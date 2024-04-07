https://ria.ru/20240407/popadaniya-1938468041.html

МАГАТЭ зафиксировало три попадания в оболочку реактора на ЗАЭС

МАГАТЭ зафиксировало три попадания в оболочку реактора на ЗАЭС - РИА Новости, 08.04.2024

МАГАТЭ зафиксировало три попадания в оболочку реактора на ЗАЭС

МАГАТЭ впервые с ноября 2022 года зафиксировало как минимум три прямых попадания в конструкцию защитной оболочки реактора Запорожской АЭС, заявил генеральный... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-07T23:56

2024-04-07T23:56

2024-04-08T00:24

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запорожская аэс

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. МАГАТЭ впервые с ноября 2022 года зафиксировало как минимум три прямых попадания в конструкцию защитной оболочки реактора Запорожской АЭС, заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси в соцсети X.Ранее в воскресенье пресс-служба станции сообщила об атаке дрона по куполу шестого энергоблока. Критических повреждений не зафиксировали. Незадолго до этого сообщалось о прилетах БПЛА в районе столовой, а также в районе грузового порта."Сегодня, впервые с ноября 2022 года и после того, как я изложил пять основных принципов, позволяющих избежать серьезной ядерной аварии с радиологическими последствиями, миссия МАГАТЭ по оказанию содействия и помощи подтвердила как минимум три прямых попадания в основную защитную оболочку. Этого не должно происходить", — написал Гросси.Кроме того, он напомнил, что военной или политической выгоды от атак на ядерные объекты быть не может.Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту.С марта 2022 года она находится под охраной российских военных. В МИД подчеркивали, что этот шаг потребовался, чтобы избежать утечек ядерных и радиоактивных материалов.

https://ria.ru/20240407/ataka-1938463810.html

https://ria.ru/20240406/zaes-1938179671.html

https://ria.ru/20240407/ataka-1938431736.html

днепр (город)

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в мире, днепр (город), энергодар, украина, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс, оон