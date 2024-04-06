https://ria.ru/20240406/orsk-1938276085.html
В зону подтопления в Орске попали шесть медицинских учреждений
В зону подтопления в Орске попали шесть медицинских учреждений - РИА Новости, 06.04.2024
В зону подтопления в Орске попали шесть медицинских учреждений
В зону подтопления попали 6 медучреждений Орска, 88 пациентов переведены в другие стационары города, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T17:45
2024-04-06T17:45
2024-04-06T18:25
здоровье - общество
россия
орск
алексей кузнецов
прорыв дамбы в орске
происшествия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. В зону подтопления попали 6 медучреждений Орска, 88 пациентов переведены в другие стационары города, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. "В зону подтопления попали 6 учреждений здравоохранения, 88 пациентов, в том числе один ребенок, переведены в другие стационары города", - сказал Кузнецов. Он уточнил, что остальные медицинские учреждения работают в нормальном режиме и располагают необходимым коечным фондом и всем необходимым для оказания медицинской помощи гражданам. "Обращений за медицинской помощью в пунктах временного размещения к настоящему времени не зафиксировано", - сказал Кузнецов.Он добавил, что в пунктах временного размещения в Орске организовано дежурство медиков.Работу медицинской службы координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Затопленный Орск с высоты птичьего полета
Затопленный Орск с высоты птичьего полета
2024-04-06T17:45
true
PT0M38S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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здоровье - общество, россия, орск, алексей кузнецов, прорыв дамбы в орске, происшествия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Здоровье - Общество, Россия, Орск, Алексей Кузнецов, Прорыв дамбы в Орске, Происшествия, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
В зону подтопления в Орске попали шесть медицинских учреждений
В Орске 88 пациентов перевели из подтопленных медучреждений в другие стационары
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. В зону подтопления попали 6 медучреждений Орска, 88 пациентов переведены в другие стационары города, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
"В зону подтопления попали 6 учреждений здравоохранения, 88 пациентов, в том числе один ребенок, переведены в другие стационары города", - сказал Кузнецов.
Он уточнил, что остальные медицинские учреждения работают в нормальном режиме и располагают необходимым коечным фондом и всем необходимым для оказания медицинской помощи гражданам.
"Обращений за медицинской помощью в пунктах временного размещения к настоящему времени не зафиксировано", - сказал Кузнецов.
Он добавил, что в пунктах временного размещения в Орске организовано дежурство медиков.
Работу медицинской службы координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.