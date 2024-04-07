https://ria.ru/20240407/stantsiya-1938461617.html

МАГАТЭ подтвердило повреждения на одном из энергоблоков ЗАЭС

МАГАТЭ подтвердило повреждения на одном из энергоблоков ЗАЭС - РИА Новости, 07.04.2024

МАГАТЭ подтвердило повреждения на одном из энергоблоков ЗАЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтверждает незначительные повреждения на шестом энергоблоке Запорожской АЭС (ЗАЭС), утверждая при этом,... РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T22:24

2024-04-07T22:24

2024-04-07T22:24

в мире

европа

рафаэль гросси

магатэ

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтверждает незначительные повреждения на шестом энергоблоке Запорожской АЭС (ЗАЭС), утверждая при этом, что они не несут рисков ядерной безопасности. Ранее в воскресенье пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке беспилотника по куполу шестого энергоблока. Отмечалось, что критических повреждений нет. Чуть ранее сообщалось о прилетах БПЛА в районе столовой, а также в районе грузового порта. "Эксперты МАГАТЭ подтвердили сегодня физические последствия атак дронов на ЗАЭС, в том числе на одном из шести реакторов. Сообщается об одном пострадавшем. Повреждения на шестом энергоблоке не поставили под угрозу ядерную безопасность, но это серьезный инцидент, который может потенциально подорвать целостность системы защитной оболочки реактора", - говорится в заявлении МАГАТЭ в социальной сети Х. "Это явное нарушение базовых принципов защиты крупнейшей в Европе АЭС. Такие безрассудные атаки значительно увеличивают риск крупной ядерной аварии и должны быть немедленно прекращены", - приводит МАГАТЭ слова своего генерально директора Рафаэля Гросси.

https://ria.ru/20240407/zaes-1938412940.html

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в мире, европа, рафаэль гросси, магатэ