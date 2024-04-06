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"Это катастрофа": офицер ВСУ раскрыл, что произошло с украинскими солдатами - РИА Новости, 06.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:10 06.04.2024
https://ria.ru/20240406/vsu-1938318409.html
"Это катастрофа": офицер ВСУ раскрыл, что произошло с украинскими солдатами
"Это катастрофа": офицер ВСУ раскрыл, что произошло с украинскими солдатами - РИА Новости, 06.04.2024
"Это катастрофа": офицер ВСУ раскрыл, что произошло с украинскими солдатами
Более половины личного состава украинской армии на передовой не укомплектована, заявил майор ВСУ в отставке Игорь Лапин в эфире "5 канала". РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T23:10
2024-04-06T23:10
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сергей шойгу
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Более половины личного состава украинской армии на передовой не укомплектована, заявил майор ВСУ в отставке Игорь Лапин в эфире "5 канала"."А какая сейчас комплектация личного состава в подразделениях на передовой? Поверьте мне — очень низкая. Я не хочу выдавать государственных тайн, но в некоторых подразделениях количество личного состава не доходит до 40 процентов. А я знаю такие подразделения, где еще меньше", — отметил он.По словам офицера, исправить такое положение не поможет даже готовящийся закон о мобилизации, который он назвал катастрофическим из-за больших сроков его принятия и внедрения.Лапин добавил, что призванные в 2022 году солдаты не в состоянии выполнить декларируемую до недавнего времени цель Украины по выходу на границы 1991 года. Понимая это, Владимир Зеленский уже отказался от такой риторики, начав говорить про позиции уже 2022 года, пояснил офицер.Во вторник министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил России заявил, что с января ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить ВСУ в западном направлении.
https://ria.ru/20240406/ssha-1938304438.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, сергей шойгу, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины
"Это катастрофа": офицер ВСУ раскрыл, что произошло с украинскими солдатами

Майор ВСУ Лапин: более половины личного состава армии Украины не укомплектована

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВолонтеры-поисковики Луганска собирают останки солдат ВСУ для дальнейшего гуманитарного обмена погибшими
Волонтеры-поисковики Луганска собирают останки солдат ВСУ для дальнейшего гуманитарного обмена погибшими - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Волонтеры-поисковики Луганска собирают останки солдат ВСУ для дальнейшего гуманитарного обмена погибшими. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Более половины личного состава украинской армии на передовой не укомплектована, заявил майор ВСУ в отставке Игорь Лапин в эфире "5 канала".
"А какая сейчас комплектация личного состава в подразделениях на передовой? Поверьте мне — очень низкая. Я не хочу выдавать государственных тайн, но в некоторых подразделениях количество личного состава не доходит до 40 процентов. А я знаю такие подразделения, где еще меньше", — отметил он.
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По словам офицера, исправить такое положение не поможет даже готовящийся закон о мобилизации, который он назвал катастрофическим из-за больших сроков его принятия и внедрения.
Лапин добавил, что призванные в 2022 году солдаты не в состоянии выполнить декларируемую до недавнего времени цель Украины по выходу на границы 1991 года. Понимая это, Владимир Зеленский уже отказался от такой риторики, начав говорить про позиции уже 2022 года, пояснил офицер.
Во вторник министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил России заявил, что с января ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить ВСУ в западном направлении.
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