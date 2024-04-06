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Таджикистан осудил заявления о вербовке наемников в Душанбе Украиной - РИА Новости, 06.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:24 06.04.2024 (обновлено: 16:45 06.04.2024)
https://ria.ru/20240406/verbovka-1938263236.html
Таджикистан осудил заявления о вербовке наемников в Душанбе Украиной
Таджикистан осудил заявления о вербовке наемников в Душанбе Украиной - РИА Новости, 06.04.2024
Таджикистан осудил заявления о вербовке наемников в Душанбе Украиной
МИД Таджикистана назвал безосновательными заявления о вербовке посольством Украины в Душанбе наемников для участия в боевых действий против России, отметив, что РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T16:24
2024-04-06T16:45
в мире
таджикистан
душанбе
украина
специальная военная операция на украине
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ДУШАНБЕ, 6 апр - РИА Новости, Лидия Исамова. МИД Таджикистана назвал безосновательными заявления о вербовке посольством Украины в Душанбе наемников для участия в боевых действий против России, отметив, что компетентные органы принимают все меры для недопущения со стороны аккредитованного в республике дипломатического корпуса действий, несовместимых с их статусом.Посольство Украины в Душанбе вербует наемников для участия в боевых действий против России, заявил ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Отмечаем, что данное утверждение российского должностного лица не имеет под собой никаких оснований. Компетентные органы Таджикистана принимают необходимые меры для недопущения со стороны аккредитованного в республике дипломатического корпуса действий, несовместимых с их статусом", - отмечается в заявлении официального представителя МИД Таджикистана Шохина Самади.Также Самади призвал воздерживаться от непроверенных заявлений.Вербовка убийц для теракта в подмосковном концертном зале "Крокус сити холл" проходила через посольство Украины в Таджикистане, заявил ранее РИА Новости военный эксперт, экс-сотрудник спецслужбы, полковник в отставке Бахтиер Рахмонов. По его словам, за несколько недель до теракта на сайте украинского диппредставительства появилась информация о приглашении иностранцев для вступления в так называемый "Интернациональный легион".
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в мире, таджикистан, душанбе, украина
В мире, Таджикистан, Душанбе, Украина, Специальная военная операция на Украине
Таджикистан осудил заявления о вербовке наемников в Душанбе Украиной

МИД Таджикистана отверг заявления о вербовке наемников в Душанбе Украиной

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoВид на Душанбе, Таджикистан
Вид на Душанбе, Таджикистан - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Вид на Душанбе, Таджикистан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДУШАНБЕ, 6 апр - РИА Новости, Лидия Исамова. МИД Таджикистана назвал безосновательными заявления о вербовке посольством Украины в Душанбе наемников для участия в боевых действий против России, отметив, что компетентные органы принимают все меры для недопущения со стороны аккредитованного в республике дипломатического корпуса действий, несовместимых с их статусом.
Посольство Украины в Душанбе вербует наемников для участия в боевых действий против России, заявил ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Отмечаем, что данное утверждение российского должностного лица не имеет под собой никаких оснований. Компетентные органы Таджикистана принимают необходимые меры для недопущения со стороны аккредитованного в республике дипломатического корпуса действий, несовместимых с их статусом", - отмечается в заявлении официального представителя МИД Таджикистана Шохина Самади.
Также Самади призвал воздерживаться от непроверенных заявлений.
Вербовка убийц для теракта в подмосковном концертном зале "Крокус сити холл" проходила через посольство Украины в Таджикистане, заявил ранее РИА Новости военный эксперт, экс-сотрудник спецслужбы, полковник в отставке Бахтиер Рахмонов. По его словам, за несколько недель до теракта на сайте украинского диппредставительства появилась информация о приглашении иностранцев для вступления в так называемый "Интернациональный легион".
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