https://ria.ru/20240405/ukraina-1937933062.html

Кулеба пожаловался на нулевой шанс получить от НАТО сто миллиардов евро

Кулеба пожаловался на нулевой шанс получить от НАТО сто миллиардов евро - РИА Новости, 05.04.2024

Кулеба пожаловался на нулевой шанс получить от НАТО сто миллиардов евро

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что власти страны приветствуют идею о создании фонда НАТО в размере 100 миллиардов евро для оплаты... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T01:04

2024-04-05T01:04

2024-04-05T01:04

дмитрий кулеба

украина

россия

вашингтон (штат)

йенс столтенберг

сергей лавров

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1e/1842425199_0:174:3021:1873_1920x0_80_0_0_743a8e0f30964896da7734627b6ddcec.jpg

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что власти страны приветствуют идею о создании фонда НАТО в размере 100 миллиардов евро для оплаты поставок оружия Украине, однако, по его мнению, реализация ее при нынешней модели финансирования альянса равна нулю. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил создать фонд взносов для финансирования Украины в течение пяти лет на сумму 100 миллиардов долларов в рамках пакета документов, который будет подписан на июльском саммите альянса в Вашингтоне. По словам Кулебы, Украина поддерживает предложение Столтенберга о многолетнем фонде для помощи Киеву в размере 100 миллиардов евро. Как он отметил, идея фонда заключается в том, чтобы вклад членов альянса в военную помощь Украине был равномерно распределен между ними. При этом, оценивая перспективы одобрения такого фонда, Кулеба заявил, что "в нынешней модели финансирования шансы у этой инициативы равны нулю". "Потому что они 500 миллионов не могут собрать, а так им надо будет 20 миллиардов собирать в год в нынешней модели. Но если удастся вычислить формулу участия каждого члена НАТО в обязательном порядке в финансировании, тогда эта идея имеет право на существование и шанс на реализацию", – приводит слова Кулебы украинское издание "Европейская правда". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240404/patriot-1937802797.html

https://ria.ru/20240403/ssha-1937466662.html

https://ria.ru/20240328/ssha-1936320789.html

украина

россия

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дмитрий кулеба, украина, россия, вашингтон (штат), йенс столтенберг, сергей лавров, нато