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В РКК "Энергия" рассказали о самочувствии космонавтов, вернувшихся с МКС

В РКК "Энергия" рассказали о самочувствии космонавтов, вернувшихся с МКС - РИА Новости, 06.04.2024

В РКК "Энергия" рассказали о самочувствии космонавтов, вернувшихся с МКС

Посадка спускаемого аппарата корабля "Союз МС-24" прошла штатно, первая женщина-космонавт из Белоруссии Марина Василевская, россиянин Олег Новицкий и американка РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T11:24

2024-04-06T11:24

2024-04-06T11:37

космос - риа наука

белоруссия

казахстан

земля

олег новицкий

олег кононенко

николай чуб

ркк "энергия"

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КОРОЛЕВ (Московская область), 6 апр - РИА Новости. Посадка спускаемого аппарата корабля "Союз МС-24" прошла штатно, первая женщина-космонавт из Белоруссии Марина Василевская, россиянин Олег Новицкий и американка Лорал О'Хара чувствуют себя хорошо, сообщил журналистам руководитель пресс-службы РКК "Энергия" Иван Щуров. "Спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-24" совершил штатную посадку в заданном районе Казахстана. Экипаж чувствует себя хорошо, и уже этим вечером прибудет на аэропорт Чкаловский для дальнейшего прохождения постполётной реабилитации", - сказал Щуров. Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-24" совершил посадку в степи Казахстана в 10:17 мск. На Землю с МКС вернулись первая участница космического полета из Белоруссии Марина Василевская, россиянин Олег Новицкий и американка Лорал О'Хара. Для Новицкого это был четвертый полет, О`Хара и Василевская оказались на орбите впервые. Новицкий и Василевская провели на станции 12 суток, полет О`Хара длился 204 дня. На станции остается экипаж 71-й длительной экспедиции: россияне Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин, американцы Трейси Дайсон и Мэттью Доминик, Майкл Барратт, Джанетт Эппс.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Эвакуация космонавтов из спускаемого аппарата корабля "Союз МС-24" Космонавты эвакуированы из спускаемого аппарата корабля "Союз МС-24" 2024-04-06T11:24 true PT0M14S

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Ольга Фомченкова

космос - риа наука, белоруссия, казахстан, земля, олег новицкий, олег кононенко, николай чуб, ркк "энергия", видео