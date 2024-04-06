https://ria.ru/20240406/khayfa-1938166314.html

Шиитские группировки Ирака заявили об атаке на НПЗ в Хайфе

Шиитские группировки Ирака заявили об атаке на НПЗ в Хайфе - РИА Новости, 06.04.2024

Шиитские группировки Ирака заявили об атаке на НПЗ в Хайфе

Входящие в так называемое "Исламское сопротивление в Ираке" шиитские вооруженные группировки заявили, что атаковали нефтеперерабатывающие заводы в Хайфе на... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T03:34

2024-04-06T03:34

2024-04-06T03:34

в мире

израиль

ирак

хайфа

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ДОХА, 6 апр - РИА Новости. Входящие в так называемое "Исламское сопротивление в Ираке" шиитские вооруженные группировки заявили, что атаковали нефтеперерабатывающие заводы в Хайфе на севере Израиля. "Сегодня на рассвете, в субботу, 6 апреля 2024 года, моджахеды "Исламского сопротивления в Ираке" атаковали с помощью беспилотников нефтеперерабатывающие заводы в Хайфе на наших оккупированных территориях", - говорится в сообщении в их Telegram-канале. Вооруженные группировки Ирака отметили, что "продолжат уничтожать опорные пункты противника в ходе операций по сопротивлению оккупации и поддержке нашего народа в секторе Газа, а также в ответ на сионистские массовые убийства безоружных палестинских мирных жителей".

https://ria.ru/20240406/gotovnost-1938165487.html

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в мире, израиль, ирак, хайфа, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году