Во Франции рассказали о негативных последствиях вступления Украины в НАТО
Политик Дюпон-Эньян: членство Украины в НАТО затянет конфликт и разорит Европу
© AP Photo / Paul EllisФлаг Украины во время саммита НАТО
© AP Photo / Paul Ellis
Флаг Украины во время саммита НАТО. Архивное фото
ПАРИЖ, 5 апр - РИА Новости. Включение Украины в состав Североатлантического альянса затянет текущий конфликт на полвека и повлечет за собой разорение европейского континента, заявил в пятницу депутат национального собрания Франции и лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в эфире радиостанции Franceinfo.
"Включить Украину в НАТО - значит окончательно укоренить войну на полвека, разорить европейский континент", – сказал он.
Политик также указал, что французские власти нынешним курсом не оказывают помощь украинцам, а активизируют американскую военную промышленность и лобби.
В марте глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что вопрос о членстве Украины в альянсе является решенным, но продолжается обсуждение того, "когда это произойдет и что для этого нужно". В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на неё. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Украину не позвали в НАТО, поскольку среди членов организации, преимущественно у Польши, есть явный интерес к западным территориям Украины, а приглашение Киева в альянс потребовало бы признания существующих украинских границ, заявила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова.