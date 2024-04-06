https://ria.ru/20240406/pranki-1938281040.html

Вован и Лексус назвали возможные последствия пранков с политиками в России

Вован и Лексус назвали возможные последствия пранков с политиками в России - РИА Новости, 06.04.2024

Вован и Лексус назвали возможные последствия пранков с политиками в России

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) считают, что пранки российских политиков могут спровоцировать внутренние конфликты в стране. РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T18:31

2024-04-06T18:31

2024-04-06T18:34

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

алексей столяров (лексус)

владимир кузнецов (вован)

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) считают, что пранки российских политиков могут спровоцировать внутренние конфликты в стране. "Думаю, что любые подобные записи, если какие-то российские политики будут выставляться в негативном свете, это будет (неверно - ред.) трактоваться в наше время, вносить определенный раздрай в наше общество. Сейчас никакие конфликты внутренние нашей стране не нужны", - сказал Алексей Столяров в ходе лекции на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Столяров также отметил, что нельзя делать какие-либо "истеричные заявления" о том, что "все пропало". "Это вредит нашему обществу", - заключил он.

https://ria.ru/20240305/pranki-1931128974.html

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2024

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выставка-форум "россия", алексей столяров (лексус), владимир кузнецов (вован)