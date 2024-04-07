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Захарова прокомментировала атаку дронов на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 07.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:46 07.04.2024
https://ria.ru/20240407/ataka-1938439091.html
Захарова прокомментировала атаку дронов на Запорожскую АЭС
Захарова прокомментировала атаку дронов на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 07.04.2024
Захарова прокомментировала атаку дронов на Запорожскую АЭС
Мировое сообщество должно отреагировать на акт ядерного терроризма Киева, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после серии атак украинских... РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T19:46
2024-04-07T19:46
специальная военная операция на украине
киев
россия
мария захарова
рафаэль гросси
запорожская аэс
магатэ
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Мировое сообщество должно отреагировать на акт ядерного терроризма Киева, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после серии атак украинских дронов на Запорожскую АЭС. Ранее в воскресенье пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке беспилотника по куполу шестого энергоблока. Отмечалось, что критических повреждений нет. Чуть ранее сообщалось о прилетах БПЛА в районе столовой, а также в районе грузового порта. "Мировое сообщество обязано осознать и отреагировать на акт ядерного терроризма со стороны киевского режима", - написала Захарова в своем Telegram-канале. Она также задалась вопросом, "сколько ещё раз ВСУ должны обстрелять ЗАЭС, чтобы Запад и выкормленное им чудовище Зеленский прекратили повторять этот смертельный номер своего кровавого шапито?". "Байден, Макрон, Шольц и остальные защитники живой природы отдают себе отчет в том, что их подопечные на Банковой могут от неё ничего не оставить?" - спросила Захарова. "Росатом" ранее назвал беспрецедентной серию атак дронами на Запорожскую АЭС, в результате которых ранены трое человек, и призвал руководство Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и стран ЕС отреагировать на содеянное. МАГАТЭ сообщило, что эксперты организации проинформированы о взрыве беспилотника на территории Запорожской АЭС, а генеральный директор агентства Рафаэль Гросси призвал стороны конфликта воздерживаться от действий, ставящих под угрозу безопасность станции.
https://ria.ru/20240407/zaes-1938412940.html
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киев, россия, мария захарова, рафаэль гросси, запорожская аэс, магатэ, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Мария Захарова, Рафаэль Гросси, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Вооруженные силы Украины, В мире
Захарова прокомментировала атаку дронов на Запорожскую АЭС

Захарова призвала мир отреагировать на террористическую атаку Киева на ЗАЭС

© РИА НовостиТерритория ЗАЭС после атаки БПЛА украинских боевиков
Территория ЗАЭС после атаки БПЛА украинских боевиков
© РИА Новости
Территория ЗАЭС после атаки БПЛА украинских боевиков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Мировое сообщество должно отреагировать на акт ядерного терроризма Киева, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после серии атак украинских дронов на Запорожскую АЭС.
Ранее в воскресенье пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке беспилотника по куполу шестого энергоблока. Отмечалось, что критических повреждений нет. Чуть ранее сообщалось о прилетах БПЛА в районе столовой, а также в районе грузового порта.
Запорожская атомная электростанция
26 августа 2022, 18:46
Инфографика
Запорожская атомная электростанцияПосмотреть
"Мировое сообщество обязано осознать и отреагировать на акт ядерного терроризма со стороны киевского режима", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Она также задалась вопросом, "сколько ещё раз ВСУ должны обстрелять ЗАЭС, чтобы Запад и выкормленное им чудовище Зеленский прекратили повторять этот смертельный номер своего кровавого шапито?".
"Байден, Макрон, Шольц и остальные защитники живой природы отдают себе отчет в том, что их подопечные на Банковой могут от неё ничего не оставить?" - спросила Захарова.
"Росатом" ранее назвал беспрецедентной серию атак дронами на Запорожскую АЭС, в результате которых ранены трое человек, и призвал руководство Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и стран ЕС отреагировать на содеянное. МАГАТЭ сообщило, что эксперты организации проинформированы о взрыве беспилотника на территории Запорожской АЭС, а генеральный директор агентства Рафаэль Гросси призвал стороны конфликта воздерживаться от действий, ставящих под угрозу безопасность станции.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
Гросси прокомментировал взрыв беспилотника на территории Запорожской АЭС
Вчера, 16:30
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияМария ЗахароваРафаэль ГроссиЗапорожская АЭСМАГАТЭВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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