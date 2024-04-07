В Совфеде рассказали, к чему Санду ведет Молдавию
Сенатор Пушков: Санду ведет Молдавию к поглощению Румынии
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Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков считает, что президент Молдавии Майя Санду ведет страну к поглощению Румынией.
Премьер Румынии Марчел Чолаку 4 апреля заявил, что поддерживает идею объединения с Молдавией, которое может произойти в том числе за счет вступления республики в ЕС.
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"Премьер Румынии - за поглощение Молдавии. Удивляться нечему. Во главе Молдавии давно поставили президентом румынку, теперь второй этап - довести дело до поглощения Молдавии Румынией. В этом случае Молдавия будет самой бедной провинцией одной из небогатых стран ЕС. Собственно, Санду к этому и ведет дело", - говорится в сообщении.
Министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой также сообщал, что многие представители власти Румынии, равно как и члены политических партий Молдавии, продвигают идею объединения двух государств. При этом глава Гагаузии Евгения Гуцул заявляла, что Гагаузская автономия запустит процесс отделения от Молдавии, если молдавские власти решат объединиться с Румынией.
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Парламенты Молдавии и Румынии в 2022 году впервые провели совместное заседание. До этого неоднократно встречались правительства двух стран, создавались совместные комиссии и рабочие группы во многих областях. По мнению местных аналитиков, сближению Кишинева с Бухарестом способствует напряжение в отношениях с РФ из-за конфликта на Украине.
В 1918 году Румыния ввела войска на территорию Молдавии, проведя границу по реке Днестр (без территории нынешнего Приднестровья). Созданный в Кишиневе Совет края проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940 года территория современной Молдавии не входит в состав Румынии. На территории обеих стран существуют сторонники идеи "унионизма", то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней как отдельного государства.
Однако согласно результатам многочисленных соцопросов, большинство жителей республики выступает против поглощения Румынией Молдавией. Так, согласно мартовскому опросу Института маркетинга и социологических опросов IMAS, за президента, который бы добивался объединения Молдавии с Румынией, проголосовали бы только 8% избирателей.