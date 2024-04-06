https://ria.ru/20240406/nikopol-1938171724.html
В подполье сообщили об ударе по вокзалу в Никополе
В подполье сообщили об ударе по вокзалу в Никополе - РИА Новости, 06.04.2024
В подполье сообщили об ударе по вокзалу в Никополе
Вооруженные силы России нанесли удар по району железнодорожного вокзала в городе Никополь Днепропетровской области, есть погибшие среди украинских военных,... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T05:26
2024-04-06T05:26
2024-04-06T05:26
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
днепропетровская область
сергей лебедев
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ДОНЕЦК 6 апр - РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удар по району железнодорожного вокзала в городе Никополь Днепропетровской области, есть погибшие среди украинских военных, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. "Подполье города Никополь сообщает о сильном взрыве после прилета "Герани" в стороне ж/д вокзала. Есть погибшие и пострадавшие среди военных. Подробности пока выясняются: был ли этот состав с военным грузом или склад", - сказал собеседник агентства.
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безопасность, россия, днепропетровская область, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Днепропетровская область, Сергей Лебедев
В подполье сообщили об ударе по вокзалу в Никополе
Координатор подполья Лебедев: ВС России поразили вокзал в Никополе