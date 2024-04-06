https://ria.ru/20240406/kosmos-1938199473.html

Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-24" приземлился в казахской степи

Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-24" приземлился в казахской степи - РИА Новости, 06.04.2024

Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-24" приземлился в казахской степи

Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-24" совершил посадку в степи Казахстана, сообщил корреспондент РИА Новости по трансляции в подмосковном Центре управления... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T10:19

2024-04-06T10:19

2024-04-06T20:21

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КОРОЛЕВ (Московская обл.), 6 апр — РИА Новости. Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-24" совершил посадку в степи Казахстана, сообщил корреспондент РИА Новости по трансляции в подмосковном Центре управления полетами.На Землю с МКС вернулись первая участница космического полета из Белоруссии Марина Василевская, россиянин Олег Новицкий и американка Лорал О'Хара. Посадка произошла юго-восточнее города Жезказган.В 06:54 мск "Союз МС-24" отстыковался от Международной космической станции, а через несколько часов начал сход с орбиты. "Союз" разделился на отсеки, и спускаемый аппарат с экипажем вошел в плотные слои атмосферы Земли.Для Новицкого это был четвертый полет, О'Хара и Василевская оказались на орбите впервые. Новицкий и Василевская провели на станции 12 суток, полет О'Хары длился 204 дня.На станции остается экипаж 71-й длительной экспедиции: россияне Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин, американцы Трейси Дайсон и Мэттью Доминик, Майкл Барратт, Джанетт Эппс.Новицкого, Василевскую и Дайсон доставил на МКС российский корабль "Союз МС-25" 25 марта. Ракета с кораблем стартовала с 31-й пусковой площадки космодрома Байконур 23 марта. Изначально пуск корабля планировался на 21 марта, но автоматика отменила полет прямо перед стартом, когда экипаж уже находился в корабле. Причиной стала просадка напряжения химического источника тока.Лорал О'Хара прибыла на МКС 15 сентября 2023-го вместе с россиянами Олегом Кононенко и Николаем Чубом на "Союзе МС-24". Кононенко и Чуб проведут на станции больше года и вернутся вместе с Дайсон на "Союзе МС-25".

https://ria.ru/20240321/soyuz-1934754386.html

https://ria.ru/20240310/mks-1932179616.html

https://ria.ru/20240323/raketa-1935322347.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос - риа наука, земля, казахстан, белоруссия, олег новицкий, олег кононенко, николай чуб, центр управления полетами