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РЭЦ: бизнесу расскажут об особенностях вывода продукции на рынок ЕАЭС - РИА Новости, 05.04.2024
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12:07 05.04.2024
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РЭЦ: бизнесу расскажут об особенностях вывода продукции на рынок ЕАЭС
РЭЦ: бизнесу расскажут об особенностях вывода продукции на рынок ЕАЭС - РИА Новости, 05.04.2024
РЭЦ: бизнесу расскажут об особенностях вывода продукции на рынок ЕАЭС
Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) и ведущие органы по сертификации Белоруссии и Казахстана 19 апреля в 11:00 (мск) проведут бесплатную консультацию для... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T12:07
2024-04-05T12:07
белоруссия
казахстан
россия
евразийский экономический союз
таможенный союз
экономика
экспорт
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) и ведущие органы по сертификации Белоруссии и Казахстана 19 апреля в 11:00 (мск) проведут бесплатную консультацию для компаний, планирующих или осуществляющих экспортные поставки в страны ЕАЭС, сообщает РЭЦ.Бизнесу расскажут об особенностях сертификации и регистрации продукции для экспорта."Вебинар будет полезен производителям и поставщикам продуктов питания, удобрений, лекарственных средств, в том числе ветеринарных, медицинских изделий, бытовой химии, строительных материалов, электроники и средств связи", - говорится в сообщении.В ходе вебинара слушатели разберутся в вопросах технического регулирования ЕАЭС для различных видов продукции и применения технических регламентов Таможенного союза.Спикеры отдельно расскажут об особенностях сертификации и регистрации продукции бытовой химии, косметики, удобрений и строительных материалов в Казахстане и Белоруссии.Кроме того, бизнес узнает, какую помощь в области сертификации и продвижения за рубежом можно получить в Российском экспортном центре.В числе спикеров - руководители представительств РЭЦ в Казахстане и Белоруссии, представители аккредитованных органов по сертификации продукции Казахстана (АО "Национальный центр экспертизы и сертификации") и Белоруссии, Федерального научного центра пищевых систем им. В.М. Горбатова и эксперты РЭЦ."Участие в вебинаре бесплатное. Главное - зарегистрироваться на сайте РЭЦ", - добавляется в сообщении.
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белоруссия, казахстан, россия, евразийский экономический союз, таможенный союз, экономика, экспорт, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)
Белоруссия, Казахстан, Россия, Евразийский экономический союз, Таможенный союз, Экономика, Экспорт, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ)

РЭЦ: бизнесу расскажут об особенностях вывода продукции на рынок ЕАЭС

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОфис АО "Российский экспортный центр" в Москве
Офис АО Российский экспортный центр в Москве - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) и ведущие органы по сертификации Белоруссии и Казахстана 19 апреля в 11:00 (мск) проведут бесплатную консультацию для компаний, планирующих или осуществляющих экспортные поставки в страны ЕАЭС, сообщает РЭЦ.
Бизнесу расскажут об особенностях сертификации и регистрации продукции для экспорта.
«
"Вебинар будет полезен производителям и поставщикам продуктов питания, удобрений, лекарственных средств, в том числе ветеринарных, медицинских изделий, бытовой химии, строительных материалов, электроники и средств связи", - говорится в сообщении.
В ходе вебинара слушатели разберутся в вопросах технического регулирования ЕАЭС для различных видов продукции и применения технических регламентов Таможенного союза.
Спикеры отдельно расскажут об особенностях сертификации и регистрации продукции бытовой химии, косметики, удобрений и строительных материалов в Казахстане и Белоруссии.
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Кроме того, бизнес узнает, какую помощь в области сертификации и продвижения за рубежом можно получить в Российском экспортном центре.
В числе спикеров - руководители представительств РЭЦ в Казахстане и Белоруссии, представители аккредитованных органов по сертификации продукции Казахстана (АО "Национальный центр экспертизы и сертификации") и Белоруссии, Федерального научного центра пищевых систем им. В.М. Горбатова и эксперты РЭЦ.
"Участие в вебинаре бесплатное. Главное - зарегистрироваться на сайте РЭЦ", - добавляется в сообщении.
 
БелоруссияКазахстанРоссияЕвразийский экономический союзТаможенный союзЭкономикаЭкспортРоссийский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)
 
 
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