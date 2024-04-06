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"Этот город или другой". Зеленский неожиданно высказался о ВСУ - РИА Новости, 06.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:10 06.04.2024 (обновлено: 21:46 06.04.2024)
https://ria.ru/20240406/zelenskiy-1938299656.html
"Этот город или другой". Зеленский неожиданно высказался о ВСУ
"Этот город или другой". Зеленский неожиданно высказался о ВСУ - РИА Новости, 06.04.2024
"Этот город или другой". Зеленский неожиданно высказался о ВСУ
ВСУ уже скоро может не хватить ракет ПВО при высокой интенсивности обстрелов, признал президент Украины Владимир Зеленский. РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T20:10
2024-04-06T21:46
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сергей шойгу
владимир зеленский
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. ВСУ уже скоро может не хватить ракет ПВО при высокой интенсивности обстрелов, признал президент Украины Владимир Зеленский."Есть моменты, когда может сработать только Patriot или аналог. И здесь нам приходится выбирать, какой объект защитить: этот город или другой город", — отметил он.По словам Зеленского, сегодняшняя интенсивность действий ВС России достаточно высока."Запас ПВО у нас на сегодня есть, но мы должны думать о том, что будет завтра. Завтра интенсивность может продолжиться, и нам не будет хватать", — резюмировал глава киевского режима.Министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом вооруженных сил 2 апреля сообщил, что потери ВСУ с начала года превысили 80 тысяч человек. Он констатировал, что после провала летнего контрнаступления противник безуспешно пытается закрепиться на отдельных рубежах. Российские военные продолжают теснить украинских в западном направлении. Только за март в ДНР освободили Невельское, Орловку, Тоненькое, Красное, а также поселок Мирное в Запорожской области.
https://ria.ru/20240406/blinken-1938290940.html
https://ria.ru/20240406/vsu-1938276498.html
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в мире, украина, россия, сергей шойгу, владимир зеленский, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Сергей Шойгу, Владимир Зеленский, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
"Этот город или другой". Зеленский неожиданно высказался о ВСУ

Зеленский: ВСУ уже скоро может не хватить ракет для систем ПВО

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. ВСУ уже скоро может не хватить ракет ПВО при высокой интенсивности обстрелов, признал президент Украины Владимир Зеленский.
"Есть моменты, когда может сработать только Patriot или аналог. И здесь нам приходится выбирать, какой объект защитить: этот город или другой город", — отметил он.
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По словам Зеленского, сегодняшняя интенсивность действий ВС России достаточно высока.
"Запас ПВО у нас на сегодня есть, но мы должны думать о том, что будет завтра. Завтра интенсивность может продолжиться, и нам не будет хватать", — резюмировал глава киевского режима.
Министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом вооруженных сил 2 апреля сообщил, что потери ВСУ с начала года превысили 80 тысяч человек. Он констатировал, что после провала летнего контрнаступления противник безуспешно пытается закрепиться на отдельных рубежах. Российские военные продолжают теснить украинских в западном направлении. Только за март в ДНР освободили Невельское, Орловку, Тоненькое, Красное, а также поселок Мирное в Запорожской области.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСергей ШойгуВладимир ЗеленскийДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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