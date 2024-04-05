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Во Франции рассказали о негативных последствиях вступления Украины в НАТО - РИА Новости, 05.04.2024
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10:18 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/ukraina-1937970008.html
Во Франции рассказали о негативных последствиях вступления Украины в НАТО
Во Франции рассказали о негативных последствиях вступления Украины в НАТО - РИА Новости, 05.04.2024
Во Франции рассказали о негативных последствиях вступления Украины в НАТО
Включение Украины в состав Североатлантического альянса затянет текущий конфликт на полвека и повлечет за собой разорение европейского континента, заявил в... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T10:18
2024-04-05T10:18
в мире
украина
франция
николя дюпон-эньян
нато
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ПАРИЖ, 5 апр - РИА Новости. Включение Украины в состав Североатлантического альянса затянет текущий конфликт на полвека и повлечет за собой разорение европейского континента, заявил в пятницу депутат национального собрания Франции и лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в эфире радиостанции Franceinfo. "Включить Украину в НАТО - значит окончательно укоренить войну на полвека, разорить европейский континент", – сказал он. Политик также указал, что французские власти нынешним курсом не оказывают помощь украинцам, а активизируют американскую военную промышленность и лобби. В марте глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что вопрос о членстве Украины в альянсе является решенным, но продолжается обсуждение того, "когда это произойдет и что для этого нужно". В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на неё. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Украину не позвали в НАТО, поскольку среди членов организации, преимущественно у Польши, есть явный интерес к западным территориям Украины, а приглашение Киева в альянс потребовало бы признания существующих украинских границ, заявила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова.
https://ria.ru/20240405/nato-1937956696.html
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в мире, украина, франция, николя дюпон-эньян, нато
В мире, Украина, Франция, Николя Дюпон-Эньян, НАТО
Во Франции рассказали о негативных последствиях вступления Украины в НАТО

Политик Дюпон-Эньян: членство Украины в НАТО затянет конфликт и разорит Европу

© AP Photo / Paul EllisФлаг Украины во время саммита НАТО
Флаг Украины во время саммита НАТО - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© AP Photo / Paul Ellis
Флаг Украины во время саммита НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 5 апр - РИА Новости. Включение Украины в состав Североатлантического альянса затянет текущий конфликт на полвека и повлечет за собой разорение европейского континента, заявил в пятницу депутат национального собрания Франции и лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в эфире радиостанции Franceinfo.
"Включить Украину в НАТО - значит окончательно укоренить войну на полвека, разорить европейский континент", – сказал он.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
"Именно так". Маск высказался об идее вступления Украины в НАТО
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Политик также указал, что французские власти нынешним курсом не оказывают помощь украинцам, а активизируют американскую военную промышленность и лобби.
В марте глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что вопрос о членстве Украины в альянсе является решенным, но продолжается обсуждение того, "когда это произойдет и что для этого нужно". В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на неё. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Украину не позвали в НАТО, поскольку среди членов организации, преимущественно у Польши, есть явный интерес к западным территориям Украины, а приглашение Киева в альянс потребовало бы признания существующих украинских границ, заявила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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Кандидаты в президенты Словакии поспорили о членстве Украины в НАТО
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