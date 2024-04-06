В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве и еще 14 регионах Украины объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской, Черновицкой, Житомирской, Хмельницкой, Черниговской, Винницкой, Сумской, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным карты, сигнал тревоги звучит в Харьковской области с 21.16 пятницы. Через два часа сигнал начал звучать в Днепропетровской области, а позднее распространился и на другие регионы. В Киеве сигнал звучит с 04.10.
Кроме того, сигнал тревоги также звучит на подконтрольных Киеву территориях Запорожской, Херсонской областей и ДНР.
Ранее на фоне тревоги украинские СМИ также сообщали о нескольких сериях взрывов в Харькове.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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