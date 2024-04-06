https://ria.ru/20240406/zakon-1938255157.html
В России упростили МСП преимущественный выкуп госимущества
В России упростили МСП преимущественный выкуп госимущества - РИА Новости, 06.04.2024
В России упростили МСП преимущественный выкуп госимущества
Президент России Владимир Путин подписал закон, который уточняет способы приватизации государственного и муниципального имущества, а также упрощает его выкуп... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T15:52
2024-04-06T15:52
2024-04-06T15:56
твой бизнес
экономика
россия
владимир путин
твой бизнес – новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/04/1587741784_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_f6a9670ba7ab3498581412b7efcce135.jpg
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который уточняет способы приватизации государственного и муниципального имущества, а также упрощает его выкуп для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Раньше субъекты МСП имели преимущественное право на приобретение государственного или муниципального недвижимого имущества, которое находилось у них в аренде непрерывно не менее двух лет. Закон сокращает этот минимальный срок до одного года. Это, согласно пояснительной записке, позволит ускорить процесс приватизации такого имущества, увеличить доходы бюджетов от приватизации и сократить расходы малого и среднего бизнеса на арендную плату. А такой способ приватизации государственного и муниципального имущества, как его продажа без объявления цены, заменяется с 1 июля 2024 года на продажу по минимально допустимой цене. При этом минимальная цена имущества устанавливается в размере 5% от указанной в сообщении о продаже цены первоначального предложения, а если первоначальная цена превышает 20 миллионов рублей - то в размере 10% от нее. Продажа по минимально допустимой цене является открытой по составу участников, причем одно лицо вправе подать несколько предложений о цене. При этом цена в каждом новом предложении должна быть выше предыдущего предложенного максимума. Покупателем признается лицо, предложившее наибольшую цену. В случае его уклонения или отказа от покупки задаток не возвращается, а сам он заплатит штраф в размере минимальной цены имущества (за вычетом суммы задатка). Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок.
https://ria.ru/20240129/predprinimatelstvo-1924116307.html
https://ria.ru/20231117/privatizatsiya-1910039115.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/04/1587741784_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_acca5450cda91ac4af41a68e13b61b12.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, твой бизнес – новости
Твой бизнес, Экономика, Россия, Владимир Путин, Твой бизнес – новости
В России упростили МСП преимущественный выкуп госимущества
В России упростили малому и среднему бизнесу преимущественный выкуп госимущества
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон, который уточняет способы приватизации государственного и муниципального имущества, а также упрощает его выкуп для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Соответствующий документ
размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Раньше субъекты МСП имели преимущественное право на приобретение государственного или муниципального недвижимого имущества, которое находилось у них в аренде непрерывно не менее двух лет. Закон сокращает этот минимальный срок до одного года. Это, согласно пояснительной записке, позволит ускорить процесс приватизации такого имущества, увеличить доходы бюджетов от приватизации и сократить расходы малого и среднего бизнеса на арендную плату.
А такой способ приватизации государственного и муниципального имущества, как его продажа без объявления цены, заменяется с 1 июля 2024 года на продажу по минимально допустимой цене. При этом минимальная цена имущества устанавливается в размере 5% от указанной в сообщении о продаже цены первоначального предложения, а если первоначальная цена превышает 20 миллионов рублей - то в размере 10% от нее.
Продажа по минимально допустимой цене является открытой по составу участников, причем одно лицо вправе подать несколько предложений о цене. При этом цена в каждом новом предложении должна быть выше предыдущего предложенного максимума. Покупателем признается лицо, предложившее наибольшую цену. В случае его уклонения или отказа от покупки задаток не возвращается, а сам он заплатит штраф в размере минимальной цены имущества (за вычетом суммы задатка).
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок.