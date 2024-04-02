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Викторины, фестиваль минтая и "КиноКот". Как проходит выставка "Россия" - РИА Новости, 02.04.2024
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
10:02 02.04.2024 (обновлено: 10:04 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/vystavka-1937059183.html
Викторины, фестиваль минтая и "КиноКот". Как проходит выставка "Россия"
Викторины, фестиваль минтая и "КиноКот". Как проходит выставка "Россия" - РИА Новости, 02.04.2024
Викторины, фестиваль минтая и "КиноКот". Как проходит выставка "Россия"
Посетители выставки-форума "Россия" поиграли в футбол на Днях спорта Алтайского края и продегустировали экзотические рыбные блюда на фестивале минтая... РИА Новости, 02.04.2024
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россия
алтайский край
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кирилл поляков
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Посетители выставки-форума "Россия" поиграли в футбол на Днях спорта Алтайского края и продегустировали экзотические рыбные блюда на фестивале минтая. Подробности весенних развлечений — в фотоленте Ria.ru.
россия
алтайский край
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96
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фото, фото, россия, алтайский край, москва, ольга любимова, кирилл поляков, алексей смертин
Фото, Россия, Алтайский край, Москва, Ольга Любимова, Кирилл Поляков, Алексей Смертин, Выставка-форум "Россия"

Викторины, фестиваль минтая и "КиноКот". Как проходит выставка "Россия"

Читать ria.ru в
Посетители выставки-форума "Россия" поиграли в футбол на Днях спорта Алтайского края и продегустировали экзотические рыбные блюда на фестивале минтая. Подробности весенних развлечений — в фотоленте Ria.ru.
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В павильоне "Природоград" делегация из КНДР во главе с министром внешнеэкономических дел Юн Чжон Хо познакомилась с единым цифровым геологическом реестром России. В его базе содержится информация о недрах всей страны.

Выставка Россия. Экскурсия делегации из Северной Кореи

В павильоне "Природоград" делегация из КНДР во главе с министром внешнеэкономических дел Юн Чжон Хо познакомилась с единым цифровым геологическом реестром России. В его базе содержится информация о недрах всей страны.

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В павильоне "Наша культура" министр Ольга Любимова поздравила коллег с Днем работника культуры и вручила государственные награды.

Среди награжденных — 27 режиссеров, художников, артистов и два творческих коллектива.

Министр культуры РФ Ольга Любимова на церемонии вручения государственных наград в павильоне Минкультуры России Наша Культура

В павильоне "Наша культура" министр Ольга Любимова поздравила коллег с Днем работника культуры и вручила государственные награды.

Среди награжденных — 27 режиссеров, художников, артистов и два творческих коллектива.

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В павильоне "Спорт для каждого" открылась площадка Федерации шахмат России. В первый день ее работы в товарищеском матче сошлись команды Москвы и Ханты-Мансийска. В конце дня победители-москвичи обыграли еще и шахматного робота.

Выставка Россия. День Федерации шахмат Москвы

В павильоне "Спорт для каждого" открылась площадка Федерации шахмат России. В первый день ее работы в товарищеском матче сошлись команды Москвы и Ханты-Мансийска. В конце дня победители-москвичи обыграли еще и шахматного робота.

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В павильоне "Атом" наградили победителей Международного фестиваля образовательных мультфильмов "Мульт-наука".

Победили фильмы "Фиксики. ДНК", "Изобретатели. Переместитель", "Ручка" и "Что на самом деле сделали Кирилл и Мефодий?".

Выставка Россия. Церемония награждения победителей Международного фестиваля научных мультфильмов Мульт-наука

В павильоне "Атом" наградили победителей Международного фестиваля образовательных мультфильмов "Мульт-наука".

Победили фильмы "Фиксики. ДНК", "Изобретатели. Переместитель", "Ручка" и "Что на самом деле сделали Кирилл и Мефодий?".

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На ВДНХ стартовала "Детская академия АТОМа".

В течение апреля для детей 10-12 лет пройдут бесплатные научно-познавательные, исследовательские и лабораторные занятия по химии, физике, биологии, географии и математике.

Выставка Россия. Торжественный старт нового сезона Детской академии АТОМа

На ВДНХ стартовала "Детская академия АТОМа".

В течение апреля для детей 10-12 лет пройдут бесплатные научно-познавательные, исследовательские и лабораторные занятия по химии, физике, биологии, географии и математике.

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На фестивале "КиноКот на ВДНХ" в павильоне Сбера главный продюсер компании "Амедиа Продакшн" — создателя блокбастеров "Мира", "Воздух" и "Мастер и Маргарита" — Наталия Клибанова рассказала о тонкостях киноиндустрии.

Выставка Россия. Фестиваль КиноКот на ВДНХ

На фестивале "КиноКот на ВДНХ" в павильоне Сбера главный продюсер компании "Амедиа Продакшн" — создателя блокбастеров "Мира", "Воздух" и "Мастер и Маргарита" — Наталия Клибанова рассказала о тонкостях киноиндустрии.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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После торжественной церемонии открытия нового сезона "Детской академии АТОМа" ученики превратились на время в инженеров атомной станции и посоревновались в викторине по атомной энергетике.

Выставка Россия. Торжественный старт нового сезона Детской академии АТОМа

После торжественной церемонии открытия нового сезона "Детской академии АТОМа" ученики превратились на время в инженеров атомной станции и посоревновались в викторине по атомной энергетике.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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На стенде Санкт-Петербурга в павильоне №75 стартовал новый тематический сезон — "Промышленный". Вице-губернатор Кирилл Поляков признался, что в этом году в Питере начали строительство нового, первого за 40 лет, разводного моста через Неву.

Выставка Россия. Официальное открытие тематического сезона Промышленный

На стенде Санкт-Петербурга в павильоне №75 стартовал новый тематический сезон — "Промышленный". Вице-губернатор Кирилл Поляков признался, что в этом году в Питере начали строительство нового, первого за 40 лет, разводного моста через Неву.

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В павильоне С "Семья. Работа. Долголетие" прошла выставка профессий. Подрастающему поколению презентовали VR-тренажеры для будущих хирургов.

Выставка Россия. Презентация VR-тренажера для будущих хирургов

В павильоне С "Семья. Работа. Долголетие" прошла выставка профессий. Подрастающему поколению презентовали VR-тренажеры для будущих хирургов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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На стенде Ставропольского края в павильоне №75 посетителям представили дерево-бювет с легендарными местными минеральными водами: кисловодским "Нарзаном", "Ессентуками" № 4 и 17, "Славяновской" и "Нарзаном № 40".

Работа выставки Россия

На стенде Ставропольского края в павильоне №75 посетителям представили дерево-бювет с легендарными местными минеральными водами: кисловодским "Нарзаном", "Ессентуками" № 4 и 17, "Славяновской" и "Нарзаном № 40".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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В "Доме российской кухни" Приморский край устроил фестиваль минтая "О! Мега вкус!".

Гости отведали завертон с черемшой, эклеры с пряным огурцом, сливочный суп и хрустящие трубочки — и все это с использованием диетической тихоокеанской рыбы.

Выставка Россия. Презентация фестиваля минтая О! Мега вкус!

В "Доме российской кухни" Приморский край устроил фестиваль минтая "О! Мега вкус!".

Гости отведали завертон с черемшой, эклеры с пряным огурцом, сливочный суп и хрустящие трубочки — и все это с использованием диетической тихоокеанской рыбы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 15
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Героем спектакля "Кукушойда" в Дом культуры ВДНХ стал Николай Подрезов из ленинградской деревни Горбунки. Народный мастер получил премию "Душа России" за вклад в развитие, восстановление и сохранение ижорской керамики.

Роль гончара исполнил актер театра и кино Владислав Тирон.

Актер театра и кино Владислав Тирон на выставке Россия. Показ спектакля Кукушойда в рамках проекта Голоса страны

Героем спектакля "Кукушойда" в Дом культуры ВДНХ стал Николай Подрезов из ленинградской деревни Горбунки. Народный мастер получил премию "Душа России" за вклад в развитие, восстановление и сохранение ижорской керамики.

Роль гончара исполнил актер театра и кино Владислав Тирон.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 15
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Неделю регионального спорта Алтайский край завершил днем футбола.

С гостями форума пообщались экс-капитан сборной России, спортивный функционер Алексей Смертин, нападающий московского "Спартака" Александр Соболев, полузащитник московского "Локомотива" Артем Карпукас.

Бывший игрок сборной России по футболу Алексей Смертин на выставке Россия. Творческая встреча с футболистами сборной России

Неделю регионального спорта Алтайский край завершил днем футбола.

С гостями форума пообщались экс-капитан сборной России, спортивный функционер Алексей Смертин, нападающий московского "Спартака" Александр Соболев, полузащитник московского "Локомотива" Артем Карпукас.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Алтайский край знаменит уникальной высококачественной пшеницей и удивительными футбольными клубами.

На выставке рассказали, как маленькое алтайское село Дружба стало самым футбольным в России, и как героическая команда инвалидов-ампутантов "Динамо-Алтай" в очередной раз стала чемпионами страны.

Выставка Россия. Творческая встреча с футболистами сборной России

Алтайский край знаменит уникальной высококачественной пшеницей и удивительными футбольными клубами.

На выставке рассказали, как маленькое алтайское село Дружба стало самым футбольным в России, и как героическая команда инвалидов-ампутантов "Динамо-Алтай" в очередной раз стала чемпионами страны.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 15
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На Всероссийском совещании "Леса России" депутаты и сенаторы, главы регионов, представители экспертного сообщества и бизнеса поделились нюансами подготовки к весеннему пожароопасному сезону и техникой восстановления лесов.

Встречу начали с минуты молчания в память о жертвах теракта и пожара в "Крокус Сити Холле".

Выставка Россия. Всероссийское совещание Леса России: основные итоги работы лесного хозяйства России в 2023 году и задачи на 2024 год

На Всероссийском совещании "Леса России" депутаты и сенаторы, главы регионов, представители экспертного сообщества и бизнеса поделились нюансами подготовки к весеннему пожароопасному сезону и техникой восстановления лесов.

Встречу начали с минуты молчания в память о жертвах теракта и пожара в "Крокус Сити Холле".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Выставка-форум "Россия"ФотоРоссияАлтайский крайМоскваОльга ЛюбимоваКирилл ПоляковАлексей Смертин
 
 
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