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Вован и Лексус назвали возможные последствия пранков с политиками в России - РИА Новости, 06.04.2024
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18:31 06.04.2024 (обновлено: 18:34 06.04.2024)
https://ria.ru/20240406/pranki-1938281040.html
Вован и Лексус назвали возможные последствия пранков с политиками в России
Вован и Лексус назвали возможные последствия пранков с политиками в России - РИА Новости, 06.04.2024
Вован и Лексус назвали возможные последствия пранков с политиками в России
Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) считают, что пранки российских политиков могут спровоцировать внутренние конфликты в стране. РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T18:31
2024-04-06T18:34
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
алексей столяров (лексус)
владимир кузнецов (вован)
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) считают, что пранки российских политиков могут спровоцировать внутренние конфликты в стране. "Думаю, что любые подобные записи, если какие-то российские политики будут выставляться в негативном свете, это будет (неверно - ред.) трактоваться в наше время, вносить определенный раздрай в наше общество. Сейчас никакие конфликты внутренние нашей стране не нужны", - сказал Алексей Столяров в ходе лекции на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Столяров также отметил, что нельзя делать какие-либо "истеричные заявления" о том, что "все пропало". "Это вредит нашему обществу", - заключил он.
https://ria.ru/20240305/pranki-1931128974.html
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выставка-форум "россия", алексей столяров (лексус), владимир кузнецов (вован)
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Алексей Столяров (Лексус), Владимир Кузнецов (Вован)
Вован и Лексус назвали возможные последствия пранков с политиками в России

Вован и Лексус: пранки российских политиков могут привести к конфликтам в стране

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЛекция от пранкеров Вована и Лексуса "Пранк-журналистика: когда шутка становится инструментом правды". 6 апреля 2024
Лекция от пранкеров Вована и Лексуса Пранк-журналистика: когда шутка становится инструментом правды. 6 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Лекция от пранкеров Вована и Лексуса "Пранк-журналистика: когда шутка становится инструментом правды". 6 апреля 2024
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) считают, что пранки российских политиков могут спровоцировать внутренние конфликты в стране.
"Думаю, что любые подобные записи, если какие-то российские политики будут выставляться в негативном свете, это будет (неверно - ред.) трактоваться в наше время, вносить определенный раздрай в наше общество. Сейчас никакие конфликты внутренние нашей стране не нужны", - сказал Алексей Столяров в ходе лекции на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.
Столяров также отметил, что нельзя делать какие-либо "истеричные заявления" о том, что "все пропало". "Это вредит нашему обществу", - заключил он.
Пранкеры Лексус и Вован на Всемирном фестивале молодёжи в Сочи. 5 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
Вован и Лексус рассказали о "лекции" для политиков, которых они разыграли
5 марта, 05:50
 
Выставка-форум "Россия"Выставка-форум "Россия"Алексей Столяров (Лексус)Владимир Кузнецов (Вован)
 
 
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