https://ria.ru/20240407/moldaviya-1938326142.html

В Совфеде рассказали, к чему Санду ведет Молдавию

В Совфеде рассказали, к чему Санду ведет Молдавию - РИА Новости, 07.04.2024

В Совфеде рассказали, к чему Санду ведет Молдавию

Глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков считает, что президент Молдавии Майя Санду ведет страну к поглощению Румынией. РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T01:53

2024-04-07T01:53

2024-04-07T01:53

в мире

молдавия

румыния

кишинев

майя санду

алексей пушков

михай попшой

евросоюз

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков считает, что президент Молдавии Майя Санду ведет страну к поглощению Румынией. Премьер Румынии Марчел Чолаку 4 апреля заявил, что поддерживает идею объединения с Молдавией, которое может произойти в том числе за счет вступления республики в ЕС. "Премьер Румынии - за поглощение Молдавии. Удивляться нечему. Во главе Молдавии давно поставили президентом румынку, теперь второй этап - довести дело до поглощения Молдавии Румынией. В этом случае Молдавия будет самой бедной провинцией одной из небогатых стран ЕС. Собственно, Санду к этому и ведет дело", - говорится в сообщении. Министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой также сообщал, что многие представители власти Румынии, равно как и члены политических партий Молдавии, продвигают идею объединения двух государств. При этом глава Гагаузии Евгения Гуцул заявляла, что Гагаузская автономия запустит процесс отделения от Молдавии, если молдавские власти решат объединиться с Румынией. Парламенты Молдавии и Румынии в 2022 году впервые провели совместное заседание. До этого неоднократно встречались правительства двух стран, создавались совместные комиссии и рабочие группы во многих областях. По мнению местных аналитиков, сближению Кишинева с Бухарестом способствует напряжение в отношениях с РФ из-за конфликта на Украине. В 1918 году Румыния ввела войска на территорию Молдавии, проведя границу по реке Днестр (без территории нынешнего Приднестровья). Созданный в Кишиневе Совет края проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940 года территория современной Молдавии не входит в состав Румынии. На территории обеих стран существуют сторонники идеи "унионизма", то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней как отдельного государства. Однако согласно результатам многочисленных соцопросов, большинство жителей республики выступает против поглощения Румынией Молдавией. Так, согласно мартовскому опросу Института маркетинга и социологических опросов IMAS, за президента, который бы добивался объединения Молдавии с Румынией, проголосовали бы только 8% избирателей.

https://ria.ru/20240405/moldavia-1938153435.html

https://ria.ru/20240404/rumyniya-1937765374.html

https://ria.ru/20240405/nato-1938041885.html

молдавия

румыния

кишинев

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в мире, молдавия, румыния, кишинев, майя санду, алексей пушков, михай попшой, евросоюз, совет федерации рф