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В РКК "Энергия" рассказали о самочувствии космонавтов, вернувшихся с МКС - РИА Новости, 06.04.2024
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11:24 06.04.2024 (обновлено: 11:37 06.04.2024)
https://ria.ru/20240406/kosmonavty-1938211421.html
В РКК "Энергия" рассказали о самочувствии космонавтов, вернувшихся с МКС
В РКК "Энергия" рассказали о самочувствии космонавтов, вернувшихся с МКС - РИА Новости, 06.04.2024
В РКК "Энергия" рассказали о самочувствии космонавтов, вернувшихся с МКС
Посадка спускаемого аппарата корабля "Союз МС-24" прошла штатно, первая женщина-космонавт из Белоруссии Марина Василевская, россиянин Олег Новицкий и американка РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T11:24
2024-04-06T11:37
космос - риа наука
белоруссия
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земля
олег новицкий
олег кононенко
николай чуб
ркк "энергия"
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КОРОЛЕВ (Московская область), 6 апр - РИА Новости. Посадка спускаемого аппарата корабля "Союз МС-24" прошла штатно, первая женщина-космонавт из Белоруссии Марина Василевская, россиянин Олег Новицкий и американка Лорал О'Хара чувствуют себя хорошо, сообщил журналистам руководитель пресс-службы РКК "Энергия" Иван Щуров. "Спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-24" совершил штатную посадку в заданном районе Казахстана. Экипаж чувствует себя хорошо, и уже этим вечером прибудет на аэропорт Чкаловский для дальнейшего прохождения постполётной реабилитации", - сказал Щуров. Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-24" совершил посадку в степи Казахстана в 10:17 мск. На Землю с МКС вернулись первая участница космического полета из Белоруссии Марина Василевская, россиянин Олег Новицкий и американка Лорал О'Хара. Для Новицкого это был четвертый полет, О`Хара и Василевская оказались на орбите впервые. Новицкий и Василевская провели на станции 12 суток, полет О`Хара длился 204 дня. На станции остается экипаж 71-й длительной экспедиции: россияне Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин, американцы Трейси Дайсон и Мэттью Доминик, Майкл Барратт, Джанетт Эппс.
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Эвакуация космонавтов из спускаемого аппарата корабля "Союз МС-24"
Космонавты эвакуированы из спускаемого аппарата корабля "Союз МС-24"
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космос - риа наука, белоруссия, казахстан, земля, олег новицкий, олег кононенко, николай чуб, ркк "энергия", видео
Космос - РИА Наука, Белоруссия, Казахстан, Земля, Олег Новицкий, Олег Кононенко, Николай Чуб, РКК "Энергия"
В РКК "Энергия" рассказали о самочувствии космонавтов, вернувшихся с МКС
КОРОЛЕВ (Московская область), 6 апр - РИА Новости. Посадка спускаемого аппарата корабля "Союз МС-24" прошла штатно, первая женщина-космонавт из Белоруссии Марина Василевская, россиянин Олег Новицкий и американка Лорал О'Хара чувствуют себя хорошо, сообщил журналистам руководитель пресс-службы РКК "Энергия" Иван Щуров.
2024-04-06T11:24
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В РКК "Энергия" рассказали о самочувствии космонавтов, вернувшихся с МКС

Щуров: посадка "Союза МС-24" прошла штатно, космонавты чувствуют себя хорошо

© РИА Новости / Роскосмос | Перейти в медиабанкТрансляция приземления ТПК "Союз МС-24" на экране Центра управления полетами (ЦУП) в Королёв
Трансляция приземления ТПК Союз МС-24 на экране Центра управления полетами (ЦУП) в Королёв - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© РИА Новости / Роскосмос
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КОРОЛЕВ (Московская область), 6 апр - РИА Новости. Посадка спускаемого аппарата корабля "Союз МС-24" прошла штатно, первая женщина-космонавт из Белоруссии Марина Василевская, россиянин Олег Новицкий и американка Лорал О'Хара чувствуют себя хорошо, сообщил журналистам руководитель пресс-службы РКК "Энергия" Иван Щуров.
«
"Спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-24" совершил штатную посадку в заданном районе Казахстана. Экипаж чувствует себя хорошо, и уже этим вечером прибудет на аэропорт Чкаловский для дальнейшего прохождения постполётной реабилитации", - сказал Щуров.
Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-24" совершил посадку в степи Казахстана в 10:17 мск. На Землю с МКС вернулись первая участница космического полета из Белоруссии Марина Василевская, россиянин Олег Новицкий и американка Лорал О'Хара.
Для Новицкого это был четвертый полет, О`Хара и Василевская оказались на орбите впервые. Новицкий и Василевская провели на станции 12 суток, полет О`Хара длился 204 дня.
На станции остается экипаж 71-й длительной экспедиции: россияне Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин, американцы Трейси Дайсон и Мэттью Доминик, Майкл Барратт, Джанетт Эппс.
 
Космос - РИА НаукаБелоруссияКазахстанЗемляОлег НовицкийОлег КононенкоНиколай ЧубРКК "Энергия"
 
 
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