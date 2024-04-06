Растерялись даже в Вашингтоне: союзники испугали войной с Россией
Госсекретарь США Блинкен не убедил Макрона свернуть с курса на эскалацию
© AP Photo / Yoan ValatПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с военными НАТО
© AP Photo / Yoan Valat
Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с военными НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Соединенные Штаты не намерены отправлять на Украину войска, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в Париже во время переговоров с коллегами и Эммануэлем Макроном. Столь сдержанная риторика, очевидно, была обращена в первую очередь к французскому президенту, неожиданно превратившемуся из миротворца в главного "ястреба" коллективного Запада.
"Сверка часов"
Формальная цель европейского турне Блинкена — участие в мероприятиях в честь 75-летия НАТО. Но по дороге в Брюссель, где третьего и четвертого апреля встречались представители стран Североатлантического альянса, госсекретарь удостоил Францию отдельного визита.
© AP Photo / Andrew HarnikГоссекретарь США Энтони Блинкен
© AP Photo / Andrew Harnik
Госсекретарь США Энтони Блинкен
Пристальное внимание США к европейскому партнеру легко объяснимо. Хотя Макрон и находится в статусе "хромой утки", то есть новый президентский срок ему заказан, оборотов он не сбавляет. Главное его заявление последних месяцев — о том, что Париж не исключает отправку западных войск на Украину — с тревогой встретили союзники по НАТО. В частности, Германия, и особенно Штаты, чей президент Джо Байден неоднократно успокаивал электорат словами о том, что американских солдат в конфликте не задействуют.
Источники Bloomberg указывали: Макрон рассердил чиновников США, говоря фактически от лица всего Евросоюза. Тем более что раньше французский лидер изображал из себя главного миротворца от Запада, контактируя и с Киевом, и с Москвой. Это даже нашло отражение в интернет-фольклоре — мемы вроде "Макрон дозвонился" разлетелись по всему миру.
Логично, что в задачи европейского турне Блинкена входила прежде всего "сверка часов" с президентом Франции. Госсекретарь провел встречу с коллегой Стефаном Сежурне и министром обороны Себастьеном Лекорню. Согласно статусу гостя, можно было бы обойтись и без переговоров с Макроном. Но они состоялись.
Очевидный контраст
Впрочем, результаты остались за закрытыми дверями. Из скупого сообщения по итогам встречи известно, что стороны "подтвердили решительную поддержку борьбы Украины за свободу", а также обсудили ситуацию в Газе, Ливане и некие "проблемы, поставленные КНР".
Публично за Макрона "отдувался" Сежурне. На совместной пресс-конференции, комментируя атаки ВСУ на Россию, он объяснил, что "украинский народ действует в целях самообороны". Блинкен, в свою очередь, отметил: США "не поддерживали и не допускали ударов Украины за пределами ее территории". Контраст между позициями Вашингтона и Парижа после таких заявлений еще более очевиден.
© AP Photo / Bilal HusseinГлава МИД Франции Стефан Сежурне
© AP Photo / Bilal Hussein
Глава МИД Франции Стефан Сежурне
Госсекретарь также дал интервью французскому телеканалу La Chaîne Info и вновь продемонстрировал взвешенность суждений. Он не повторял тезисы о желании США нанести "стратегическое поражение" России. Напротив — говоря о перспективе прекращения огня в обмен на территориальные уступки, отдал все на откуп украинским властям: "Что бы они ни решили, мы их поддержим".
Также Блинкен не исключил возобновления диалога Вашингтона с Москвой на высшем уровне. "Если его (Путина. — Прим. ред.) политика изменится, ничего не исключено", — ответил он на вопрос о возможности "рукопожатия Байдена и Путина". И в очередной раз подчеркнул, что США намерены избегать прямого вмешательства в конфликт: "На украинской земле не будет ни одного американского солдата".
"Заставить Кремль гадать"
Несмотря на относительно нейтральные заявления дипломата во время французского визита, маловероятно, что он остудил пыл Макрона. Одновременно с турне Блинкена американское издание The Wall Street Journal выпустило материал, посвященный расхождениям между союзниками: Парижем с одной стороны, Вашингтоном и Берлином — с другой.
По данным источников WSJ, в феврале, незадолго до заявления о возможности отправки войск НАТО на Украину, президент Франции провел конфиденциальные переговоры с Байденом и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Макрон убеждал партнеров "занять позицию стратегической двусмысленности по отношению к России", чтобы "заставить Кремль гадать". При этом главной задачей было "оставить все военные варианты на столе".
И Байден, и Шольц отказались от такой схемы, опасаясь вовлечения НАТО в прямой конфликт с Россией. Однако Макрон заявил, что в случае реализации военного сценария обойдется без помощи США. Затем последовало то самое заявление, шокировавшее партнеров. Хотя канцлер ФРГ, свидетельствуют источники, отговаривал президента Франции от озвучивания радикальных идей.
© AP Photo / Dita Alangkara/PoolПрезидент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц во время саммита G20 на Бали
© AP Photo / Dita Alangkara/Pool
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц во время саммита G20 на Бали
Помимо США и Германии, об отказе отправлять войска на Украину официально заявили Великобритания, Венгрия, Италия, Словакия, Чехия и Швеция. А вот среди оставшихся стран НАТО у Макрона есть потенциальные партнеры.
Новый союзник
В первую очередь это прибалтийские государства, которые активнее других разгоняют нарратив о "российской угрозе", а также Польша. Варшава традиционно возглавляет наиболее радикальные антироссийские инициативы, и с Парижем в бытность Макрона "миротворцем" точек соприкосновения у нее не хватало.
Но cитуация меняется. Глава польского МИД Радослав Сикорский публично поддержал идею французского президента. Даже усилил месседж: мол, солдаты альянса уже на Украине, ничего "немыслимого" Макрон не озвучивал.
Сближение Варшавы и Парижа идет одновременно по нескольким направлениям, завязанным на Украину. Например, Франция в середине марта решила поддержать польские требования об ограничении ввоза украинской сельхозпродукции. Прежде Макрона эта проблема не очень-то заботила. Не исключено, что солидаризация с Польшей стала своего рода благодарностью за поддержку Варшавой воинственных инициатив Парижа.
В условиях раскола между Францией и США есть и другой существенный момент, пусть и менее очевидный. Выходцы из Польши играют важную роль в американской внешней политике, работая в аналитических центрах и правительственных структурах. И даже если это влияние чаще всего непубличное, его серьезность мало кто ставит под сомнение.
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
Судя по тому, что Блинкену не удалось "образумить" Макрона, который уже обзавелся мощным антироссийским союзником, одним февральским заявлением угрозы французского президента не ограничатся. А эпоха долгих телефонных разговоров Москва — Париж окончательно ушла.