https://ria.ru/20240407/ataka-1938439091.html

Захарова прокомментировала атаку дронов на Запорожскую АЭС

Захарова прокомментировала атаку дронов на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 07.04.2024

Захарова прокомментировала атаку дронов на Запорожскую АЭС

Мировое сообщество должно отреагировать на акт ядерного терроризма Киева, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после серии атак украинских... РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T19:46

2024-04-07T19:46

2024-04-07T19:46

специальная военная операция на украине

киев

россия

мария захарова

рафаэль гросси

запорожская аэс

магатэ

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Мировое сообщество должно отреагировать на акт ядерного терроризма Киева, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после серии атак украинских дронов на Запорожскую АЭС. Ранее в воскресенье пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке беспилотника по куполу шестого энергоблока. Отмечалось, что критических повреждений нет. Чуть ранее сообщалось о прилетах БПЛА в районе столовой, а также в районе грузового порта. "Мировое сообщество обязано осознать и отреагировать на акт ядерного терроризма со стороны киевского режима", - написала Захарова в своем Telegram-канале. Она также задалась вопросом, "сколько ещё раз ВСУ должны обстрелять ЗАЭС, чтобы Запад и выкормленное им чудовище Зеленский прекратили повторять этот смертельный номер своего кровавого шапито?". "Байден, Макрон, Шольц и остальные защитники живой природы отдают себе отчет в том, что их подопечные на Банковой могут от неё ничего не оставить?" - спросила Захарова. "Росатом" ранее назвал беспрецедентной серию атак дронами на Запорожскую АЭС, в результате которых ранены трое человек, и призвал руководство Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и стран ЕС отреагировать на содеянное. МАГАТЭ сообщило, что эксперты организации проинформированы о взрыве беспилотника на территории Запорожской АЭС, а генеральный директор агентства Рафаэль Гросси призвал стороны конфликта воздерживаться от действий, ставящих под угрозу безопасность станции.

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киев, россия, мария захарова, рафаэль гросси, запорожская аэс, магатэ, вооруженные силы украины, в мире