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Власти рассказали о состоянии жителей Орска, у которых выявили норовирус - РИА Новости, 07.04.2024
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11:00 07.04.2024
https://ria.ru/20240407/orsk-1938358197.html
Власти рассказали о состоянии жителей Орска, у которых выявили норовирус
Власти рассказали о состоянии жителей Орска, у которых выявили норовирус - РИА Новости, 07.04.2024
Власти рассказали о состоянии жителей Орска, у которых выявили норовирус
Состояние 18 жителей подтопленного Орска, подхвативших норовирус после употребления воды из-под крана, не вызывает опасений, они получают лечение, сообщили в... РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T11:00
2024-04-07T11:00
происшествия
здоровье - общество
орск
оренбургская область
урал
денис паслер
прорыв дамбы в орске
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УФА, 7 апр – РИА Новости. Состояние 18 жителей подтопленного Орска, подхвативших норовирус после употребления воды из-под крана, не вызывает опасений, они получают лечение, сообщили в Telegram-канале правительства Оренбургской области. Ранее власти опровергли сообщения о 66 пострадавших в Орске. Официально властями озвучивалось о 18 пострадавших, которые заболели норовирусом после употребления воды из-под крана. Восемь из заболевших были госпитализированы, остальные лечились амбулаторно. "По состоянию на 7 апреля цифры о пострадавших от паводковых процессов остаются прежними: 18 зараженных норовирусом после употребления воды из централизованного источника водоснабжения. Сегодня состояние госпитализированных и лечащихся амбулаторно от кишечной инфекции не вызывает опасений. Они находятся под наблюдением врачей и получают всю необходимую помощь", - сообщает правительство области. Власти уточнили, что других обращений в скорую помощь и лечебные учреждения по обстоятельствам, связанным с паводком, не зафиксировано. "В Орске с 5 апреля в круглосуточном режиме работает специальный медицинский штаб под руководством вице-губернатора – министра здравоохранения Оренбургской области Татьяны Савиновой и под личным контролем губернатора Дениса Паслера", - добавили в ведомстве. В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала оренбургский город Орск от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из района Старый город, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. В субботу прорвало дамбу на другом участке, зону эвакуации в городе увеличили. Режим ЧС введен на всей территории области.
https://ria.ru/20240407/orsk-1938355780.html
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орск
оренбургская область
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происшествия, здоровье - общество, орск, оренбургская область, урал, денис паслер, прорыв дамбы в орске
Происшествия, Здоровье - Общество, Орск, Оренбургская область, Урал, Денис Паслер, Прорыв дамбы в Орске
Власти рассказали о состоянии жителей Орска, у которых выявили норовирус

Власти: состояние 18 зараженных норовирусом жителей Орска не вызывает опасений

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВид на город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы
Вид на город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Вид на город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы
Читать ria.ru в
УФА, 7 апр – РИА Новости. Состояние 18 жителей подтопленного Орска, подхвативших норовирус после употребления воды из-под крана, не вызывает опасений, они получают лечение, сообщили в Telegram-канале правительства Оренбургской области.
Ранее власти опровергли сообщения о 66 пострадавших в Орске.
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Официально властями озвучивалось о 18 пострадавших, которые заболели норовирусом после употребления воды из-под крана. Восемь из заболевших были госпитализированы, остальные лечились амбулаторно.
"По состоянию на 7 апреля цифры о пострадавших от паводковых процессов остаются прежними: 18 зараженных норовирусом после употребления воды из централизованного источника водоснабжения. Сегодня состояние госпитализированных и лечащихся амбулаторно от кишечной инфекции не вызывает опасений. Они находятся под наблюдением врачей и получают всю необходимую помощь", - сообщает правительство области.
Власти уточнили, что других обращений в скорую помощь и лечебные учреждения по обстоятельствам, связанным с паводком, не зафиксировано.
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"В Орске с 5 апреля в круглосуточном режиме работает специальный медицинский штаб под руководством вице-губернатора – министра здравоохранения Оренбургской области Татьяны Савиновой и под личным контролем губернатора Дениса Паслера", - добавили в ведомстве.
В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала оренбургский город Орск от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из района Старый город, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. В субботу прорвало дамбу на другом участке, зону эвакуации в городе увеличили. Режим ЧС введен на всей территории области.
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ПроисшествияЗдоровье - ОбществоОрскОренбургская областьУралДенис ПаслерПрорыв дамбы в Орске
 
 
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