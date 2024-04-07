https://ria.ru/20240407/prazdnik-1938360609.html
В России появится новый праздник
В России появится новый праздник - РИА Новости, 07.04.2024
В России появится новый праздник
В России появится День работника электронной промышленности, сообщили в пресс-службе правительства. РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T11:12
2024-04-07T11:12
2024-04-07T11:47
россия
михаил мишустин
геннадий красников
общество
российская академия наук
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. В России появится День работника электронной промышленности, сообщили в пресс-службе правительства."Новый профессиональный праздник — День работника электронной промышленности — будет отмечаться в первое воскресенье октября", — говорится в публикации.Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, закрепляющее эту дату в календаре.С инициативой учредить новый праздник обратился в правительство президент Российской академии наук Геннадий Красников.В пресс-службе напомнили, что электронная промышленность — одна из стратегических отраслей экономики. Общее число работников, занятых на государственных и частных предприятиях, составляет более 300 тысяч человек.
https://ria.ru/20240401/rostekh-1937075775.html
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россия, михаил мишустин, геннадий красников, общество, российская академия наук
Россия, Михаил Мишустин, Геннадий Красников, Общество, Российская академия наук
В России появится новый праздник
В России появится День работника электронной промышленности