Рейтинг@Mail.ru
Разорвать все связи. В США выступили с радикальным предложением для Украины - РИА Новости, 05.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:41 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/ukraina-1938132758.html
Разорвать все связи. В США выступили с радикальным предложением для Украины
Разорвать все связи. В США выступили с радикальным предложением для Украины - РИА Новости, 05.04.2024
Разорвать все связи. В США выступили с радикальным предложением для Украины
Украине следует согласиться на нейтральный статус и прекратить все виды сотрудничества с Североатлантическим альянсом, предложил американский профессор Джон... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T19:41
2024-04-05T19:41
специальная военная операция на украине
в мире
украина
джон миршаймер
вооруженные силы украины
нато
сергей шойгу
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937293519_0:25:3135:1788_1920x0_80_0_0_fef49788d2bcf4824854f859d88fb126.jpg
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Украине следует согласиться на нейтральный статус и прекратить все виды сотрудничества с Североатлантическим альянсом, предложил американский профессор Джон Миршаймер в интервью Judging Freedom."Я уже неоднократно говорил, что мы должны сделать то, что следует: побудить украинцев к нейтралитету и разрыву всех связей с НАТО. Кроме того, мы должны прекратить оказывать Украине экономическую и военную помощь", — отметил он.По словам профессора, сейчас на поле боя ВСУ терпят ужасное поражение, в то время как баланс сил стремительно смещается в пользу России. Он также добавил, что западная помощь уже не сможет изменить ситуацию.Миршаймер обратил внимание, что у союзников нет оружия, которое необходимо передать Киеву. Кроме того, они не способны решить возникшую проблему в украинской армии с живой силой, резюмировал эксперт.Министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом вооруженных сил 2 апреля сообщил, что потери ВСУ с начала года превысили 80 тысяч человек. Он констатировал, что после провала летнего контрнаступления противник безуспешно пытается закрепиться на отдельных рубежах. Российские военные продолжают теснить украинских в западном направлении. Только за март в ДНР освободили Невельское, Орловку, Тоненькое, Красное, а также поселок Мирное в Запорожской области.
https://ria.ru/20240405/blinken-1938065561.html
https://ria.ru/20240405/vsu-1938022971.html
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937293519_406:0:3135:2047_1920x0_80_0_0_b3c565fdf1b945662d1f23cf2f2723ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, джон миршаймер, вооруженные силы украины, нато, сергей шойгу, киев, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Джон Миршаймер, Вооруженные силы Украины, НАТО, Сергей Шойгу, Киев, Россия
Разорвать все связи. В США выступили с радикальным предложением для Украины

Миршаймер: Украина должна стать нейтральной и разорвать все связи с НАТО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТанк Т-72 группировки войск "Центр" во время выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции
Танк Т-72 группировки войск Центр во время выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Танк Т-72 группировки войск "Центр" во время выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Украине следует согласиться на нейтральный статус и прекратить все виды сотрудничества с Североатлантическим альянсом, предложил американский профессор Джон Миршаймер в интервью Judging Freedom.
"Я уже неоднократно говорил, что мы должны сделать то, что следует: побудить украинцев к нейтралитету и разрыву всех связей с НАТО. Кроме того, мы должны прекратить оказывать Украине экономическую и военную помощь", — отметил он.
Госсекретарь США Энтони Блинкен в штаб-квартире ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
"Как можно скорее". Заявление Блинкена об Украине вызвало шок во Франции
Вчера, 15:14
По словам профессора, сейчас на поле боя ВСУ терпят ужасное поражение, в то время как баланс сил стремительно смещается в пользу России. Он также добавил, что западная помощь уже не сможет изменить ситуацию.
Миршаймер обратил внимание, что у союзников нет оружия, которое необходимо передать Киеву. Кроме того, они не способны решить возникшую проблему в украинской армии с живой силой, резюмировал эксперт.
Министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом вооруженных сил 2 апреля сообщил, что потери ВСУ с начала года превысили 80 тысяч человек. Он констатировал, что после провала летнего контрнаступления противник безуспешно пытается закрепиться на отдельных рубежах. Российские военные продолжают теснить украинских в западном направлении. Только за март в ДНР освободили Невельское, Орловку, Тоненькое, Красное, а также поселок Мирное в Запорожской области.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
"Зеленский подписал". Во Франции сделали шокирующее заявление о ВСУ
Вчера, 12:57
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДжон МиршаймерВооруженные силы УкраиныНАТОСергей ШойгуКиевРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала