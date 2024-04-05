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Разорвать все связи. В США выступили с радикальным предложением для Украины
Разорвать все связи. В США выступили с радикальным предложением для Украины - РИА Новости, 05.04.2024
Разорвать все связи. В США выступили с радикальным предложением для Украины
Украине следует согласиться на нейтральный статус и прекратить все виды сотрудничества с Североатлантическим альянсом, предложил американский профессор Джон... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T19:41
2024-04-05T19:41
2024-04-05T19:41
специальная военная операция на украине
в мире
украина
джон миршаймер
вооруженные силы украины
нато
сергей шойгу
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Украине следует согласиться на нейтральный статус и прекратить все виды сотрудничества с Североатлантическим альянсом, предложил американский профессор Джон Миршаймер в интервью Judging Freedom."Я уже неоднократно говорил, что мы должны сделать то, что следует: побудить украинцев к нейтралитету и разрыву всех связей с НАТО. Кроме того, мы должны прекратить оказывать Украине экономическую и военную помощь", — отметил он.По словам профессора, сейчас на поле боя ВСУ терпят ужасное поражение, в то время как баланс сил стремительно смещается в пользу России. Он также добавил, что западная помощь уже не сможет изменить ситуацию.Миршаймер обратил внимание, что у союзников нет оружия, которое необходимо передать Киеву. Кроме того, они не способны решить возникшую проблему в украинской армии с живой силой, резюмировал эксперт.Министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом вооруженных сил 2 апреля сообщил, что потери ВСУ с начала года превысили 80 тысяч человек. Он констатировал, что после провала летнего контрнаступления противник безуспешно пытается закрепиться на отдельных рубежах. Российские военные продолжают теснить украинских в западном направлении. Только за март в ДНР освободили Невельское, Орловку, Тоненькое, Красное, а также поселок Мирное в Запорожской области.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Джон Миршаймер, Вооруженные силы Украины, НАТО, Сергей Шойгу, Киев, Россия
Разорвать все связи. В США выступили с радикальным предложением для Украины
Миршаймер: Украина должна стать нейтральной и разорвать все связи с НАТО