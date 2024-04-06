В Китае заявили о готовности решительно защищать свои интересы на море
Минобороны КНР: Китай будет решительно защищать свои права на море
© Фото : U.S. NavyРакетный фрегат "Хуаншань" Военно-морских сил КНР в Южно-Китайском море
© Фото : U.S. Navy
Ракетный фрегат "Хуаншань" Военно-морских сил КНР в Южно-Китайском море. Архивное фото
ПЕКИН, 6 апр — РИА Новости. КНР будет решительно защищать свои законные права и интересы на море, продолжит реагировать на любые провокации, завили китайские военные в ходе переговоров с военными США на Гавайях.
Военные США и Китая 3-4 апреля провели встречу на Гавайях для обсуждения вопросов безопасного взаимодействия в воздушном и морском пространствах.
Как отметили в Минобороны КНР, встреча была нацелена на содействие здоровому, стабильному и устойчивому развитию отношений между военными двух стран. В ходе встречи стороны провели "откровенный и конструктивный обмен мнениями" о текущей ситуации в области морской и воздушной безопасности Китая и США.
"Военные Китая будут продолжать реагировать на все опасные и провокационные действия в соответствии с законом и правилами, твердо защищать свой территориальный суверенитет, морские права и интересы, а также защищать региональный мир, стабильность и процветание", — говорится в заявлении оборонного ведомства КНР по итогам переговоров, размещенном в официальном аккаунте в соцсети WeChat.
Военные КНР также подчеркнули, что Пекин "решительно выступает против любых попыток поставить под угрозу суверенитет и безопасность Китая под предлогом свободы навигации и полетов".
Китай в ответ на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань в августе 2022 года приостановил переговоры с Вашингтоном по ряду вопросов, в том числе коммуникацию по линии оборонных ведомств. По итогам переговоров президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина в Сан-Франциско в прошлом году стороны приняли решение возобновить контакты между США и КНР по военной линии.
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