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Реальная опасность для Запорожской АЭС исходит от Киева, заявил Рогов - РИА Новости, 05.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:17 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/zaes-1938010569.html
Реальная опасность для Запорожской АЭС исходит от Киева, заявил Рогов
Реальная опасность для Запорожской АЭС исходит от Киева, заявил Рогов - РИА Новости, 05.04.2024
Реальная опасность для Запорожской АЭС исходит от Киева, заявил Рогов
Реальная опасность для Запорожской атомной электростанции исходит от киевских властей, и в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) не могут этого не РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T12:17
2024-04-05T12:17
специальная военная операция на украине
россия
энергодар
запорожская аэс
вооруженные силы украины
владимир рогов
безопасность
магатэ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Реальная опасность для Запорожской атомной электростанции исходит от киевских властей, и в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) не могут этого не знать, заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил об "очень реальных опасностях", грозящих ЗАЭС. "Запорожская АЭС находится под надежной защитой России, которая оберегает ядерный объект от террористических посягательств киевского режима. Если для атомной станции и есть какая-либо опасность, то исходит она от украинских боевиков, и об этом не могут не знать в МАГАТЭ. Очень печально, что там не дают никаких правовых оценок действиям боевиков ВСУ", - сказал Рогов. По его словам, в апреле исполняется уже как два года с момента первых ударов ВСУ польскими беспилотниками со взрывчаткой по АЭС. "В начале эти атаки были пробными и тихими, с отнекиванием, что они не при делах, а затем все перешло в разряд хвастовства, что попали по Энергодару и что-то горит рядом с атомной (станцией). Ядерный терроризм стал фирменным почерком режима (Владимира) Зеленского, боевиков ВСУ и малого того, этот терроризм поощряется Западом поставками все новых видов вооружений", - сказал Рогов. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
https://ria.ru/20240315/zaes-1933332397.html
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россия, энергодар, запорожская аэс, вооруженные силы украины, владимир рогов, безопасность, магатэ
Специальная военная операция на Украине, Россия, Энергодар, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, Владимир Рогов, Безопасность, МАГАТЭ
Реальная опасность для Запорожской АЭС исходит от Киева, заявил Рогов

Рогов: МАГАТЭ не может не понимать, что реальная угроза ЗАЭС исходит от Киева

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБронеавтомобиль покидает территорию Запорожской АЭС
Бронеавтомобиль покидает территорию Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Бронеавтомобиль покидает территорию Запорожской АЭС. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Реальная опасность для Запорожской атомной электростанции исходит от киевских властей, и в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) не могут этого не знать, заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил об "очень реальных опасностях", грозящих ЗАЭС.
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"Запорожская АЭС находится под надежной защитой России, которая оберегает ядерный объект от террористических посягательств киевского режима. Если для атомной станции и есть какая-либо опасность, то исходит она от украинских боевиков, и об этом не могут не знать в МАГАТЭ. Очень печально, что там не дают никаких правовых оценок действиям боевиков ВСУ", - сказал Рогов.
По его словам, в апреле исполняется уже как два года с момента первых ударов ВСУ польскими беспилотниками со взрывчаткой по АЭС. "В начале эти атаки были пробными и тихими, с отнекиванием, что они не при делах, а затем все перешло в разряд хвастовства, что попали по Энергодару и что-то горит рядом с атомной (станцией). Ядерный терроризм стал фирменным почерком режима (Владимира) Зеленского, боевиков ВСУ и малого того, этот терроризм поощряется Западом поставками все новых видов вооружений", - сказал Рогов.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЭнергодарЗапорожская АЭСВооруженные силы УкраиныВладимир РоговБезопасностьМАГАТЭ
 
 
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