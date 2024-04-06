https://ria.ru/20240406/kitay-1938173470.html

В Китае заявили о готовности решительно защищать свои интересы на море

В Китае заявили о готовности решительно защищать свои интересы на море - РИА Новости, 06.04.2024

В Китае заявили о готовности решительно защищать свои интересы на море

КНР будет решительно защищать свои законные права и интересы на море, продолжит реагировать на любые провокации, завили китайские военные в ходе переговоров с... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T06:39

2024-04-06T06:39

2024-04-06T14:29

в мире

китай

сша

гавайи

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783731225_0:118:2250:1384_1920x0_80_0_0_d6df98644fc9a428cf42101014fa7aa0.jpg

ПЕКИН, 6 апр — РИА Новости. КНР будет решительно защищать свои законные права и интересы на море, продолжит реагировать на любые провокации, завили китайские военные в ходе переговоров с военными США на Гавайях. Военные США и Китая 3-4 апреля провели встречу на Гавайях для обсуждения вопросов безопасного взаимодействия в воздушном и морском пространствах. Как отметили в Минобороны КНР, встреча была нацелена на содействие здоровому, стабильному и устойчивому развитию отношений между военными двух стран. В ходе встречи стороны провели "откровенный и конструктивный обмен мнениями" о текущей ситуации в области морской и воздушной безопасности Китая и США. "Военные Китая будут продолжать реагировать на все опасные и провокационные действия в соответствии с законом и правилами, твердо защищать свой территориальный суверенитет, морские права и интересы, а также защищать региональный мир, стабильность и процветание", — говорится в заявлении оборонного ведомства КНР по итогам переговоров, размещенном в официальном аккаунте в соцсети WeChat. Военные КНР также подчеркнули, что Пекин "решительно выступает против любых попыток поставить под угрозу суверенитет и безопасность Китая под предлогом свободы навигации и полетов". Китай в ответ на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань в августе 2022 года приостановил переговоры с Вашингтоном по ряду вопросов, в том числе коммуникацию по линии оборонных ведомств. По итогам переговоров президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина в Сан-Франциско в прошлом году стороны приняли решение возобновить контакты между США и КНР по военной линии.

https://ria.ru/20240324/front-1935407769.html

https://ria.ru/20240325/briks-1935017090.html

китай

сша

гавайи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, сша, гавайи