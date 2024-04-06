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Шиитские группировки Ирака заявили об атаке на НПЗ в Хайфе - РИА Новости, 06.04.2024
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03:34 06.04.2024
https://ria.ru/20240406/khayfa-1938166314.html
Шиитские группировки Ирака заявили об атаке на НПЗ в Хайфе
Шиитские группировки Ирака заявили об атаке на НПЗ в Хайфе - РИА Новости, 06.04.2024
Шиитские группировки Ирака заявили об атаке на НПЗ в Хайфе
Входящие в так называемое "Исламское сопротивление в Ираке" шиитские вооруженные группировки заявили, что атаковали нефтеперерабатывающие заводы в Хайфе на... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T03:34
2024-04-06T03:34
в мире
израиль
ирак
хайфа
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ДОХА, 6 апр - РИА Новости. Входящие в так называемое "Исламское сопротивление в Ираке" шиитские вооруженные группировки заявили, что атаковали нефтеперерабатывающие заводы в Хайфе на севере Израиля. "Сегодня на рассвете, в субботу, 6 апреля 2024 года, моджахеды "Исламского сопротивления в Ираке" атаковали с помощью беспилотников нефтеперерабатывающие заводы в Хайфе на наших оккупированных территориях", - говорится в сообщении в их Telegram-канале. Вооруженные группировки Ирака отметили, что "продолжат уничтожать опорные пункты противника в ходе операций по сопротивлению оккупации и поддержке нашего народа в секторе Газа, а также в ответ на сионистские массовые убийства безоружных палестинских мирных жителей".
https://ria.ru/20240406/gotovnost-1938165487.html
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в мире, израиль, ирак, хайфа, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ирак, Хайфа, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Шиитские группировки Ирака заявили об атаке на НПЗ в Хайфе

"Исламское сопротивление в Ираке" заявило об атаке на НПЗ в Хайфе

© AP Photo / Hatem MoussaРакетный залп с территории сектора Газа по Израилю
Ракетный залп с территории сектора Газа по Израилю - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© AP Photo / Hatem Moussa
Ракетный залп с территории сектора Газа по Израилю. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 6 апр - РИА Новости. Входящие в так называемое "Исламское сопротивление в Ираке" шиитские вооруженные группировки заявили, что атаковали нефтеперерабатывающие заводы в Хайфе на севере Израиля.
"Сегодня на рассвете, в субботу, 6 апреля 2024 года, моджахеды "Исламского сопротивления в Ираке" атаковали с помощью беспилотников нефтеперерабатывающие заводы в Хайфе на наших оккупированных территориях", - говорится в сообщении в их Telegram-канале.
Вооруженные группировки Ирака отметили, что "продолжат уничтожать опорные пункты противника в ходе операций по сопротивлению оккупации и поддержке нашего народа в секторе Газа, а также в ответ на сионистские массовые убийства безоружных палестинских мирных жителей".
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
ВС США и ЦАХАЛ приведены в повышенную готовность, сообщили СМИ
Вчера, 03:17
 
В миреИзраильИракХайфаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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