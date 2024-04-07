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В Кургане проводят дополнительные работы по укреплению дамбы - РИА Новости, 07.04.2024
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13:44 07.04.2024
https://ria.ru/20240407/kurgan-1938382478.html
В Кургане проводят дополнительные работы по укреплению дамбы
В Кургане проводят дополнительные работы по укреплению дамбы - РИА Новости, 07.04.2024
В Кургане проводят дополнительные работы по укреплению дамбы
Дополнительные работы по укреплению дамбы проводятся в Кургане, в том числе обследована дамба, проверено состояние задвижек и произведена, где необходимо,... РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T13:44
2024-04-07T13:44
происшествия
курган
костанайская область
казахстан
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ЧЕЛЯБИНСК, 7 апр – РИА Новости. Дополнительные работы по укреплению дамбы проводятся в Кургане, в том числе обследована дамба, проверено состояние задвижек и произведена, где необходимо, замена запорной арматуры, сообщила в воскресенье пресс-служба горадминистрации. Как сообщала пресс-служба правительства региона, Костанайская область Казахстана в десятки раз увеличила объемы сброса воды, более 50 населенных пунктов Курганской области попадают в зону риска подтопления и затопления. С 5 апреля в регионе введен режим повышенной готовности. В воскресенье власти региона сообщили о возможном подтоплении более 60 населенных пунктов, в том числе Кургана. "В Кургане ведутся дополнительные работы по укреплению тела дамбы. На сегодняшний день сделаны необходимые запасы грунта для её подсыпки там, где образовались разрывы… Также на данный момент засыпано русло реки Черная в микрорайоне Карчевская роща, готовится грунт для засыпки русла этой же реки в микрорайоне Большое Чаусово", - говорится в сообщении. По словам директора управления дорожного хозяйства и благоустройства Кургана Дениса Давыдова, дамба полностью обследована, состояние задвижек проверено, задвижки закрыты, на отдельных участках, там, где это необходимо, оперативно произведена замена запорной арматуры. Также, по его данным, ведутся дополнительные работы по засыпке разрывов в микрорайоне Вороновка. "На дамбе в микрорайоне Шевелевка также проводятся дополнительные работы по обследованию данного сооружения. Напомню, около 10 лет назад была проведена реконструкция дамбы, повышен ее уровень. На сегодняшний день расчетная отметка, которую дамба может выдержать, это 10,5 метра", - цитирует пресс-служба слова Давыдова. Он отметил, что в ближайшее время завершатся работы по пересыпке всех заездов на территории СНТ, расположенных в микрорайоне Вороновка с правой стороны дамбы, и доступ в данные садоводства будет ограничен. Власти города напоминают всем, кто проживает в зоне возможного подтопления, что необходимо не дожидаясь объявления эвакуации, покинуть зону риска самостоятельно. "При объявлении эвакуации эвакуируйтесь незамедлительно", - поясняет пресс-служба.
https://ria.ru/20240407/pavodok-1938370312.html
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происшествия, курган, костанайская область, казахстан
Происшествия, Курган, Костанайская область, Казахстан
В Кургане проводят дополнительные работы по укреплению дамбы

В Кургане проводят дополнительные работы по укреплению дамбы накануне паводка

© Курганская область официально/TelegramПаводковая ситуация в городе Курган
Паводковая ситуация в городе Курган
© Курганская область официально/Telegram
Паводковая ситуация в городе Курган
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ЧЕЛЯБИНСК, 7 апр – РИА Новости. Дополнительные работы по укреплению дамбы проводятся в Кургане, в том числе обследована дамба, проверено состояние задвижек и произведена, где необходимо, замена запорной арматуры, сообщила в воскресенье пресс-служба горадминистрации.
Как сообщала пресс-служба правительства региона, Костанайская область Казахстана в десятки раз увеличила объемы сброса воды, более 50 населенных пунктов Курганской области попадают в зону риска подтопления и затопления. С 5 апреля в регионе введен режим повышенной готовности. В воскресенье власти региона сообщили о возможном подтоплении более 60 населенных пунктов, в том числе Кургана.
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"В Кургане ведутся дополнительные работы по укреплению тела дамбы. На сегодняшний день сделаны необходимые запасы грунта для её подсыпки там, где образовались разрывы… Также на данный момент засыпано русло реки Черная в микрорайоне Карчевская роща, готовится грунт для засыпки русла этой же реки в микрорайоне Большое Чаусово", - говорится в сообщении.
По словам директора управления дорожного хозяйства и благоустройства Кургана Дениса Давыдова, дамба полностью обследована, состояние задвижек проверено, задвижки закрыты, на отдельных участках, там, где это необходимо, оперативно произведена замена запорной арматуры.
Также, по его данным, ведутся дополнительные работы по засыпке разрывов в микрорайоне Вороновка. "На дамбе в микрорайоне Шевелевка также проводятся дополнительные работы по обследованию данного сооружения. Напомню, около 10 лет назад была проведена реконструкция дамбы, повышен ее уровень. На сегодняшний день расчетная отметка, которую дамба может выдержать, это 10,5 метра", - цитирует пресс-служба слова Давыдова.
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Он отметил, что в ближайшее время завершатся работы по пересыпке всех заездов на территории СНТ, расположенных в микрорайоне Вороновка с правой стороны дамбы, и доступ в данные садоводства будет ограничен.
Власти города напоминают всем, кто проживает в зоне возможного подтопления, что необходимо не дожидаясь объявления эвакуации, покинуть зону риска самостоятельно. "При объявлении эвакуации эвакуируйтесь незамедлительно", - поясняет пресс-служба.
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