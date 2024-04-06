https://ria.ru/20240406/zelenskiy-1938299656.html
"Этот город или другой". Зеленский неожиданно высказался о ВСУ
"Этот город или другой". Зеленский неожиданно высказался о ВСУ - РИА Новости, 06.04.2024
"Этот город или другой". Зеленский неожиданно высказался о ВСУ
ВСУ уже скоро может не хватить ракет ПВО при высокой интенсивности обстрелов, признал президент Украины Владимир Зеленский. РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T20:10
2024-04-06T20:10
2024-04-06T21:46
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. ВСУ уже скоро может не хватить ракет ПВО при высокой интенсивности обстрелов, признал президент Украины Владимир Зеленский."Есть моменты, когда может сработать только Patriot или аналог. И здесь нам приходится выбирать, какой объект защитить: этот город или другой город", — отметил он.По словам Зеленского, сегодняшняя интенсивность действий ВС России достаточно высока."Запас ПВО у нас на сегодня есть, но мы должны думать о том, что будет завтра. Завтра интенсивность может продолжиться, и нам не будет хватать", — резюмировал глава киевского режима.Министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом вооруженных сил 2 апреля сообщил, что потери ВСУ с начала года превысили 80 тысяч человек. Он констатировал, что после провала летнего контрнаступления противник безуспешно пытается закрепиться на отдельных рубежах. Российские военные продолжают теснить украинских в западном направлении. Только за март в ДНР освободили Невельское, Орловку, Тоненькое, Красное, а также поселок Мирное в Запорожской области.
https://ria.ru/20240406/blinken-1938290940.html
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"Этот город или другой". Зеленский неожиданно высказался о ВСУ
Зеленский: ВСУ уже скоро может не хватить ракет для систем ПВО