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В Совфеде рассказали, к чему Санду ведет Молдавию - РИА Новости, 07.04.2024
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01:53 07.04.2024
https://ria.ru/20240407/moldaviya-1938326142.html
В Совфеде рассказали, к чему Санду ведет Молдавию
В Совфеде рассказали, к чему Санду ведет Молдавию - РИА Новости, 07.04.2024
В Совфеде рассказали, к чему Санду ведет Молдавию
Глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков считает, что президент Молдавии Майя Санду ведет страну к поглощению Румынией. РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T01:53
2024-04-07T01:53
в мире
молдавия
румыния
кишинев
майя санду
алексей пушков
михай попшой
евросоюз
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков считает, что президент Молдавии Майя Санду ведет страну к поглощению Румынией. Премьер Румынии Марчел Чолаку 4 апреля заявил, что поддерживает идею объединения с Молдавией, которое может произойти в том числе за счет вступления республики в ЕС. "Премьер Румынии - за поглощение Молдавии. Удивляться нечему. Во главе Молдавии давно поставили президентом румынку, теперь второй этап - довести дело до поглощения Молдавии Румынией. В этом случае Молдавия будет самой бедной провинцией одной из небогатых стран ЕС. Собственно, Санду к этому и ведет дело", - говорится в сообщении. Министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой также сообщал, что многие представители власти Румынии, равно как и члены политических партий Молдавии, продвигают идею объединения двух государств. При этом глава Гагаузии Евгения Гуцул заявляла, что Гагаузская автономия запустит процесс отделения от Молдавии, если молдавские власти решат объединиться с Румынией. Парламенты Молдавии и Румынии в 2022 году впервые провели совместное заседание. До этого неоднократно встречались правительства двух стран, создавались совместные комиссии и рабочие группы во многих областях. По мнению местных аналитиков, сближению Кишинева с Бухарестом способствует напряжение в отношениях с РФ из-за конфликта на Украине. В 1918 году Румыния ввела войска на территорию Молдавии, проведя границу по реке Днестр (без территории нынешнего Приднестровья). Созданный в Кишиневе Совет края проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940 года территория современной Молдавии не входит в состав Румынии. На территории обеих стран существуют сторонники идеи "унионизма", то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней как отдельного государства. Однако согласно результатам многочисленных соцопросов, большинство жителей республики выступает против поглощения Румынией Молдавией. Так, согласно мартовскому опросу Института маркетинга и социологических опросов IMAS, за президента, который бы добивался объединения Молдавии с Румынией, проголосовали бы только 8% избирателей.
https://ria.ru/20240405/moldavia-1938153435.html
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в мире, молдавия, румыния, кишинев, майя санду, алексей пушков, михай попшой, евросоюз, совет федерации рф
В мире, Молдавия, Румыния, Кишинев, Майя Санду, Алексей Пушков, Михай Попшой, Евросоюз, Совет Федерации РФ
В Совфеде рассказали, к чему Санду ведет Молдавию

Сенатор Пушков: Санду ведет Молдавию к поглощению Румынии

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© Sputnik / Михай Карауш
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Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков считает, что президент Молдавии Майя Санду ведет страну к поглощению Румынией.
Премьер Румынии Марчел Чолаку 4 апреля заявил, что поддерживает идею объединения с Молдавией, которое может произойти в том числе за счет вступления республики в ЕС.
Государственный флаг Молдавии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
В Совфеде осудили идею объединения Молдавии и Румынии
5 апреля, 22:29
"Премьер Румынии - за поглощение Молдавии. Удивляться нечему. Во главе Молдавии давно поставили президентом румынку, теперь второй этап - довести дело до поглощения Молдавии Румынией. В этом случае Молдавия будет самой бедной провинцией одной из небогатых стран ЕС. Собственно, Санду к этому и ведет дело", - говорится в сообщении.
Министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой также сообщал, что многие представители власти Румынии, равно как и члены политических партий Молдавии, продвигают идею объединения двух государств. При этом глава Гагаузии Евгения Гуцул заявляла, что Гагаузская автономия запустит процесс отделения от Молдавии, если молдавские власти решат объединиться с Румынией.
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Премьер Румынии поддержал объединение с Молдавией
4 апреля, 10:49
Парламенты Молдавии и Румынии в 2022 году впервые провели совместное заседание. До этого неоднократно встречались правительства двух стран, создавались совместные комиссии и рабочие группы во многих областях. По мнению местных аналитиков, сближению Кишинева с Бухарестом способствует напряжение в отношениях с РФ из-за конфликта на Украине.
В 1918 году Румыния ввела войска на территорию Молдавии, проведя границу по реке Днестр (без территории нынешнего Приднестровья). Созданный в Кишиневе Совет края проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940 года территория современной Молдавии не входит в состав Румынии. На территории обеих стран существуют сторонники идеи "унионизма", то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней как отдельного государства.
Однако согласно результатам многочисленных соцопросов, большинство жителей республики выступает против поглощения Румынией Молдавией. Так, согласно мартовскому опросу Института маркетинга и социологических опросов IMAS, за президента, который бы добивался объединения Молдавии с Румынией, проголосовали бы только 8% избирателей.
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В миреМолдавияРумынияКишиневМайя СандуАлексей ПушковМихай ПопшойЕвросоюзСовет Федерации РФ
 
 
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