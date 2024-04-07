https://ria.ru/20240407/lekornyu-1938330752.html

Ему страшно. В Британии раскрыли, что заставило Лекорню позвонить Шойгу

Ему страшно. В Британии раскрыли, что заставило Лекорню позвонить Шойгу - РИА Новости, 07.04.2024

Ему страшно. В Британии раскрыли, что заставило Лекорню позвонить Шойгу

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню позвонил российскому коллеге Сергею Шойгу для того, чтобы уговорить Москву смягчить позицию по поводу западного... РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T04:10

2024-04-07T04:10

2024-04-07T09:53

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Министр обороны Франции Себастьян Лекорню позвонил российскому коллеге Сергею Шойгу для того, чтобы уговорить Москву смягчить позицию по поводу западного контингента на Украине и нащупать почву для "заморозки" конфликта, заявил британский аналитик Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу Duran."Я думаю, что они хотели понять, могут ли русские смягчить свою позицию по поводу развертывания французских войск на Украине. Русские предупреждали, что французы будут целями ударов, <...> и французы этого боятся", — сказал он.По мнению Меркуриса, во Франции прекрасно осознают всю катастрофичность ситуации на Украине и мрачные перспективы ВСУ на поле боя. Именно поэтому, как предположил аналитик, еще одной задачей Лекорню было прощупывание почвы под некое соглашение с Россией, которое обеспечило бы заморозку конфликта.Британский эксперт напомнил, что президент России Владимир Путин уже четко высказывал свою позицию по поводу попыток заманить страну на переговоры по заморозке конфликта на Украине. Во время интервью журналисту Дмитрию Киселеву российский президент назвал авторов таких предложений "опасными людьми". Как отметил тогда Путин, западные "миротворцы" будут лишь "вбрасывать свои хотелки" под видом уступок России."Я все больше задумываюсь о том, что <…> Путин имел в виду именно Макрона, говоря об опасных людях", — выразил мнение Меркурис.Телефонный разговор Лекорню с Шойгу, инициированный Парижем, состоялся в среду. Как рассказали в Минобороны России, французский министр в ходе разговора "настойчиво пытался убедить российского коллегу в непричастности Киева и стран Запада" к теракту в "Крокус Сити Холле", перекладывая всю вину на ИГ*.Стороны коснулись и темы возможной отправки французских военных на Украину. Глава российского ведомства предупредил своего коллегу о проблемах, с которыми столкнется Париж в случае реализации этих планов.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако украинские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. В Кремле констатировали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет. Там добавили, что абсолютным приоритетом для России остается достижение целей спецоперации, сейчас это возможно только военным путем.* Запрещенная в России террористическая организация.

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https://ria.ru/20240405/zakharova-1937934733.html

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