https://ria.ru/20240405/ukraina-1938132758.html

Разорвать все связи. В США выступили с радикальным предложением для Украины

Разорвать все связи. В США выступили с радикальным предложением для Украины - РИА Новости, 05.04.2024

Разорвать все связи. В США выступили с радикальным предложением для Украины

Украине следует согласиться на нейтральный статус и прекратить все виды сотрудничества с Североатлантическим альянсом, предложил американский профессор Джон... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T19:41

2024-04-05T19:41

2024-04-05T19:41

специальная военная операция на украине

в мире

украина

джон миршаймер

вооруженные силы украины

нато

сергей шойгу

киев

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Украине следует согласиться на нейтральный статус и прекратить все виды сотрудничества с Североатлантическим альянсом, предложил американский профессор Джон Миршаймер в интервью Judging Freedom."Я уже неоднократно говорил, что мы должны сделать то, что следует: побудить украинцев к нейтралитету и разрыву всех связей с НАТО. Кроме того, мы должны прекратить оказывать Украине экономическую и военную помощь", — отметил он.По словам профессора, сейчас на поле боя ВСУ терпят ужасное поражение, в то время как баланс сил стремительно смещается в пользу России. Он также добавил, что западная помощь уже не сможет изменить ситуацию.Миршаймер обратил внимание, что у союзников нет оружия, которое необходимо передать Киеву. Кроме того, они не способны решить возникшую проблему в украинской армии с живой силой, резюмировал эксперт.Министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом вооруженных сил 2 апреля сообщил, что потери ВСУ с начала года превысили 80 тысяч человек. Он констатировал, что после провала летнего контрнаступления противник безуспешно пытается закрепиться на отдельных рубежах. Российские военные продолжают теснить украинских в западном направлении. Только за март в ДНР освободили Невельское, Орловку, Тоненькое, Красное, а также поселок Мирное в Запорожской области.

https://ria.ru/20240405/blinken-1938065561.html

https://ria.ru/20240405/vsu-1938022971.html

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в мире, украина, джон миршаймер, вооруженные силы украины, нато, сергей шойгу, киев, россия