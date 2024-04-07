Захарова прокомментировала атаку дронов на Запорожскую АЭС
Захарова призвала мир отреагировать на террористическую атаку Киева на ЗАЭС
© РИА НовостиТерритория ЗАЭС после атаки БПЛА украинских боевиков
© РИА Новости
Территория ЗАЭС после атаки БПЛА украинских боевиков
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Мировое сообщество должно отреагировать на акт ядерного терроризма Киева, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после серии атак украинских дронов на Запорожскую АЭС.
Ранее в воскресенье пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке беспилотника по куполу шестого энергоблока. Отмечалось, что критических повреждений нет. Чуть ранее сообщалось о прилетах БПЛА в районе столовой, а также в районе грузового порта.
"Мировое сообщество обязано осознать и отреагировать на акт ядерного терроризма со стороны киевского режима", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Она также задалась вопросом, "сколько ещё раз ВСУ должны обстрелять ЗАЭС, чтобы Запад и выкормленное им чудовище Зеленский прекратили повторять этот смертельный номер своего кровавого шапито?".
"Байден, Макрон, Шольц и остальные защитники живой природы отдают себе отчет в том, что их подопечные на Банковой могут от неё ничего не оставить?" - спросила Захарова.
"Росатом" ранее назвал беспрецедентной серию атак дронами на Запорожскую АЭС, в результате которых ранены трое человек, и призвал руководство Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и стран ЕС отреагировать на содеянное. МАГАТЭ сообщило, что эксперты организации проинформированы о взрыве беспилотника на территории Запорожской АЭС, а генеральный директор агентства Рафаэль Гросси призвал стороны конфликта воздерживаться от действий, ставящих под угрозу безопасность станции.