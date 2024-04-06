https://ria.ru/20240406/prankery-1938283959.html

Вован и Лексус планируют снять фильм или сериал

Вован и Лексус планируют снять фильм или сериал - РИА Новости, 06.04.2024

Вован и Лексус планируют снять фильм или сериал

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) сообщили, что планируют снять фильм или сериал. РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T18:48

2024-04-06T18:48

2024-04-06T18:48

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

алексей столяров (лексус)

владимир кузнецов (вован)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931317579_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c9efdb01145d5bab6d0aae272b3f4d22.jpg

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) сообщили, что планируют снять фильм или сериал. "Трудно продумывать что-то, особенно в наше непростое время, потому что мы сами не думали, когда все это начинали, к чему это приведёт. Какие-то определённые планы есть, конечно - сделать фильм, сериал. Мы об этом много говорим, но процесс длительный", - сказал Столяров в ходе лекции в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ. Пранкеры также отметили, что всегда открыты новым проектам. "Будем совершенствоваться, становиться лучше и интереснее", - заключили они.

https://ria.ru/20240406/pranki-1938281040.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

выставка-форум "россия", алексей столяров (лексус), владимир кузнецов (вован)