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Десятимиллионному посетителю выставки "Россия" подарили поездку в Мурманск - РИА Новости, 06.04.2024
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
12:15 06.04.2024 (обновлено: 15:50 06.04.2024)
https://ria.ru/20240406/vystavka-1938218750.html
Десятимиллионному посетителю выставки "Россия" подарили поездку в Мурманск
Десятимиллионному посетителю выставки "Россия" подарили поездку в Мурманск - РИА Новости, 06.04.2024
Десятимиллионному посетителю выставки "Россия" подарили поездку в Мурманск
Международную выставку-форум "Россия" посетили десять миллионов человек, десятимиллионного гостя наградили в павильоне "Атом", сообщили в пресс-службе выставки. РИА Новости, 06.04.2024
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Международную выставку-форум "Россия" посетили десять миллионов человек, десятимиллионного гостя наградили в павильоне "Атом", сообщили в пресс-службе выставки. "А сегодня, конечно, такой волнительный и особенный день, нашу выставку посетил десятимиллионный посетитель. И десятимиллионным посетителем является Константин, Екатерина (Панфиловы. — Прим. ред.) вместе с ним из Ярославля. &lt;…&gt; Дарим поездку в Мурманск", — сказала на вручении приза генеральный директор выставки Наталья Виртуозова. Отмечается, что, помимо путешествия, Екатерина и Константин Панфиловы посетят атомные ледоколы. "Она (поездка. — Прим. ред.) будет очень интересная. &lt;…&gt; Вы посетите историческое судно — атомный ледокол "Ленин", будет экскурсия. Вы посетите действующий атомный ледокол. И естественно, вам покажут систему управления. &lt;…&gt; Вас приведут в штаб морских операций, вы увидите, как управляют движением ледоколов и судов", — отметил генеральный директор ФГБУ "ГлавСевморпуть" Сергей Зыбко. Семья Панфиловых получила сертификат на путешествие от АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" и госкорпорации "Росатом"."Для нас это абсолютно неожиданно — мы на выставке первый раз, и такой сюрприз. Я очень рад, что так получилось", — приводит пресс-служба слова Константина Панфилова.Международная выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля.
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Награждение десятимиллионного посетителя выставки-форума "Россия"
Международную выставку-форум "Россия" посетили 10 млн человек, десятимиллионного гостя наградили в павильоне "Атом"
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ярославль, москва, выставка-форум "россия", мурманск, вднх
Выставка-форум "Россия", Ярославль, Москва, Выставка-форум "Россия", Мурманск, ВДНХ
Десятимиллионному посетителю выставки "Россия" подарили поездку в Мурманск

Десятимиллионному посетителю выставки "Россия" подарили путешествие в Мурманск

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Международную выставку-форум "Россия" посетили десять миллионов человек, десятимиллионного гостя наградили в павильоне "Атом", сообщили в пресс-службе выставки.
"А сегодня, конечно, такой волнительный и особенный день, нашу выставку посетил десятимиллионный посетитель. И десятимиллионным посетителем является Константин, Екатерина (Панфиловы. — Прим. ред.) вместе с ним из Ярославля. <…> Дарим поездку в Мурманск", — сказала на вручении приза генеральный директор выставки Наталья Виртуозова.
Викторины, фестиваль минтая и "КиноКот". Как проходит выставка "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В павильоне "Природоград" делегация из КНДР во главе с министром внешнеэкономических дел Юн Чжон Хо познакомилась с единым цифровым геологическом реестром России. В его базе содержится информация о недрах всей страны.

Выставка Россия. Экскурсия делегации из Северной Кореи

В павильоне "Природоград" делегация из КНДР во главе с министром внешнеэкономических дел Юн Чжон Хо познакомилась с единым цифровым геологическом реестром России. В его базе содержится информация о недрах всей страны.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В павильоне "Наша культура" министр Ольга Любимова поздравила коллег с Днем работника культуры и вручила государственные награды.

Среди награжденных — 27 режиссеров, художников, артистов и два творческих коллектива.

Министр культуры РФ Ольга Любимова на церемонии вручения государственных наград в павильоне Минкультуры России Наша Культура

В павильоне "Наша культура" министр Ольга Любимова поздравила коллег с Днем работника культуры и вручила государственные награды.

Среди награжденных — 27 режиссеров, художников, артистов и два творческих коллектива.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В павильоне "Спорт для каждого" открылась площадка Федерации шахмат России. В первый день ее работы в товарищеском матче сошлись команды Москвы и Ханты-Мансийска. В конце дня победители-москвичи обыграли еще и шахматного робота.

Выставка Россия. День Федерации шахмат Москвы

В павильоне "Спорт для каждого" открылась площадка Федерации шахмат России. В первый день ее работы в товарищеском матче сошлись команды Москвы и Ханты-Мансийска. В конце дня победители-москвичи обыграли еще и шахматного робота.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 15
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В павильоне "Атом" наградили победителей международного фестиваля образовательных мультфильмов "Мульт-наука".

Победили фильмы "Фиксики. ДНК", "Изобретатели. Переместитель", "Ручка" и "Что на самом деле сделали Кирилл и Мефодий?".

Выставка Россия. Церемония награждения победителей Международного фестиваля научных мультфильмов Мульт-наука

В павильоне "Атом" наградили победителей международного фестиваля образовательных мультфильмов "Мульт-наука".

Победили фильмы "Фиксики. ДНК", "Изобретатели. Переместитель", "Ручка" и "Что на самом деле сделали Кирилл и Мефодий?".

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4 из 15
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На ВДНХ стартовала "Детская академия АТОМа".

В течение апреля для детей 10-12 лет пройдут бесплатные научно-познавательные, исследовательские и лабораторные занятия по химии, физике, биологии, географии и математике.

Выставка Россия. Торжественный старт нового сезона Детской академии АТОМа

На ВДНХ стартовала "Детская академия АТОМа".

В течение апреля для детей 10-12 лет пройдут бесплатные научно-познавательные, исследовательские и лабораторные занятия по химии, физике, биологии, географии и математике.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 15
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На фестивале "КиноКот на ВДНХ" в павильоне Сбера главный продюсер компании "Амедиа Продакшн" — создателя блокбастеров "Мира", "Воздух" и "Мастер и Маргарита" — Наталия Клибанова рассказала о тонкостях киноиндустрии.

Выставка Россия. Фестиваль КиноКот на ВДНХ

На фестивале "КиноКот на ВДНХ" в павильоне Сбера главный продюсер компании "Амедиа Продакшн" — создателя блокбастеров "Мира", "Воздух" и "Мастер и Маргарита" — Наталия Клибанова рассказала о тонкостях киноиндустрии.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

После торжественной церемонии открытия нового сезона "Детской академии АТОМа" ученики превратились на время в инженеров атомной станции и посоревновались в викторине по атомной энергетике.

Выставка Россия. Торжественный старт нового сезона Детской академии АТОМа

После торжественной церемонии открытия нового сезона "Детской академии АТОМа" ученики превратились на время в инженеров атомной станции и посоревновались в викторине по атомной энергетике.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На стенде Санкт-Петербурга в павильоне № 75 стартовал новый тематический сезон — "Промышленный". Вице-губернатор Кирилл Поляков признался, что в этом году в Питере начали строительство нового, первого за 40 лет, разводного моста через Неву.

Выставка Россия. Официальное открытие тематического сезона Промышленный

На стенде Санкт-Петербурга в павильоне № 75 стартовал новый тематический сезон — "Промышленный". Вице-губернатор Кирилл Поляков признался, что в этом году в Питере начали строительство нового, первого за 40 лет, разводного моста через Неву.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 15
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В павильоне С "Семья. Работа. Долголетие" прошла выставка профессий. Подрастающему поколению презентовали VR-тренажеры для будущих хирургов.

Выставка Россия. Презентация VR-тренажера для будущих хирургов

В павильоне С "Семья. Работа. Долголетие" прошла выставка профессий. Подрастающему поколению презентовали VR-тренажеры для будущих хирургов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На стенде Ставропольского края в павильоне № 75 посетителям представили дерево-бювет с легендарными местными минеральными водами: кисловодским "Нарзаном", "Ессентуками" № 4 и 17, "Славяновской" и "Нарзаном № 40".

Работа выставки Россия

На стенде Ставропольского края в павильоне № 75 посетителям представили дерево-бювет с легендарными местными минеральными водами: кисловодским "Нарзаном", "Ессентуками" № 4 и 17, "Славяновской" и "Нарзаном № 40".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В "Доме российской кухни" Приморский край устроил фестиваль минтая "О! Мега вкус!".

Гости отведали завертон с черемшой, эклеры с пряным огурцом, сливочный суп и хрустящие трубочки — и все это с использованием диетической тихоокеанской рыбы.

Выставка Россия. Презентация фестиваля минтая О! Мега вкус!

В "Доме российской кухни" Приморский край устроил фестиваль минтая "О! Мега вкус!".

Гости отведали завертон с черемшой, эклеры с пряным огурцом, сливочный суп и хрустящие трубочки — и все это с использованием диетической тихоокеанской рыбы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Героем спектакля "Кукушойда" в Доме культуры ВДНХ стал Николай Подрезов из ленинградской деревни Горбунки. Народный мастер получил премию "Душа России" за вклад в развитие, восстановление и сохранение ижорской керамики.

Роль гончара исполнил актер театра и кино Владислав Тирон.

Актер театра и кино Владислав Тирон на выставке Россия. Показ спектакля Кукушойда в рамках проекта Голоса страны

Героем спектакля "Кукушойда" в Доме культуры ВДНХ стал Николай Подрезов из ленинградской деревни Горбунки. Народный мастер получил премию "Душа России" за вклад в развитие, восстановление и сохранение ижорской керамики.

Роль гончара исполнил актер театра и кино Владислав Тирон.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Неделю регионального спорта Алтайский край завершил днем футбола.

С гостями форума пообщались экс-капитан сборной России, спортивный функционер Алексей Смертин, нападающий московского "Спартака" Александр Соболев, полузащитник московского "Локомотива" Артем Карпукас.

Бывший игрок сборной России по футболу Алексей Смертин на выставке Россия. Творческая встреча с футболистами сборной России

Неделю регионального спорта Алтайский край завершил днем футбола.

С гостями форума пообщались экс-капитан сборной России, спортивный функционер Алексей Смертин, нападающий московского "Спартака" Александр Соболев, полузащитник московского "Локомотива" Артем Карпукас.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Алтайский край знаменит уникальной высококачественной пшеницей и удивительными футбольными клубами.

На выставке рассказали, как маленькое алтайское село Дружба стало самым футбольным в России и как героическая команда инвалидов-ампутантов "Динамо-Алтай" в очередной раз стала чемпионами страны.

Выставка Россия. Творческая встреча с футболистами сборной России

Алтайский край знаменит уникальной высококачественной пшеницей и удивительными футбольными клубами.

На выставке рассказали, как маленькое алтайское село Дружба стало самым футбольным в России и как героическая команда инвалидов-ампутантов "Динамо-Алтай" в очередной раз стала чемпионами страны.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На всероссийском совещании "Леса России" депутаты и сенаторы, главы регионов, представители экспертного сообщества и бизнеса поделились нюансами подготовки к весеннему пожароопасному сезону и техникой восстановления лесов.

Встречу начали с минуты молчания в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле".

Выставка Россия. Всероссийское совещание Леса России: основные итоги работы лесного хозяйства России в 2023 году и задачи на 2024 год

На всероссийском совещании "Леса России" депутаты и сенаторы, главы регионов, представители экспертного сообщества и бизнеса поделились нюансами подготовки к весеннему пожароопасному сезону и техникой восстановления лесов.

Встречу начали с минуты молчания в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 15

В павильоне "Природоград" делегация из КНДР во главе с министром внешнеэкономических дел Юн Чжон Хо познакомилась с единым цифровым геологическом реестром России. В его базе содержится информация о недрах всей страны.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 15

В павильоне "Наша культура" министр Ольга Любимова поздравила коллег с Днем работника культуры и вручила государственные награды.

Среди награжденных — 27 режиссеров, художников, артистов и два творческих коллектива.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 15

В павильоне "Спорт для каждого" открылась площадка Федерации шахмат России. В первый день ее работы в товарищеском матче сошлись команды Москвы и Ханты-Мансийска. В конце дня победители-москвичи обыграли еще и шахматного робота.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 15

В павильоне "Атом" наградили победителей международного фестиваля образовательных мультфильмов "Мульт-наука".

Победили фильмы "Фиксики. ДНК", "Изобретатели. Переместитель", "Ручка" и "Что на самом деле сделали Кирилл и Мефодий?".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 15

На ВДНХ стартовала "Детская академия АТОМа".

В течение апреля для детей 10-12 лет пройдут бесплатные научно-познавательные, исследовательские и лабораторные занятия по химии, физике, биологии, географии и математике.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 15

На фестивале "КиноКот на ВДНХ" в павильоне Сбера главный продюсер компании "Амедиа Продакшн" — создателя блокбастеров "Мира", "Воздух" и "Мастер и Маргарита" — Наталия Клибанова рассказала о тонкостях киноиндустрии.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 15

После торжественной церемонии открытия нового сезона "Детской академии АТОМа" ученики превратились на время в инженеров атомной станции и посоревновались в викторине по атомной энергетике.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 15

На стенде Санкт-Петербурга в павильоне № 75 стартовал новый тематический сезон — "Промышленный". Вице-губернатор Кирилл Поляков признался, что в этом году в Питере начали строительство нового, первого за 40 лет, разводного моста через Неву.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 15

В павильоне С "Семья. Работа. Долголетие" прошла выставка профессий. Подрастающему поколению презентовали VR-тренажеры для будущих хирургов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 15

На стенде Ставропольского края в павильоне № 75 посетителям представили дерево-бювет с легендарными местными минеральными водами: кисловодским "Нарзаном", "Ессентуками" № 4 и 17, "Славяновской" и "Нарзаном № 40".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 15

В "Доме российской кухни" Приморский край устроил фестиваль минтая "О! Мега вкус!".

Гости отведали завертон с черемшой, эклеры с пряным огурцом, сливочный суп и хрустящие трубочки — и все это с использованием диетической тихоокеанской рыбы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 15

Героем спектакля "Кукушойда" в Доме культуры ВДНХ стал Николай Подрезов из ленинградской деревни Горбунки. Народный мастер получил премию "Душа России" за вклад в развитие, восстановление и сохранение ижорской керамики.

Роль гончара исполнил актер театра и кино Владислав Тирон.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 15

Неделю регионального спорта Алтайский край завершил днем футбола.

С гостями форума пообщались экс-капитан сборной России, спортивный функционер Алексей Смертин, нападающий московского "Спартака" Александр Соболев, полузащитник московского "Локомотива" Артем Карпукас.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 15

Алтайский край знаменит уникальной высококачественной пшеницей и удивительными футбольными клубами.

На выставке рассказали, как маленькое алтайское село Дружба стало самым футбольным в России и как героическая команда инвалидов-ампутантов "Динамо-Алтай" в очередной раз стала чемпионами страны.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 15

На всероссийском совещании "Леса России" депутаты и сенаторы, главы регионов, представители экспертного сообщества и бизнеса поделились нюансами подготовки к весеннему пожароопасному сезону и техникой восстановления лесов.

Встречу начали с минуты молчания в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 15
Отмечается, что, помимо путешествия, Екатерина и Константин Панфиловы посетят атомные ледоколы.
"Она (поездка. — Прим. ред.) будет очень интересная. <…> Вы посетите историческое судно — атомный ледокол "Ленин", будет экскурсия. Вы посетите действующий атомный ледокол. И естественно, вам покажут систему управления. <…> Вас приведут в штаб морских операций, вы увидите, как управляют движением ледоколов и судов", — отметил генеральный директор ФГБУ "ГлавСевморпуть" Сергей Зыбко.
Семья Панфиловых получила сертификат на путешествие от АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" и госкорпорации "Росатом".
"Для нас это абсолютно неожиданно — мы на выставке первый раз, и такой сюрприз. Я очень рад, что так получилось", — приводит пресс-служба слова Константина Панфилова.
Международная выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля.
Мода, литература и спорт: что можно увидеть на выставке-форуме "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Восьмого марта и на выходных на выставке "Россия" прошла серия мероприятий.

Участники Всероссийского фестиваля молодежи на экскурсии по выставке, павильон Атом

Восьмого марта и на выходных на выставке "Россия" прошла серия мероприятий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 15
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В честь Международного женского дня на фасаде павильона №1 показали световое шоу.

Новое световое шоу в честь Международного женского дня

В честь Международного женского дня на фасаде павильона №1 показали световое шоу.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 15
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Певец Niletto выступил перед гостями и подарил девушкам цветы.

Певец NILETTO на праздничном концерте к Международному женскому дню

Певец Niletto выступил перед гостями и подарил девушкам цветы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 15
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На выставке также прошла Московская неделя моды, она завершилась 8 марта.

Гала-показ российских школ моды по случаю закрытия Московской недели моды

На выставке также прошла Московская неделя моды, она завершилась 8 марта.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

По случаю закрытия прошел красочный гала-показ.

Гала-показ российских школ моды по случаю закрытия Московской недели моды

По случаю закрытия прошел красочный гала-показ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Всего за неделю состоялось более 120 модных показов российских и зарубежных дизайнеров.

Гала-показ российских школ моды по случаю закрытия Московской недели моды

Всего за неделю состоялось более 120 модных показов российских и зарубежных дизайнеров.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

С 8 по 10 марта состоялся литературно-театральный фестиваль "Самая читающая".

Книжная ярмарка в рамках фестиваля Самая читающая

С 8 по 10 марта состоялся литературно-театральный фестиваль "Самая читающая".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В павильоне "Дом культуры" организовали дискуссию "Литература настоящего".

Открывающая дискуссия Литература настоящего

В павильоне "Дом культуры" организовали дискуссию "Литература настоящего".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 15
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Посетители турнира по кей-поп кавер танцам "MDKM KPD K2" смогли познакомиться ближе с современной корейской культурой.

Турнир по кей-поп кавер танцам MDKM KPD K2

Посетители турнира по кей-поп кавер танцам "MDKM KPD K2" смогли познакомиться ближе с современной корейской культурой.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 15
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Световое шоу в сопровождении оперного пения порадовало посетителей выставки "Россия" в павильоне "Атом".

Световое шоу в сопровождении живого оперного пения

Световое шоу в сопровождении оперного пения порадовало посетителей выставки "Россия" в павильоне "Атом".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На ВДНХ также прошел предпремьерный показ документального фильма "Роман Костомаров: рожденный дважды".

Премьера документального фильма Роман Костомаров: Рожденный дважды

На ВДНХ также прошел предпремьерный показ документального фильма "Роман Костомаров: рожденный дважды".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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На выставке презентовали презентацию формы сборной России по футболу. В ней спортсмены сыграют в мартовских товарищеских матчах — 21 и 25 марта в Москве.

Презентация новой формы сборной России по футболу

На выставке презентовали презентацию формы сборной России по футболу. В ней спортсмены сыграют в мартовских товарищеских матчах — 21 и 25 марта в Москве.

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Развлекательные мероприятия для любителей велоспорта прошли в День Федерации велосипедного спорта.

День Федерации велосипедного спорта России

Развлекательные мероприятия для любителей велоспорта прошли в День Федерации велосипедного спорта.

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На ток-шоу "Карьера в России" рассказали о последних трендах в сфере трудоустройства.

Ток-шоу Карьера в России

На ток-шоу "Карьера в России" рассказали о последних трендах в сфере трудоустройства.

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На фото — награждение призеров Национальной технологической олимпиады для школьников по космическим профилям.

Награждение призеров и победителей Национальной технологической олимпиады для школьников по космическим профилям

На фото — награждение призеров Национальной технологической олимпиады для школьников по космическим профилям.

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Восьмого марта и на выходных на выставке "Россия" прошла серия мероприятий.

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В честь Международного женского дня на фасаде павильона №1 показали световое шоу.

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Певец Niletto выступил перед гостями и подарил девушкам цветы.

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На выставке также прошла Московская неделя моды, она завершилась 8 марта.

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По случаю закрытия прошел красочный гала-показ.

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Всего за неделю состоялось более 120 модных показов российских и зарубежных дизайнеров.

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С 8 по 10 марта состоялся литературно-театральный фестиваль "Самая читающая".

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В павильоне "Дом культуры" организовали дискуссию "Литература настоящего".

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Посетители турнира по кей-поп кавер танцам "MDKM KPD K2" смогли познакомиться ближе с современной корейской культурой.

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Световое шоу в сопровождении оперного пения порадовало посетителей выставки "Россия" в павильоне "Атом".

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На ВДНХ также прошел предпремьерный показ документального фильма "Роман Костомаров: рожденный дважды".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 15

На выставке презентовали презентацию формы сборной России по футболу. В ней спортсмены сыграют в мартовских товарищеских матчах — 21 и 25 марта в Москве.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 15

Развлекательные мероприятия для любителей велоспорта прошли в День Федерации велосипедного спорта.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 15

На ток-шоу "Карьера в России" рассказали о последних трендах в сфере трудоустройства.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 15

На фото — награждение призеров Национальной технологической олимпиады для школьников по космическим профилям.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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