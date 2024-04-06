Путин подписал закон о запрете педофилам посещать места скопления детей
Владимир Путин подписал закон о запрете педофилам посещать места скопления детей
Президент Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал закон о запрете педофилам посещать места скопления детей, документ размещен на сайте опубликования правовых актов.
Нововведение дополнит правовой акт "Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы".
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Изменения запрещают осужденным за педофилию с непогашенной или неснятой судимостью посещать:
- образовательные, медицинские, санаторно-курортные, физкультурно-спортивные организации, организации культуры, предназначенные для детей;
- организации отдыха и оздоровления детей;
- детские площадки с игровой и спортивной инфраструктурой.
Исключением станут случаи, когда поднадзорное лицо сопровождает собственного ребенка, в том числе для представления его интересов.
Госдума на стадии принятия документа отклонила предложение депутатов фракции КПРФ Алексея Куринного и Нины Останиной использовать специальные электронные браслеты для идентификации и отслеживания педофилов.
Подчеркивалось, что не был решен вопрос о затратах на приобретение и техобслуживание таких браслетов, не учитывались требования статьи 83 Бюджетного кодекса (осуществление расходов, не предусмотренных бюджетом).