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Путин подписал закон о запрете педофилам посещать места скопления детей - РИА Новости, 06.04.2024
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15:15 06.04.2024 (обновлено: 16:19 06.04.2024)
https://ria.ru/20240406/putin-1938249849.html
Путин подписал закон о запрете педофилам посещать места скопления детей
Путин подписал закон о запрете педофилам посещать места скопления детей - РИА Новости, 06.04.2024
Путин подписал закон о запрете педофилам посещать места скопления детей
Президент Владимир Путин подписал закон о запрете педофилам посещать места скопления детей, документ размещен на сайте опубликования правовых актов. РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T15:15
2024-04-06T16:19
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал закон о запрете педофилам посещать места скопления детей, документ размещен на сайте опубликования правовых актов.Нововведение дополнит правовой акт "Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы".Изменения запрещают осужденным за педофилию с непогашенной или неснятой судимостью посещать:Исключением станут случаи, когда поднадзорное лицо сопровождает собственного ребенка, в том числе для представления его интересов.Госдума на стадии принятия документа отклонила предложение депутатов фракции КПРФ Алексея Куринного и Нины Останиной использовать специальные электронные браслеты для идентификации и отслеживания педофилов.Подчеркивалось, что не был решен вопрос о затратах на приобретение и техобслуживание таких браслетов, не учитывались требования статьи 83 Бюджетного кодекса (осуществление расходов, не предусмотренных бюджетом).
https://ria.ru/20231002/perepiska-1900055471.html
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общество, россия, владимир путин, алексей куринный, госдума рф
Общество, Россия, Владимир Путин, Алексей Куринный, Госдума РФ
Путин подписал закон о запрете педофилам посещать места скопления детей

Владимир Путин подписал закон о запрете педофилам посещать места скопления детей

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал закон о запрете педофилам посещать места скопления детей, документ размещен на сайте опубликования правовых актов.
Нововведение дополнит правовой акт "Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы".
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2 октября 2023, 20:09
Изменения запрещают осужденным за педофилию с непогашенной или неснятой судимостью посещать:
  • образовательные, медицинские, санаторно-курортные, физкультурно-спортивные организации, организации культуры, предназначенные для детей;
  • организации отдыха и оздоровления детей;
  • детские площадки с игровой и спортивной инфраструктурой.
Исключением станут случаи, когда поднадзорное лицо сопровождает собственного ребенка, в том числе для представления его интересов.
Госдума на стадии принятия документа отклонила предложение депутатов фракции КПРФ Алексея Куринного и Нины Останиной использовать специальные электронные браслеты для идентификации и отслеживания педофилов.
Подчеркивалось, что не был решен вопрос о затратах на приобретение и техобслуживание таких браслетов, не учитывались требования статьи 83 Бюджетного кодекса (осуществление расходов, не предусмотренных бюджетом).
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
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ОбществоРоссияВладимир ПутинАлексей КуринныйГосдума РФ
 
 
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