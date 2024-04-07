https://ria.ru/20240407/orsk-1938358197.html

Власти рассказали о состоянии жителей Орска, у которых выявили норовирус

Власти рассказали о состоянии жителей Орска, у которых выявили норовирус - РИА Новости, 07.04.2024

Власти рассказали о состоянии жителей Орска, у которых выявили норовирус

Состояние 18 жителей подтопленного Орска, подхвативших норовирус после употребления воды из-под крана, не вызывает опасений, они получают лечение, сообщили в... РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T11:00

2024-04-07T11:00

2024-04-07T11:00

происшествия

здоровье - общество

орск

оренбургская область

урал

денис паслер

прорыв дамбы в орске

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УФА, 7 апр – РИА Новости. Состояние 18 жителей подтопленного Орска, подхвативших норовирус после употребления воды из-под крана, не вызывает опасений, они получают лечение, сообщили в Telegram-канале правительства Оренбургской области. Ранее власти опровергли сообщения о 66 пострадавших в Орске. Официально властями озвучивалось о 18 пострадавших, которые заболели норовирусом после употребления воды из-под крана. Восемь из заболевших были госпитализированы, остальные лечились амбулаторно. "По состоянию на 7 апреля цифры о пострадавших от паводковых процессов остаются прежними: 18 зараженных норовирусом после употребления воды из централизованного источника водоснабжения. Сегодня состояние госпитализированных и лечащихся амбулаторно от кишечной инфекции не вызывает опасений. Они находятся под наблюдением врачей и получают всю необходимую помощь", - сообщает правительство области. Власти уточнили, что других обращений в скорую помощь и лечебные учреждения по обстоятельствам, связанным с паводком, не зафиксировано. "В Орске с 5 апреля в круглосуточном режиме работает специальный медицинский штаб под руководством вице-губернатора – министра здравоохранения Оренбургской области Татьяны Савиновой и под личным контролем губернатора Дениса Паслера", - добавили в ведомстве. В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала оренбургский город Орск от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из района Старый город, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. В субботу прорвало дамбу на другом участке, зону эвакуации в городе увеличили. Режим ЧС введен на всей территории области.

https://ria.ru/20240407/orsk-1938355780.html

https://ria.ru/20240407/orsk-1938355192.html

орск

оренбургская область

урал

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, здоровье - общество, орск, оренбургская область, урал, денис паслер, прорыв дамбы в орске