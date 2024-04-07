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МАГАТЭ зафиксировало три попадания в оболочку реактора на ЗАЭС - РИА Новости, 08.04.2024
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23:56 07.04.2024 (обновлено: 00:24 08.04.2024)
https://ria.ru/20240407/popadaniya-1938468041.html
МАГАТЭ зафиксировало три попадания в оболочку реактора на ЗАЭС
МАГАТЭ зафиксировало три попадания в оболочку реактора на ЗАЭС - РИА Новости, 08.04.2024
МАГАТЭ зафиксировало три попадания в оболочку реактора на ЗАЭС
МАГАТЭ впервые с ноября 2022 года зафиксировало как минимум три прямых попадания в конструкцию защитной оболочки реактора Запорожской АЭС, заявил генеральный... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-07T23:56
2024-04-08T00:24
в мире
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энергодар
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рафаэль гросси
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. МАГАТЭ впервые с ноября 2022 года зафиксировало как минимум три прямых попадания в конструкцию защитной оболочки реактора Запорожской АЭС, заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси в соцсети X.Ранее в воскресенье пресс-служба станции сообщила об атаке дрона по куполу шестого энергоблока. Критических повреждений не зафиксировали. Незадолго до этого сообщалось о прилетах БПЛА в районе столовой, а также в районе грузового порта."Сегодня, впервые с ноября 2022 года и после того, как я изложил пять основных принципов, позволяющих избежать серьезной ядерной аварии с радиологическими последствиями, миссия МАГАТЭ по оказанию содействия и помощи подтвердила как минимум три прямых попадания в основную защитную оболочку. Этого не должно происходить", — написал Гросси.Кроме того, он напомнил, что военной или политической выгоды от атак на ядерные объекты быть не может.Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту.С марта 2022 года она находится под охраной российских военных. В МИД подчеркивали, что этот шаг потребовался, чтобы избежать утечек ядерных и радиоактивных материалов.
https://ria.ru/20240407/ataka-1938463810.html
https://ria.ru/20240406/zaes-1938179671.html
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в мире, днепр (город), энергодар, украина, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс, оон
В мире, Днепр (город), Энергодар, Украина, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, ООН
МАГАТЭ зафиксировало три попадания в оболочку реактора на ЗАЭС

МАГАТЭ зафиксировало 3 попадания в оболочку реактора ЗАЭС впервые с 2022 года

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
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Запорожская АЭС. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. МАГАТЭ впервые с ноября 2022 года зафиксировало как минимум три прямых попадания в конструкцию защитной оболочки реактора Запорожской АЭС, заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси в соцсети X.
Ранее в воскресенье пресс-служба станции сообщила об атаке дрона по куполу шестого энергоблока. Критических повреждений не зафиксировали. Незадолго до этого сообщалось о прилетах БПЛА в районе столовой, а также в районе грузового порта.
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"Сегодня, впервые с ноября 2022 года и после того, как я изложил пять основных принципов, позволяющих избежать серьезной ядерной аварии с радиологическими последствиями, миссия МАГАТЭ по оказанию содействия и помощи подтвердила как минимум три прямых попадания в основную защитную оболочку. Этого не должно происходить", — написал Гросси.
Кроме того, он напомнил, что военной или политической выгоды от атак на ядерные объекты быть не может.
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Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту.
С марта 2022 года она находится под охраной российских военных. В МИД подчеркивали, что этот шаг потребовался, чтобы избежать утечек ядерных и радиоактивных материалов.
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В миреДнепр (город)ЭнергодарУкраинаРафаэль ГроссиМАГАТЭЗапорожская АЭСООН
 
 
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