https://ria.ru/20240406/prankery-1938283959.html
Вован и Лексус планируют снять фильм или сериал
Вован и Лексус планируют снять фильм или сериал - РИА Новости, 06.04.2024
Вован и Лексус планируют снять фильм или сериал
Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) сообщили, что планируют снять фильм или сериал. РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T18:48
2024-04-06T18:48
2024-04-06T18:48
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
алексей столяров (лексус)
владимир кузнецов (вован)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931317579_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c9efdb01145d5bab6d0aae272b3f4d22.jpg
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) сообщили, что планируют снять фильм или сериал. "Трудно продумывать что-то, особенно в наше непростое время, потому что мы сами не думали, когда все это начинали, к чему это приведёт. Какие-то определённые планы есть, конечно - сделать фильм, сериал. Мы об этом много говорим, но процесс длительный", - сказал Столяров в ходе лекции в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ. Пранкеры также отметили, что всегда открыты новым проектам. "Будем совершенствоваться, становиться лучше и интереснее", - заключили они.
https://ria.ru/20240406/pranki-1938281040.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931317579_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_131df8a32f280d0af993544896c799c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
выставка-форум "россия", алексей столяров (лексус), владимир кузнецов (вован)
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Алексей Столяров (Лексус), Владимир Кузнецов (Вован)
Вован и Лексус планируют снять фильм или сериал
Пранкеры Вован и Лексус планируют снять фильм или сериал
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) сообщили, что планируют снять фильм или сериал.
"Трудно продумывать что-то, особенно в наше непростое время, потому что мы сами не думали, когда все это начинали, к чему это приведёт. Какие-то определённые планы есть, конечно - сделать фильм, сериал. Мы об этом много говорим, но процесс длительный", - сказал Столяров в ходе лекции в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ.
Пранкеры также отметили, что всегда открыты новым проектам. "Будем совершенствоваться, становиться лучше и интереснее", - заключили они.