Таджикистан осудил заявления о вербовке наемников в Душанбе Украиной
МИД Таджикистана отверг заявления о вербовке наемников в Душанбе Украиной
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoВид на Душанбе, Таджикистан
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Вид на Душанбе, Таджикистан. Архивное фото
ДУШАНБЕ, 6 апр - РИА Новости, Лидия Исамова. МИД Таджикистана назвал безосновательными заявления о вербовке посольством Украины в Душанбе наемников для участия в боевых действий против России, отметив, что компетентные органы принимают все меры для недопущения со стороны аккредитованного в республике дипломатического корпуса действий, несовместимых с их статусом.
Посольство Украины в Душанбе вербует наемников для участия в боевых действий против России, заявил ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Отмечаем, что данное утверждение российского должностного лица не имеет под собой никаких оснований. Компетентные органы Таджикистана принимают необходимые меры для недопущения со стороны аккредитованного в республике дипломатического корпуса действий, несовместимых с их статусом", - отмечается в заявлении официального представителя МИД Таджикистана Шохина Самади.
Также Самади призвал воздерживаться от непроверенных заявлений.
Вербовка убийц для теракта в подмосковном концертном зале "Крокус сити холл" проходила через посольство Украины в Таджикистане, заявил ранее РИА Новости военный эксперт, экс-сотрудник спецслужбы, полковник в отставке Бахтиер Рахмонов. По его словам, за несколько недель до теракта на сайте украинского диппредставительства появилась информация о приглашении иностранцев для вступления в так называемый "Интернациональный легион".