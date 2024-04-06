https://ria.ru/20240406/putin-1938249849.html

Путин подписал закон о запрете педофилам посещать места скопления детей

Путин подписал закон о запрете педофилам посещать места скопления детей - РИА Новости, 06.04.2024

Путин подписал закон о запрете педофилам посещать места скопления детей

Президент Владимир Путин подписал закон о запрете педофилам посещать места скопления детей, документ размещен на сайте опубликования правовых актов. РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T15:15

2024-04-06T15:15

2024-04-06T16:19

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал закон о запрете педофилам посещать места скопления детей, документ размещен на сайте опубликования правовых актов.Нововведение дополнит правовой акт "Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы".Изменения запрещают осужденным за педофилию с непогашенной или неснятой судимостью посещать:Исключением станут случаи, когда поднадзорное лицо сопровождает собственного ребенка, в том числе для представления его интересов.Госдума на стадии принятия документа отклонила предложение депутатов фракции КПРФ Алексея Куринного и Нины Останиной использовать специальные электронные браслеты для идентификации и отслеживания педофилов.Подчеркивалось, что не был решен вопрос о затратах на приобретение и техобслуживание таких браслетов, не учитывались требования статьи 83 Бюджетного кодекса (осуществление расходов, не предусмотренных бюджетом).

https://ria.ru/20231002/perepiska-1900055471.html

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общество, россия, владимир путин, алексей куринный, госдума рф