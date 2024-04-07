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Иракские группировки нанесли удар по цели в Эйлате
Иракские группировки нанесли удар по цели в Эйлате - РИА Новости, 07.04.2024
Иракские группировки нанесли удар по цели в Эйлате
Входящие в "Исламское сопротивление" шиитские вооруженные группировки Ирака объявили, что нанесли новый удар по "жизненно важной" цели в городе Эйлате на юге... РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T01:25
2024-04-07T01:25
2024-04-07T01:25
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ДОХА, 7 апр - РИА Новости. Входящие в "Исламское сопротивление" шиитские вооруженные группировки Ирака объявили, что нанесли новый удар по "жизненно важной" цели в городе Эйлате на юге Израиля, говорится в заявлении группировок в их Telegram-канале. "Продолжая наше сопротивление оккупации, в поддержку нашего народа в Газе и в ответ на массовые убийства, совершенные узурпаторским образованием против палестинского гражданского населения, включая детей, женщин и пожилых людей, моджахеды "Исламского сопротивления" в Ираке сегодня рано утром, 7 апреля 2024 года, атаковали жизненно важную цель Умм ар-Рашраше (Эйлате) на наших оккупированных территориях с использованием дронов", - отмечается в их заявлении. В ночь на субботу иракские вооруженные группировки заявили, что атаковали нефтеперерабатывающий завод в Хайфе на севере Израиля. Их попытки нанести удары по израильской территории продолжаются с октября прошлого года, когда начались военные действия в секторе Газа.
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в мире, ирак, израиль, хайфа, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина
В мире, Ирак, Израиль, Хайфа, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина
Иракские группировки нанесли удар по цели в Эйлате
Иракские группировки заявили о новом обстреле цели в израильском Эйлате
ДОХА, 7 апр - РИА Новости. Входящие в "Исламское сопротивление" шиитские вооруженные группировки Ирака объявили, что нанесли новый удар по "жизненно важной" цели в городе Эйлате на юге Израиля, говорится в заявлении группировок в их Telegram-канале.
"Продолжая наше сопротивление оккупации, в поддержку нашего народа в Газе и в ответ на массовые убийства, совершенные узурпаторским образованием против палестинского гражданского населения, включая детей, женщин и пожилых людей, моджахеды "Исламского сопротивления" в Ираке сегодня рано утром, 7 апреля 2024 года, атаковали жизненно важную цель Умм ар-Рашраше (Эйлате) на наших оккупированных территориях с использованием дронов", - отмечается в их заявлении.
В ночь на субботу иракские вооруженные группировки заявили, что атаковали нефтеперерабатывающий завод в Хайфе на севере Израиля. Их попытки нанести удары по израильской территории продолжаются с октября прошлого года, когда начались военные действия в секторе Газа.