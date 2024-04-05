Украинские беспилотники атаковали Запорожскую АЭС
Боевые дроны ВСУ атаковали Запорожскую АЭС в районе грузового порта
Запорожская АЭС. Архивное фото
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. ВСУ атаковали боевыми дронами объекты Запорожской АЭС, сообщил официальный Telegram-канал пресс-службы станции.
"Зафиксированы прилеты в районы грузового порта и азотно-кислородной станции № 2 Запорожской АЭС", — говорится в публикации.
Критически важная инфраструктура не повреждена, системы атомной станции работают без нарушений.
Администрация ЗАЭС подчеркнула, что обстрелы станции и объектов ее инфраструктуры недопустимы, так как это может повлиять на безопасную эксплуатацию и привести к "печальным последствиям".
После обстрела официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Москва предостерегает власти Украины и Запад от любых попыток нападения или дестабилизации обстановки на Запорожской АЭС. Россия призывает МАГАТЭ активно использовать присутствующих на станции экспертов для фиксации всех нападений с украинской стороны.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это крупнейшая по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. В октябре 2022 года объект перешел под контроль России. Сейчас все блоки ЗАЭС остановлены, оборудование обслуживается в соответствии с регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.
ВСУ регулярно обстреливают район станции. Как заявлял глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, произошедшее 4 апреля отключение резервной линии электроснабжения представляет "очень реальную" угрозу для ЗАЭС.