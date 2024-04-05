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Украинские беспилотники атаковали Запорожскую АЭС - РИА Новости, 05.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:54 05.04.2024 (обновлено: 16:30 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/zaes-1938076161.html
Украинские беспилотники атаковали Запорожскую АЭС
Украинские беспилотники атаковали Запорожскую АЭС - РИА Новости, 05.04.2024
Украинские беспилотники атаковали Запорожскую АЭС
ВСУ атаковали боевыми дронами объекты Запорожской АЭС, сообщил официальный Telegram-канал пресс-службы станции. РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T15:54
2024-04-05T16:30
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
происшествия
запорожская аэс
запорожская область
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. ВСУ атаковали боевыми дронами объекты Запорожской АЭС, сообщил официальный Telegram-канал пресс-службы станции."Зафиксированы прилеты в районы грузового порта и азотно-кислородной станции № 2 Запорожской АЭС", — говорится в публикации.Критически важная инфраструктура не повреждена, системы атомной станции работают без нарушений.Администрация ЗАЭС подчеркнула, что обстрелы станции и объектов ее инфраструктуры недопустимы, так как это может повлиять на безопасную эксплуатацию и привести к "печальным последствиям".После обстрела официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Москва предостерегает власти Украины и Запад от любых попыток нападения или дестабилизации обстановки на Запорожской АЭС. Россия призывает МАГАТЭ активно использовать присутствующих на станции экспертов для фиксации всех нападений с украинской стороны.ВСУ регулярно обстреливают район станции. Как заявлял глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, произошедшее 4 апреля отключение резервной линии электроснабжения представляет "очень реальную" угрозу для ЗАЭС.
https://ria.ru/20240317/nablyudateli-1933757971.html
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вооруженные силы украины, происшествия, запорожская аэс, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Запорожская АЭС, Запорожская область
Украинские беспилотники атаковали Запорожскую АЭС

Боевые дроны ВСУ атаковали Запорожскую АЭС в районе грузового порта

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк Запорожская АЭС
 Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Запорожская АЭС. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. ВСУ атаковали боевыми дронами объекты Запорожской АЭС, сообщил официальный Telegram-канал пресс-службы станции.
"Зафиксированы прилеты в районы грузового порта и азотно-кислородной станции № 2 Запорожской АЭС", — говорится в публикации.
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Критически важная инфраструктура не повреждена, системы атомной станции работают без нарушений.
Администрация ЗАЭС подчеркнула, что обстрелы станции и объектов ее инфраструктуры недопустимы, так как это может повлиять на безопасную эксплуатацию и привести к "печальным последствиям".
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После обстрела официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Москва предостерегает власти Украины и Запад от любых попыток нападения или дестабилизации обстановки на Запорожской АЭС. Россия призывает МАГАТЭ активно использовать присутствующих на станции экспертов для фиксации всех нападений с украинской стороны.

ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это крупнейшая по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. В октябре 2022 года объект перешел под контроль России. Сейчас все блоки ЗАЭС остановлены, оборудование обслуживается в соответствии с регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.

ВСУ регулярно обстреливают район станции. Как заявлял глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, произошедшее 4 апреля отключение резервной линии электроснабжения представляет "очень реальную" угрозу для ЗАЭС.
Запорожская атомная электростанция
26 августа 2022, 18:46
Инфографика
Запорожская атомная электростанцияПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныПроисшествияЗапорожская АЭСЗапорожская область
 
 
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