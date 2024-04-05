В Совфеде рассказали, что нужно для урегулирования конфликта с Украиной
Сенатор Ковитиди: России нуждается в гарантиях невступления Киева в ЕС и НАТО
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЧлен Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди
Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди. Архивное фото
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Для урегулирования конфликта с Украиной России нужны, прежде всего, гарантии невступления Киева в Евросоюз и НАТО, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
"Россия для начала процесса урегулирования несомненно захочет увидеть надлежащим образом закрепленный отказ Украины от вступления в НАТО и ЕС, а также конституционные подтверждения возвращения Украины к нейтральному внеблоковому статусу, являющемуся фундаментальным принципом создания украинской государственности и закреплённому в Декларации о государственном суверенитете Украины", - сказала она.
Ковитиди отметила, что Запад осознает реальные риски украинской кампании и будет всячески способствовать урегулированию военного конфликта на Украине.
"В НАТО не будут рисковать коллективной безопасностью и принимать в свои члены токсичную Украину, находящуюся в состоянии фактической войны с ядерной державой – Россией. Неслучайно США и Германия выступают против членства Украины в НАТО, несмотря на "реальную угрозу" поражения Киева", - резюмировала парламентарий.
В марте глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что вопрос о членстве Украины в альянсе является решенным, но продолжается обсуждение того, "когда это произойдет и что для этого нужно". В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на неё. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Украину не позвали в НАТО, поскольку среди членов организации, преимущественно у Польши, есть явный интерес к западным территориям Украины, а приглашение Киева в альянс потребовало бы признания существующих украинских границ, заявила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова.