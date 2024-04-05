https://ria.ru/20240405/terakt-1937950762.html

В телефоне террориста из "Крокуса" нашли фото людей с флагом Украины

В телефоне террориста из "Крокуса" нашли фото людей с флагом Украины - РИА Новости, 05.04.2024

В телефоне террориста из "Крокуса" нашли фото людей с флагом Украины

В телефоне одного из обвиняемых в совершении теракта в "Крокус Сити Холле" нашли фотографии людей в камуфляже с флагом Украины, сообщил Следственный комитет в... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T07:58

2024-04-05T07:58

2024-04-05T10:34

теракт в "крокус сити холле"

украина

россия

следственный комитет россии (ск рф)

в мире

владимир путин

александр бортников

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В телефоне одного из обвиняемых в совершении теракта в "Крокус Сити Холле" нашли фотографии людей в камуфляже с флагом Украины, сообщил Следственный комитет в Telegram-канале."В телефоне террориста обнаружены фотоизображения людей в камуфлированной форме с украинским флагом на фоне разрушенных домов и украинской почтовой марки с нецензурным жестом. Указанные данные могут свидетельствовать о связи между совершенным террористическим актом и проведением специальной военной операции", — говорится в публикации.Следствие установило, что нападавшие выбрали для теракта концертный зал в "Крокусе" по указанию куратора, руководившего их действиями."Утром 24 февраля 2024 года, то есть в годовщину начала СВО, один из соучастников по указанию куратора нашел на интернет-ресурсах и отправил ему скриншоты изображений входов в здание "Крокус Сити Холла" и подъездных путей к нему", — указано в релизе.Следователи подчеркнули, что обвиняемый подтвердил все это в своих показаниях.СК проверяет на причастность к организации и финансированию теракта представителей украинских спецслужб и исламистских террористических организаций.Теракт в "Крокус Сити Холле"Стрельба и пожар в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске произошли вечером 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным МЧС, при нападении погибли 144 человека.По делу арестовали десять фигурантов, в том числе четырех граждан Таджикистана, которые, по данным следствия, были непосредственными исполнителями теракта. Кроме того, 1 апреля в Дагестане задержали четырех иностранцев, которые, как уточнила ФСБ, участвовали в финансировании и обеспечении оружием преступников, напавших на "Крокус Сити Холл".В четверг силовики задержали в Москве, Екатеринбурге и Омске еще троих выходцев из Центральной Азии, подозреваемых в причастности к теракту.Директор ФСБ Александр Бортников на минувшей неделе сообщил, что первичные показания задержанных подтверждают украинский след. По данным СК, террористы после нападения направились в Киев, чтобы там получить вознаграждение. В российских спецслужбах считают, что за нападением также стоят США и Великобритания.

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https://ria.ru/20240404/informatsiya-1937842099.html

https://ria.ru/20240404/krokus-1937788671.html

https://ria.ru/20240402/terakt-1937339584.html

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Улики по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" Улики по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" 2024-04-05T07:58 true PT0M59S

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украина, россия, следственный комитет россии (ск рф), в мире, владимир путин, александр бортников, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), красногорск, крокус сити холл, таджикистан