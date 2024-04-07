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При украинской атаке на ЗАЭС пострадали три сотрудника станции - РИА Новости, 07.04.2024
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17:52 07.04.2024 (обновлено: 23:02 07.04.2024)
https://ria.ru/20240407/ataka-1938423657.html
При украинской атаке на ЗАЭС пострадали три сотрудника станции
При украинской атаке на ЗАЭС пострадали три сотрудника станции - РИА Новости, 07.04.2024
При украинской атаке на ЗАЭС пострадали три сотрудника станции
Три сотрудника Запорожской АЭС пострадали после атаки ВСУ, сама станция не получила повреждений, сообщили в "Росатоме". РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T17:52
2024-04-07T23:02
украина
происшествия
россия
рафаэль гросси
вооруженные силы украины
магатэ
запорожская аэс
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Три сотрудника Запорожской АЭС пострадали после атаки ВСУ, сама станция не получила повреждений, сообщили в "Росатоме"."В 11:38 удар пришелся по территории, прилегающей к столовой, в результате чего были ранены трое сотрудников (один из них тяжело). Спустя полчаса беспилотник атаковал район грузового порта. Затем нападению дрона подвергся шестой энергоблок ЗАЭС —удар пришелся на купол", — говорится в заявлении.Уточняется, что станция не получила критических повреждений, радиационный фон не изменился и не превышает естественных фоновых природных значений.При этом в госкорпорации назвали эту атаку беспрецедентной и призвали МАГАТЭ, а также правительства стран ЕС отреагировать на прямую угрозу безопасности Запорожской АЭС и осудить попытку эскалации ситуации вокруг крупнейшей атомной станции в Европе.Позднее глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что организация впервые с ноября 2022 года зафиксировала как минимум три прямых попадания в конструкцию защитной оболочки реактора ЗАЭС.Ранее в воскресенье пресс-служба станции также сообщала об обстрелах ВСУ. При этом там отметили, что за 20 минут до первого удара беспилотника, который пришелся на столовую, эксперты МАГАТЭ делали плановый обход этого участка.Как подчеркивала официальный представитель МИД Мария Захарова, Россия предостерегает киевские власти и Запад от любых попыток нападения или дестабилизации обстановки на ЗАЭС. Кроме того, Москва призывает МАГАТЭ активно использовать присутствующих на станции экспертов для фиксации всех нападений с украинской стороны.
https://ria.ru/20240406/zaes-1938179671.html
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украина, происшествия, россия, рафаэль гросси, вооруженные силы украины, магатэ, запорожская аэс
Украина, Происшествия, Россия, Рафаэль Гросси, Вооруженные силы Украины, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Специальная военная операция на Украине
При украинской атаке на ЗАЭС пострадали три сотрудника станции

"Росатом": три сотрудника Запорожской АЭС получили ранения после атаки ВСУ

© РИА НовостиТерритория ЗАЭС после атаки БПЛА украинских боевиков. 7 апреля 2024
Территория ЗАЭС после атаки БПЛА украинских боевиков. 7 апреля 2024
© РИА Новости
Территория ЗАЭС после атаки БПЛА украинских боевиков. 7 апреля 2024
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Три сотрудника Запорожской АЭС пострадали после атаки ВСУ, сама станция не получила повреждений, сообщили в "Росатоме".
"В 11:38 удар пришелся по территории, прилегающей к столовой, в результате чего были ранены трое сотрудников (один из них тяжело). Спустя полчаса беспилотник атаковал район грузового порта. Затем нападению дрона подвергся шестой энергоблок ЗАЭС —удар пришелся на купол", — говорится в заявлении.
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6 апреля, 08:32
Уточняется, что станция не получила критических повреждений, радиационный фон не изменился и не превышает естественных фоновых природных значений.
При этом в госкорпорации назвали эту атаку беспрецедентной и призвали МАГАТЭ, а также правительства стран ЕС отреагировать на прямую угрозу безопасности Запорожской АЭС и осудить попытку эскалации ситуации вокруг крупнейшей атомной станции в Европе.
Позднее глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что организация впервые с ноября 2022 года зафиксировала как минимум три прямых попадания в конструкцию защитной оболочки реактора ЗАЭС.
Ранее в воскресенье пресс-служба станции также сообщала об обстрелах ВСУ. При этом там отметили, что за 20 минут до первого удара беспилотника, который пришелся на столовую, эксперты МАГАТЭ делали плановый обход этого участка.
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Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это крупнейшая по числу блоков и установленной мощности станция в Европе. В октябре 2022 года объект перешел под контроль России. Сейчас все его блоки остановлены, оборудование обслуживается в соответствии с регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности. С 1 сентября 2022-го на ЗАЭС работают специалисты МАГАТЭ.

Как подчеркивала официальный представитель МИД Мария Захарова, Россия предостерегает киевские власти и Запад от любых попыток нападения или дестабилизации обстановки на ЗАЭС. Кроме того, Москва призывает МАГАТЭ активно использовать присутствующих на станции экспертов для фиксации всех нападений с украинской стороны.
Запорожская атомная электростанция
26 августа 2022, 18:46
Инфографика
Запорожская атомная электростанцияПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаПроисшествияРоссияРафаэль ГроссиВооруженные силы УкраиныМАГАТЭЗапорожская АЭС
 
 
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