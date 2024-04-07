Мир замер в ожидании катастрофы. Возмездие Ирана уже началось
© AFP 2024 / ATTA KENAREПохороны членов Корпуса стражей исламской революции, погибших в результате удара в Сирии
Похороны членов Корпуса стражей исламской революции, погибших в результате удара в Сирии
Так уж вышло, что грядущая неделя рискует стать определяющей для судьбы нового мирового порядка в целом и Ближнего Востока в частности. Все замерли в ожидании ответа Ирана на недавний удар Израиля по зданию консульства в Дамаске — тогда жертвами стали 13 человек, в том числе семь офицеров Корпуса стражей исламской революции, среди которых двое — с генеральскими погонами.
Сперва все подхватили версию албанских СМИ о том, что решительных мер следует ждать в ближайшие 48 часов после атаки. Но прошло уже шесть дней, а ответа все равно не последовало.
Удары по Ирану ведут Израиль к стратегическому поражению
2 апреля, 08:00
Сами израильские власти тоже не на шутку переполошились: под ружье поставили дополнительных резервистов, в первую очередь операторов ПВО, отменили отпуска для военных, приостановили работу 28 диппредставительств за рубежом, часть дипломатов эвакуировали, а войска развернули у границ — ЦАХАЛ готовится к любому возможному сценарию. В самом Израиле также сбоят навигационные приложения, показывающие местным, что они находятся в Каире или Бейруте.
Тегеран, в свою очередь, продолжает нагнетать, то угрожая Вашингтону, называя его причастным к нападению 1 апреля, то призывая Белый дом не мешать возмездию. Одним словом, возмездие в устах иранских властей выглядит как нечто само собой разумеющееся, неминуемое и неотвратимое.
О том, как на самом деле будет выглядеть это самое возмездие с военной точки зрения, рассуждать можно долго. Западные СМИ уже красочно живописуют возможный налет роя дронов и баллистических ракет. Однако представляется, что их опасения напрасны.
Во-первых, Иран уже в каком-то смысле начал мстить задним числом: близкий к духовному лидеру Али Хаменеи "Коалиционный совет сил исламской революции" сообщил, что погибший в Дамаске генерал Мохаммад Реза Захеди, как оказалось, был одним из архитекторов "Потопа Аль-Аксы" — того самого нападения 7 октября, которое стало причиной нынешнего вторжения Израиля в Газу.
Опозорить демократию с трех попыток
22 марта, 08:00
И вот такого рода признание дает понять, что большой войны в регионе можно не ждать. По крайней мере в ближайшее время. По сути, это заявление — месть задним числом, Тегеран как бы говорит: "Да, мы потеряли выдающегося командира, но именно он унизил все израильские спецслужбы". И конечно, это пусть и непрямое, но признание собственной причастности к событиям 7 октября. Если переводить с дипломатического на человеческий, Иран, пусть и неофициально, говорит: "Да, мы приложили к этому руку, и что вы нам за это сделаете?"
С точки зрения имиджа это признание переворачивает шахматную доску: за самое тяжелое за последние 50 лет нападение Израиль не может отомстить организатору и оттого пытается вбомбить сектор Газа в каменный век, лишь изредка позволяя себе наносить удары по иранским офицерам, которые напрямую работают с прокси Тегерана.
"На Западе умоляют о пощаде". Россия не увидела мирных перспектив
16 февраля, 08:00
Именно поэтому ждать прямого нападения Ирана на Израиль не стоит. Вероятно, все ограничится действиями этих самых прокси, тем более эта тактика уже обеспечила определенные успехи.
Какие? Судите сами: мы наблюдаем, как Западу все сложнее становится оправдываться за действия Израиля и за его поддержку, США и их партнерам приходится уже в открытую дистанцироваться от Тель-Авива, а в самом Израиле в это время разгораются протесты с требованиями отставки Нетаньяху и проведения досрочных выборов. Рейтинг премьера падает до мизерных 15 процентов, и с таким трудом собранное коалиционное правительство рискует распасться. А кто придет ему на смену (да и придет ли вообще) — большой вопрос. Ведь в Израиле нет единства даже среди семей заложников, которых удерживает ХАМАС, по таким, казалось бы, ключевым вопросам, как операция в Газе и необходимость ее продолжения. Как такое общество будет искать какие-то общие точки опоры, пока неясно. Как и будущее этого общества.
И если именно это было целью иранских властей, то добиться ее удалось и без прямого участия. Поэтому никакого вторжения КСИР ждать не следует. Вот только израильтянам от этого не легче.
В Штатах вырабатывают план капитуляции
19 февраля, 08:00