https://ria.ru/20240406/trevoga-1938168403.html

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 06.04.2024

В Киеве объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской, Черновицкой, Житомирской, Хмельницкой, Черниговской, Винницкой, Сумской, Полтавской, Черкасской,... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T04:32

2024-04-06T04:32

2024-04-06T04:32

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской, Черновицкой, Житомирской, Хмельницкой, Черниговской, Винницкой, Сумской, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, сигнал тревоги звучит в Харьковской области с 21.16 пятницы. Через два часа сигнал начал звучать в Днепропетровской области, а позднее распространился и на другие регионы. В Киеве сигнал звучит с 04.10. Кроме того, сигнал тревоги также звучит на подконтрольных Киеву территориях Запорожской, Херсонской областей и ДНР. Ранее на фоне тревоги украинские СМИ также сообщали о нескольких сериях взрывов в Харькове. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240403/udar-1937583784.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

киев

россия

хмельницкий (город)

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в мире, киев, россия, хмельницкий (город)