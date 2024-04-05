https://ria.ru/20240405/ukraina-1938018528.html

В Совфеде рассказали, что нужно для урегулирования конфликта с Украиной

В Совфеде рассказали, что нужно для урегулирования конфликта с Украиной - РИА Новости, 05.04.2024

В Совфеде рассказали, что нужно для урегулирования конфликта с Украиной

Для урегулирования конфликта с Украиной России нужны, прежде всего, гарантии невступления Киева в Евросоюз и НАТО, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T12:46

2024-04-05T12:46

2024-04-05T12:46

специальная военная операция на украине

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ольга ковитиди

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роб бауэр

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Для урегулирования конфликта с Украиной России нужны, прежде всего, гарантии невступления Киева в Евросоюз и НАТО, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. "Россия для начала процесса урегулирования несомненно захочет увидеть надлежащим образом закрепленный отказ Украины от вступления в НАТО и ЕС, а также конституционные подтверждения возвращения Украины к нейтральному внеблоковому статусу, являющемуся фундаментальным принципом создания украинской государственности и закреплённому в Декларации о государственном суверенитете Украины", - сказала она. Ковитиди отметила, что Запад осознает реальные риски украинской кампании и будет всячески способствовать урегулированию военного конфликта на Украине. "В НАТО не будут рисковать коллективной безопасностью и принимать в свои члены токсичную Украину, находящуюся в состоянии фактической войны с ядерной державой – Россией. Неслучайно США и Германия выступают против членства Украины в НАТО, несмотря на "реальную угрозу" поражения Киева", - резюмировала парламентарий. В марте глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что вопрос о членстве Украины в альянсе является решенным, но продолжается обсуждение того, "когда это произойдет и что для этого нужно". В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на неё. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Украину не позвали в НАТО, поскольку среди членов организации, преимущественно у Польши, есть явный интерес к западным территориям Украины, а приглашение Киева в альянс потребовало бы признания существующих украинских границ, заявила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова.

https://ria.ru/20240322/ukraina-1934999241.html

https://ria.ru/20240404/nato-1937726292.html

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