей, еще 13 до сих пор находятся в госпитале. А всего врачи оказали помощь порядка 70 жителям только Московской области", - отметил он. По словам губернатора, задача региона сейчас - максимально уделить внимание семьям и особенно детям. "Мы знаем, где живут эти дети, мы знаем, с кем они живут и в чем нуждаются, и такую работу будем обязательно сопровождать", - добавил Воробьев. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек. Президент России Владимир Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240402/terakty-1937180661.html

https://ria.ru/20240329/kazn-1936492913.html

московская область (подмосковье)

красногорск

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московская область (подмосковье), красногорск, андрей воробьев, крокус сити холл