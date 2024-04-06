https://ria.ru/20240406/zakon-1938255157.html

В России упростили МСП преимущественный выкуп госимущества

В России упростили МСП преимущественный выкуп госимущества - РИА Новости, 06.04.2024

В России упростили МСП преимущественный выкуп госимущества

Президент России Владимир Путин подписал закон, который уточняет способы приватизации государственного и муниципального имущества, а также упрощает его выкуп... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T15:52

2024-04-06T15:52

2024-04-06T15:56

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который уточняет способы приватизации государственного и муниципального имущества, а также упрощает его выкуп для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Раньше субъекты МСП имели преимущественное право на приобретение государственного или муниципального недвижимого имущества, которое находилось у них в аренде непрерывно не менее двух лет. Закон сокращает этот минимальный срок до одного года. Это, согласно пояснительной записке, позволит ускорить процесс приватизации такого имущества, увеличить доходы бюджетов от приватизации и сократить расходы малого и среднего бизнеса на арендную плату. А такой способ приватизации государственного и муниципального имущества, как его продажа без объявления цены, заменяется с 1 июля 2024 года на продажу по минимально допустимой цене. При этом минимальная цена имущества устанавливается в размере 5% от указанной в сообщении о продаже цены первоначального предложения, а если первоначальная цена превышает 20 миллионов рублей - то в размере 10% от нее. Продажа по минимально допустимой цене является открытой по составу участников, причем одно лицо вправе подать несколько предложений о цене. При этом цена в каждом новом предложении должна быть выше предыдущего предложенного максимума. Покупателем признается лицо, предложившее наибольшую цену. В случае его уклонения или отказа от покупки задаток не возвращается, а сам он заплатит штраф в размере минимальной цены имущества (за вычетом суммы задатка). Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок.

https://ria.ru/20240129/predprinimatelstvo-1924116307.html

https://ria.ru/20231117/privatizatsiya-1910039115.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин, твой бизнес – новости