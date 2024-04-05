https://ria.ru/20240405/zaes-1938076161.html

Украинские беспилотники атаковали Запорожскую АЭС

Украинские беспилотники атаковали Запорожскую АЭС - РИА Новости, 05.04.2024

Украинские беспилотники атаковали Запорожскую АЭС

ВСУ атаковали боевыми дронами объекты Запорожской АЭС, сообщил официальный Telegram-канал пресс-службы станции. РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T15:54

2024-04-05T15:54

2024-04-05T16:30

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

происшествия

запорожская аэс

запорожская область

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. ВСУ атаковали боевыми дронами объекты Запорожской АЭС, сообщил официальный Telegram-канал пресс-службы станции."Зафиксированы прилеты в районы грузового порта и азотно-кислородной станции № 2 Запорожской АЭС", — говорится в публикации.Критически важная инфраструктура не повреждена, системы атомной станции работают без нарушений.Администрация ЗАЭС подчеркнула, что обстрелы станции и объектов ее инфраструктуры недопустимы, так как это может повлиять на безопасную эксплуатацию и привести к "печальным последствиям".После обстрела официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Москва предостерегает власти Украины и Запад от любых попыток нападения или дестабилизации обстановки на Запорожской АЭС. Россия призывает МАГАТЭ активно использовать присутствующих на станции экспертов для фиксации всех нападений с украинской стороны.ВСУ регулярно обстреливают район станции. Как заявлял глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, произошедшее 4 апреля отключение резервной линии электроснабжения представляет "очень реальную" угрозу для ЗАЭС.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вооруженные силы украины, происшествия, запорожская аэс, запорожская область