Викторины, фестиваль минтая и "КиноКот". Как проходит выставка "Россия"

В павильоне "Природоград" делегация из КНДР во главе с министром внешнеэкономических дел Юн Чжон Хо познакомилась с единым цифровым геологическом реестром России. В его базе содержится информация о недрах всей страны.
В павильоне "Природоград" делегация из КНДР во главе с министром внешнеэкономических дел Юн Чжон Хо познакомилась с единым цифровым геологическом реестром России. В его базе содержится информация о недрах всей страны.
В павильоне "Наша культура" министр Ольга Любимова поздравила коллег с Днем работника культуры и вручила государственные награды.
Среди награжденных — 27 режиссеров, художников, артистов и два творческих коллектива.
В павильоне "Наша культура" министр Ольга Любимова поздравила коллег с Днем работника культуры и вручила государственные награды.
Среди награжденных — 27 режиссеров, художников, артистов и два творческих коллектива.
В павильоне "Спорт для каждого" открылась площадка Федерации шахмат России. В первый день ее работы в товарищеском матче сошлись команды Москвы и Ханты-Мансийска. В конце дня победители-москвичи обыграли еще и шахматного робота.
В павильоне "Спорт для каждого" открылась площадка Федерации шахмат России. В первый день ее работы в товарищеском матче сошлись команды Москвы и Ханты-Мансийска. В конце дня победители-москвичи обыграли еще и шахматного робота.
В павильоне "Атом" наградили победителей Международного фестиваля образовательных мультфильмов "Мульт-наука".
Победили фильмы "Фиксики. ДНК", "Изобретатели. Переместитель", "Ручка" и "Что на самом деле сделали Кирилл и Мефодий?".
В павильоне "Атом" наградили победителей Международного фестиваля образовательных мультфильмов "Мульт-наука".
Победили фильмы "Фиксики. ДНК", "Изобретатели. Переместитель", "Ручка" и "Что на самом деле сделали Кирилл и Мефодий?".
На ВДНХ стартовала "Детская академия АТОМа".
В течение апреля для детей 10-12 лет пройдут бесплатные научно-познавательные, исследовательские и лабораторные занятия по химии, физике, биологии, географии и математике.
На ВДНХ стартовала "Детская академия АТОМа".
В течение апреля для детей 10-12 лет пройдут бесплатные научно-познавательные, исследовательские и лабораторные занятия по химии, физике, биологии, географии и математике.
На фестивале "КиноКот на ВДНХ" в павильоне Сбера главный продюсер компании "Амедиа Продакшн" — создателя блокбастеров "Мира", "Воздух" и "Мастер и Маргарита" — Наталия Клибанова рассказала о тонкостях киноиндустрии.
На фестивале "КиноКот на ВДНХ" в павильоне Сбера главный продюсер компании "Амедиа Продакшн" — создателя блокбастеров "Мира", "Воздух" и "Мастер и Маргарита" — Наталия Клибанова рассказала о тонкостях киноиндустрии.
После торжественной церемонии открытия нового сезона "Детской академии АТОМа" ученики превратились на время в инженеров атомной станции и посоревновались в викторине по атомной энергетике.
После торжественной церемонии открытия нового сезона "Детской академии АТОМа" ученики превратились на время в инженеров атомной станции и посоревновались в викторине по атомной энергетике.
На стенде Санкт-Петербурга в павильоне №75 стартовал новый тематический сезон — "Промышленный". Вице-губернатор Кирилл Поляков признался, что в этом году в Питере начали строительство нового, первого за 40 лет, разводного моста через Неву.
На стенде Санкт-Петербурга в павильоне №75 стартовал новый тематический сезон — "Промышленный". Вице-губернатор Кирилл Поляков признался, что в этом году в Питере начали строительство нового, первого за 40 лет, разводного моста через Неву.
В павильоне С "Семья. Работа. Долголетие" прошла выставка профессий. Подрастающему поколению презентовали VR-тренажеры для будущих хирургов.
В павильоне С "Семья. Работа. Долголетие" прошла выставка профессий. Подрастающему поколению презентовали VR-тренажеры для будущих хирургов.
На стенде Ставропольского края в павильоне №75 посетителям представили дерево-бювет с легендарными местными минеральными водами: кисловодским "Нарзаном", "Ессентуками" № 4 и 17, "Славяновской" и "Нарзаном № 40".
На стенде Ставропольского края в павильоне №75 посетителям представили дерево-бювет с легендарными местными минеральными водами: кисловодским "Нарзаном", "Ессентуками" № 4 и 17, "Славяновской" и "Нарзаном № 40".
В "Доме российской кухни" Приморский край устроил фестиваль минтая "О! Мега вкус!".
Гости отведали завертон с черемшой, эклеры с пряным огурцом, сливочный суп и хрустящие трубочки — и все это с использованием диетической тихоокеанской рыбы.
В "Доме российской кухни" Приморский край устроил фестиваль минтая "О! Мега вкус!".
Гости отведали завертон с черемшой, эклеры с пряным огурцом, сливочный суп и хрустящие трубочки — и все это с использованием диетической тихоокеанской рыбы.
Героем спектакля "Кукушойда" в Дом культуры ВДНХ стал Николай Подрезов из ленинградской деревни Горбунки. Народный мастер получил премию "Душа России" за вклад в развитие, восстановление и сохранение ижорской керамики.
Роль гончара исполнил актер театра и кино Владислав Тирон.
Героем спектакля "Кукушойда" в Дом культуры ВДНХ стал Николай Подрезов из ленинградской деревни Горбунки. Народный мастер получил премию "Душа России" за вклад в развитие, восстановление и сохранение ижорской керамики.
Роль гончара исполнил актер театра и кино Владислав Тирон.
Неделю регионального спорта Алтайский край завершил днем футбола.
С гостями форума пообщались экс-капитан сборной России, спортивный функционер Алексей Смертин, нападающий московского "Спартака" Александр Соболев, полузащитник московского "Локомотива" Артем Карпукас.
Неделю регионального спорта Алтайский край завершил днем футбола.
С гостями форума пообщались экс-капитан сборной России, спортивный функционер Алексей Смертин, нападающий московского "Спартака" Александр Соболев, полузащитник московского "Локомотива" Артем Карпукас.
Алтайский край знаменит уникальной высококачественной пшеницей и удивительными футбольными клубами.
На выставке рассказали, как маленькое алтайское село Дружба стало самым футбольным в России, и как героическая команда инвалидов-ампутантов "Динамо-Алтай" в очередной раз стала чемпионами страны.
Алтайский край знаменит уникальной высококачественной пшеницей и удивительными футбольными клубами.
На выставке рассказали, как маленькое алтайское село Дружба стало самым футбольным в России, и как героическая команда инвалидов-ампутантов "Динамо-Алтай" в очередной раз стала чемпионами страны.
На Всероссийском совещании "Леса России" депутаты и сенаторы, главы регионов, представители экспертного сообщества и бизнеса поделились нюансами подготовки к весеннему пожароопасному сезону и техникой восстановления лесов.
Встречу начали с минуты молчания в память о жертвах теракта и пожара в "Крокус Сити Холле".
На Всероссийском совещании "Леса России" депутаты и сенаторы, главы регионов, представители экспертного сообщества и бизнеса поделились нюансами подготовки к весеннему пожароопасному сезону и техникой восстановления лесов.
Встречу начали с минуты молчания в память о жертвах теракта и пожара в "Крокус Сити Холле".