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В зону подтопления в Орске попали шесть медицинских учреждений

В зону подтопления в Орске попали шесть медицинских учреждений - РИА Новости, 06.04.2024

В зону подтопления в Орске попали шесть медицинских учреждений

В зону подтопления попали 6 медучреждений Орска, 88 пациентов переведены в другие стационары города, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T17:45

2024-04-06T17:45

2024-04-06T18:25

здоровье - общество

россия

орск

алексей кузнецов

прорыв дамбы в орске

происшествия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. В зону подтопления попали 6 медучреждений Орска, 88 пациентов переведены в другие стационары города, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. "В зону подтопления попали 6 учреждений здравоохранения, 88 пациентов, в том числе один ребенок, переведены в другие стационары города", - сказал Кузнецов. Он уточнил, что остальные медицинские учреждения работают в нормальном режиме и располагают необходимым коечным фондом и всем необходимым для оказания медицинской помощи гражданам. "Обращений за медицинской помощью в пунктах временного размещения к настоящему времени не зафиксировано", - сказал Кузнецов.Он добавил, что в пунктах временного размещения в Орске организовано дежурство медиков.Работу медицинской службы координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.

россия

орск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Затопленный Орск с высоты птичьего полета Затопленный Орск с высоты птичьего полета 2024-04-06T17:45 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, россия, орск, алексей кузнецов, прорыв дамбы в орске, происшествия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)