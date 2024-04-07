https://ria.ru/20240407/pribaltika-1938118970.html

"Есть предел". Прибалтика хочет окончательно разобраться с русскими

"Есть предел". Прибалтика хочет окончательно разобраться с русскими - РИА Новости, 07.04.2024

"Есть предел". Прибалтика хочет окончательно разобраться с русскими

Власти Эстонии намерены влиять на сторонников "русского мира" экономически. Новую тактику уже обсуждает парламент. Светские власти настроены решительно. Но... РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T08:00

2024-04-07T08:00

2024-04-07T08:01

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московский патриархат

русская православная церковь

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости, Сергей Проскурин. Власти Эстонии намерены влиять на сторонников "русского мира" экономически. Новую тактику уже обсуждает парламент. Светские власти настроены решительно. Но эксперты предупреждают о подводных камнях.Ах ты, Господи"У этих договоров <…> еще не прошла половина срока, но арендатор уже <…> заявляет о своем желании вести священную войну. <…> Такой арендатор должен освободить помещение из-за недобросовестного поведения и прекратить здесь свою антиэстонскую деятельность".Выступление депутата Рийгикогу от партии "Отечество" Ахти Калликорма было посвящено Эстонской православной церкви (ЭПЦ). Точнее, занимаемым ею помещениям.Еще в 2002-м правительство утвердило протокол, согласно которому ЭПЦ арендует у государства пятнадцать зданий на 50 лет за символическую сумму. Но времена меняются: пришло время досрочно платить по счетам, вернее — расторгать договор.Причина весомая. По мнению Калликорма, у властей вовсе нет другого выхода. Ведь речь идет о религиозной организации, "оправдывающей войну". Поводом для столь громких обвинений и санкций стала не ЭПЦ, а Всемирный русский народный собор (ВРНС). В зале церковных соборов храма Христа Спасителя 27 марта прошел внеочередной съезд этой общественной организации.По итогам приняли документ, который и стал яблоком раздора, докатившегося до Прибалтики. "Специальная военная операция, — говорится в "Наказе" ВРНС, — является новым этапом национально-освободительной борьбы русского народа <…> После завершения СВО вся территория современной Украины должна войти в зону исключительного влияния России".Провозглашается также, что специальная военная операция — это "священная война" с духовной точки зрения. А границы "Русского мира как <…> феномена" шире государственных.Подобное Калликорм расценил как идеологическое оправдание войны в целом. А молчание руководства ЭПЦ — как знак согласия с позицией ВРНС и Московского патриархата в целом. Именно поэтому в целях безопасности республики следует в кратчайшие сроки расторгнуть договоры аренды. "Где-то должен быть предел", — констатировал политик.Опасения оправдалисьОднако парламентарий поторопился с обвинениями: духовенство отреагировало на документ из Москвы."Русский народный собор — общественная организация другого государства, решения которого, несмотря на участие в нем представителей Русской православной церкви, не имеют отношения к Эстонской православной церкви Московского патриархата", — говорится в обращении синода ЭПЦ, опубликованном 2 апреля.Это, впрочем, не помешало тому, что в тот же день религиозную организацию призвали к ответу уже не народные избранники, а силовики. Вице-канцлер МВД Эстонии Райво Кюйт пригласил к себе некоторых высокопоставленных иерархов для разъяснений."У людей первая реакция, что если что-то говорят в Москве, то это же имеют в виду и здесь. Но мы не поддерживаем эти идеи ни на каком уровне", — рассказал по итогу встречи епископ Тартуский Даниил (Леписк).Но видимо, заявление светским властям показалось размытым. К тому же на прямой вопрос, будет ли озвучено более четко осуждение "Наказа" ВРНС, епископ Даниил ответил, что архиереям нужно посовещаться.Именно размытость формулировок и осторожность в последние два года играют не в пользу ЭПЦ. С начала российско-украинского конфликта правительство стало требовать максимально твердо и четко выразить несогласие с позицией светской и духовной Москвы. И глава Эстонской церкви это сделал."Опираясь на православное вероучение, Эстонская православная церковь выступает против войны, она за мир и мирное разрешение любых конфликтов. В связи с этим сообщаю, что я не разделяю слова святейшего патриарха Кирилла <…> об отпущении всех грехов военнослужащим, погибшим при исполнении воинского долга", — заявил в октябре 2022-го митрополит Таллинский Евгений (Решетников).Глава МВД Лаури Ляэнеметс удовлетворился таким ответом. Заверил, что виду на жительство архиерея ничто не угрожает. А целью ведомства было убедиться, не занимаются ли он и его подчиненные "пропагандой и разжиганием войны".Но уже в начале года эстонский департамент полиции и погранохраны сообщил, что лишит митрополита ВНЖ, поскольку тот все-таки представляет угрозу для государства. В итоге в феврале глава ЭПЦ вынужден был покинуть республику. Управляет паствой он теперь дистанционно.Крупнейшее меньшинствоСоциальному остракизму подверглись и те, кто так или иначе выступает в защиту Эстонской церкви. Так, своего поста лишился мэр Таллина Михаил Кылварт. Поводом стал процесс по делу о строительстве столичного комплекса "Порто-Франко".По мнению суда, представители Центристской партии (Кылварт — ее председатель), действуя в интересах девелоперов, оказывали на чиновника влияние. Как результат — штраф в миллион евро и условные сроки для всех фигурантов.В парламенте позора не вынесли и предложили Кылварту уйти в отставку. "На самом деле, — прокомментировал он, — не произошло ничего сверхъестественного <…> одна партия не может быть все время у власти <…> но мы, разумеется, продолжим политическую борьбу".Любопытно, что именно экс-градоначальник был активным апологетом ЭПЦ, когда речь заходила о договорах аренды между администрацией Таллина и религиозной организацией. "Вторая сторона <…> соблюдала условия <…> и не давала <…> повода для их расторжения. <...> Если бы у наших правоохранительных органов была информация о том, что это объединение каким-либо образом угрожает конституционному строю <…>, то его деятельность уже была бы прекращена в принудительном порядке".Глава Евангелическо-Лютеранской церкви Эстонии архиепископ Урмас Вийлма, который лично выступал в поддержку митрополита Евгения, в этот раз отозвался пространным текстом смутного содержания.В нем есть укор властям — за "неконструктивизм". Архиепископ обратил внимание на результаты последней переписи 2021-го: 50 процентов русских в республике называют себя православными. А это более 150 тысяч человек. Да и в целом русскоязычная часть населения — это, по сути, крупнейшее меньшинство в стране. С другой стороны, Вийлма рассуждает о губительности "молчаливого потворства" идеологии "русского мира".Доктор теологии Тартуского университета Прийт Рохтметс считает, что исходящий от "Наказа" ВРНС нарратив может поставить ЭПЦ в затруднительное положении. В то время как духовная Москва стремится объединить — на культурной и религиозной основе — русских на постсоветском пространстве, Эстонская церковь, безусловно, окажется в двойном конфликте.Один из них — со светскими властями — уже произошел. Другой — с церковным руководством — более серьезный. И в перспективе он может привести к расколу, если ЭПЦ пойдет на каноническое нарушение и разорвет связь с Русской церковью.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

москва, эстония, прибалтика, врнс, московский патриархат, русская православная церковь, аналитика - религия и мировоззрение