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Вован и Лексус планируют снять фильм или сериал - РИА Новости, 06.04.2024
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18:48 06.04.2024
https://ria.ru/20240406/prankery-1938283959.html
Вован и Лексус планируют снять фильм или сериал
Вован и Лексус планируют снять фильм или сериал - РИА Новости, 06.04.2024
Вован и Лексус планируют снять фильм или сериал
Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) сообщили, что планируют снять фильм или сериал. РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T18:48
2024-04-06T18:48
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
алексей столяров (лексус)
владимир кузнецов (вован)
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) сообщили, что планируют снять фильм или сериал. "Трудно продумывать что-то, особенно в наше непростое время, потому что мы сами не думали, когда все это начинали, к чему это приведёт. Какие-то определённые планы есть, конечно - сделать фильм, сериал. Мы об этом много говорим, но процесс длительный", - сказал Столяров в ходе лекции в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ. Пранкеры также отметили, что всегда открыты новым проектам. "Будем совершенствоваться, становиться лучше и интереснее", - заключили они.
https://ria.ru/20240406/pranki-1938281040.html
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выставка-форум "россия", алексей столяров (лексус), владимир кузнецов (вован)
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Алексей Столяров (Лексус), Владимир Кузнецов (Вован)
Вован и Лексус планируют снять фильм или сериал

Пранкеры Вован и Лексус планируют снять фильм или сериал

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛексус и Вован
Лексус и Вован - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Лексус и Вован. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) сообщили, что планируют снять фильм или сериал.
"Трудно продумывать что-то, особенно в наше непростое время, потому что мы сами не думали, когда все это начинали, к чему это приведёт. Какие-то определённые планы есть, конечно - сделать фильм, сериал. Мы об этом много говорим, но процесс длительный", - сказал Столяров в ходе лекции в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ.
Пранкеры также отметили, что всегда открыты новым проектам. "Будем совершенствоваться, становиться лучше и интереснее", - заключили они.
Лекция от пранкеров Вована и Лексуса Пранк-журналистика: когда шутка становится инструментом правды. 6 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
Вован и Лексус назвали возможные последствия пранков с политиками в России
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Выставка-форум "Россия"Выставка-форум "Россия"Алексей Столяров (Лексус)Владимир Кузнецов (Вован)
 
 
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