https://ria.ru/20240405/vebinar-1938008526.html

РЭЦ: бизнесу расскажут об особенностях вывода продукции на рынок ЕАЭС

РЭЦ: бизнесу расскажут об особенностях вывода продукции на рынок ЕАЭС - РИА Новости, 05.04.2024

РЭЦ: бизнесу расскажут об особенностях вывода продукции на рынок ЕАЭС

Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) и ведущие органы по сертификации Белоруссии и Казахстана 19 апреля в 11:00 (мск) проведут бесплатную консультацию для... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T12:07

2024-04-05T12:07

2024-04-05T12:07

белоруссия

казахстан

россия

евразийский экономический союз

таможенный союз

экономика

экспорт

российский экспортный центр (рэц)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848734820_0:177:2989:1858_1920x0_80_0_0_b18221186815ed59541f0618661b722b.jpg

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) и ведущие органы по сертификации Белоруссии и Казахстана 19 апреля в 11:00 (мск) проведут бесплатную консультацию для компаний, планирующих или осуществляющих экспортные поставки в страны ЕАЭС, сообщает РЭЦ.Бизнесу расскажут об особенностях сертификации и регистрации продукции для экспорта."Вебинар будет полезен производителям и поставщикам продуктов питания, удобрений, лекарственных средств, в том числе ветеринарных, медицинских изделий, бытовой химии, строительных материалов, электроники и средств связи", - говорится в сообщении.В ходе вебинара слушатели разберутся в вопросах технического регулирования ЕАЭС для различных видов продукции и применения технических регламентов Таможенного союза.Спикеры отдельно расскажут об особенностях сертификации и регистрации продукции бытовой химии, косметики, удобрений и строительных материалов в Казахстане и Белоруссии.Кроме того, бизнес узнает, какую помощь в области сертификации и продвижения за рубежом можно получить в Российском экспортном центре.В числе спикеров - руководители представительств РЭЦ в Казахстане и Белоруссии, представители аккредитованных органов по сертификации продукции Казахстана (АО "Национальный центр экспертизы и сертификации") и Белоруссии, Федерального научного центра пищевых систем им. В.М. Горбатова и эксперты РЭЦ."Участие в вебинаре бесплатное. Главное - зарегистрироваться на сайте РЭЦ", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20240402/zayavki-1937323455.html

белоруссия

казахстан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

белоруссия, казахстан, россия, евразийский экономический союз, таможенный союз, экономика, экспорт, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)