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Десятимиллионному посетителю выставки "Россия" подарили поездку в Мурманск

Десятимиллионному посетителю выставки "Россия" подарили поездку в Мурманск - РИА Новости, 06.04.2024

Десятимиллионному посетителю выставки "Россия" подарили поездку в Мурманск

Международную выставку-форум "Россия" посетили десять миллионов человек, десятимиллионного гостя наградили в павильоне "Атом", сообщили в пресс-службе выставки. РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T12:15

2024-04-06T12:15

2024-04-06T15:50

выставка-форум "россия"

ярославль

москва

выставка-форум "россия"

мурманск

вднх

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Международную выставку-форум "Россия" посетили десять миллионов человек, десятимиллионного гостя наградили в павильоне "Атом", сообщили в пресс-службе выставки. "А сегодня, конечно, такой волнительный и особенный день, нашу выставку посетил десятимиллионный посетитель. И десятимиллионным посетителем является Константин, Екатерина (Панфиловы. — Прим. ред.) вместе с ним из Ярославля. <…> Дарим поездку в Мурманск", — сказала на вручении приза генеральный директор выставки Наталья Виртуозова. Отмечается, что, помимо путешествия, Екатерина и Константин Панфиловы посетят атомные ледоколы. "Она (поездка. — Прим. ред.) будет очень интересная. <…> Вы посетите историческое судно — атомный ледокол "Ленин", будет экскурсия. Вы посетите действующий атомный ледокол. И естественно, вам покажут систему управления. <…> Вас приведут в штаб морских операций, вы увидите, как управляют движением ледоколов и судов", — отметил генеральный директор ФГБУ "ГлавСевморпуть" Сергей Зыбко. Семья Панфиловых получила сертификат на путешествие от АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" и госкорпорации "Росатом"."Для нас это абсолютно неожиданно — мы на выставке первый раз, и такой сюрприз. Я очень рад, что так получилось", — приводит пресс-служба слова Константина Панфилова.Международная выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Награждение десятимиллионного посетителя выставки-форума "Россия" Международную выставку-форум "Россия" посетили 10 млн человек, десятимиллионного гостя наградили в павильоне "Атом" 2024-04-06T12:15 true PT0M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ярославль, москва, выставка-форум "россия", мурманск, вднх