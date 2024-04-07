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Ему страшно. В Британии раскрыли, что заставило Лекорню позвонить Шойгу - РИА Новости, 07.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:10 07.04.2024 (обновлено: 09:53 07.04.2024)
https://ria.ru/20240407/lekornyu-1938330752.html
Ему страшно. В Британии раскрыли, что заставило Лекорню позвонить Шойгу
Ему страшно. В Британии раскрыли, что заставило Лекорню позвонить Шойгу - РИА Новости, 07.04.2024
Ему страшно. В Британии раскрыли, что заставило Лекорню позвонить Шойгу
Министр обороны Франции Себастьян Лекорню позвонил российскому коллеге Сергею Шойгу для того, чтобы уговорить Москву смягчить позицию по поводу западного... РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T04:10
2024-04-07T09:53
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
франция
великобритания
себастьян лекорню
владимир путин
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Министр обороны Франции Себастьян Лекорню позвонил российскому коллеге Сергею Шойгу для того, чтобы уговорить Москву смягчить позицию по поводу западного контингента на Украине и нащупать почву для "заморозки" конфликта, заявил британский аналитик Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу Duran.&quot;Я думаю, что они хотели понять, могут ли русские смягчить свою позицию по поводу развертывания французских войск на Украине. Русские предупреждали, что французы будут целями ударов, &lt;...&gt; и французы этого боятся&quot;, — сказал он.По мнению Меркуриса, во Франции прекрасно осознают всю катастрофичность ситуации на Украине и мрачные перспективы ВСУ на поле боя. Именно поэтому, как предположил аналитик, еще одной задачей Лекорню было прощупывание почвы под некое соглашение с Россией, которое обеспечило бы заморозку конфликта.Британский эксперт напомнил, что президент России Владимир Путин уже четко высказывал свою позицию по поводу попыток заманить страну на переговоры по заморозке конфликта на Украине. Во время интервью журналисту Дмитрию Киселеву российский президент назвал авторов таких предложений "опасными людьми". Как отметил тогда Путин, западные "миротворцы" будут лишь "вбрасывать свои хотелки" под видом уступок России."Я все больше задумываюсь о том, что &lt;…&gt; Путин имел в виду именно Макрона, говоря об опасных людях", — выразил мнение Меркурис.Телефонный разговор Лекорню с Шойгу, инициированный Парижем, состоялся в среду. Как рассказали в Минобороны России, французский министр в ходе разговора "настойчиво пытался убедить российского коллегу в непричастности Киева и стран Запада" к теракту в "Крокус Сити Холле", перекладывая всю вину на ИГ*.Стороны коснулись и темы возможной отправки французских военных на Украину. Глава российского ведомства предупредил своего коллегу о проблемах, с которыми столкнется Париж в случае реализации этих планов.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако украинские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. В Кремле констатировали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет. Там добавили, что абсолютным приоритетом для России остается достижение целей спецоперации, сейчас это возможно только военным путем.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20240405/beseda-1937939725.html
https://ria.ru/20240405/zakharova-1937934733.html
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в мире, россия, украина, франция, великобритания, себастьян лекорню, владимир путин, сергей шойгу, эммануэль макрон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Франция, Великобритания, Себастьян Лекорню, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Эммануэль Макрон
Ему страшно. В Британии раскрыли, что заставило Лекорню позвонить Шойгу

Аналитик Меркурис: французы бояться стать целями для России на Украине

© AP Photo / Gonzalo FuentesМинистр обороны Франции Себастьян Лекорню
Министр обороны Франции Себастьян Лекорню - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
Министр обороны Франции Себастьян Лекорню. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Министр обороны Франции Себастьян Лекорню позвонил российскому коллеге Сергею Шойгу для того, чтобы уговорить Москву смягчить позицию по поводу западного контингента на Украине и нащупать почву для "заморозки" конфликта, заявил британский аналитик Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу Duran.
«

"Я думаю, что они хотели понять, могут ли русские смягчить свою позицию по поводу развертывания французских войск на Украине. Русские предупреждали, что французы будут целями ударов, <...> и французы этого боятся", — сказал он.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
Мы надеемся. Французы неожиданно отреагировали на беседу Шойгу и Лекорню
5 апреля, 03:34
По мнению Меркуриса, во Франции прекрасно осознают всю катастрофичность ситуации на Украине и мрачные перспективы ВСУ на поле боя. Именно поэтому, как предположил аналитик, еще одной задачей Лекорню было прощупывание почвы под некое соглашение с Россией, которое обеспечило бы заморозку конфликта.
Британский эксперт напомнил, что президент России Владимир Путин уже четко высказывал свою позицию по поводу попыток заманить страну на переговоры по заморозке конфликта на Украине. Во время интервью журналисту Дмитрию Киселеву российский президент назвал авторов таких предложений "опасными людьми". Как отметил тогда Путин, западные "миротворцы" будут лишь "вбрасывать свои хотелки" под видом уступок России.
"Я все больше задумываюсь о том, что <…> Путин имел в виду именно Макрона, говоря об опасных людях", — выразил мнение Меркурис.
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
В МИД прокомментировали заявление Макрона об "угрожающем" тоне Шойгу
5 апреля, 01:46
Телефонный разговор Лекорню с Шойгу, инициированный Парижем, состоялся в среду. Как рассказали в Минобороны России, французский министр в ходе разговора "настойчиво пытался убедить российского коллегу в непричастности Киева и стран Запада" к теракту в "Крокус Сити Холле", перекладывая всю вину на ИГ*.
Стороны коснулись и темы возможной отправки французских военных на Украину. Глава российского ведомства предупредил своего коллегу о проблемах, с которыми столкнется Париж в случае реализации этих планов.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако украинские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. В Кремле констатировали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет. Там добавили, что абсолютным приоритетом для России остается достижение целей спецоперации, сейчас это возможно только военным путем.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Карл Нехаммер - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
Нехаммер неожиданно высказался о Макроне после его слов о России
Вчера, 09:21
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаФранцияВеликобританияСебастьян ЛекорнюВладимир ПутинСергей ШойгуЭммануэль Макрон
 
 
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