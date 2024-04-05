https://ria.ru/20240405/tayvan-1937946096.html

Число жертв землетрясения на Тайване достигло десяти человек

Число жертв землетрясения на Тайване достигло десяти человек - РИА Новости, 05.04.2024

Число жертв землетрясения на Тайване достигло десяти человек

Число погибших в результате землетрясения на Тайване достигло 10, пострадавших - 1106, еще 705 человек остаются заблокированными, сообщило Центральное... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T06:02

2024-04-05T06:02

2024-04-05T06:02

в мире

тайвань

хуалянь

индия

серия землетрясений на тайване

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ПЕКИН, 5 апр - РИА Новости. Число погибших в результате землетрясения на Тайване достигло 10, пострадавших - 1106, еще 705 человек остаются заблокированными, сообщило Центральное информационное агентство острова со ссылкой на центр реагирования на стихийные бедствия. Кроме того, сообщается, что 18 человек числятся пропавшими, из них четверо иностранцы - гражданин Индии, гражданин Канады, а также двое граждан Австралии. Среди людей, оказавшихся заблокированными, больше всего находятся в туристической зоне - 688 человек в гостиничном комплексе в рекреационной зоне Тяньсян, расположенной на территории национального парка Тароко в горных районах, еще 10 человек в Тоннеле девяти поворотов. Китайский сейсмологический центр сообщил, что в среду у побережья уезда Хуалянь, расположенного в восточной части острова Тайвань произошло землетрясение магнитудой 7,3. Число афтершоков после землетрясения по состоянию на 18.01 (13.01 по мск) превысило 160. По статистике, подземные толчки в уезде Хуалянь происходят чаще, чем в других районах острова, в феврале 2018 года разрушительное землетрясение магнитудой 6,5 унесло жизни 16 человек, еще 285 пострадали. При этом магнитуда самого мощного землетрясения по обновленным данным главного метеорологического агентства Японии составила 7,7. После этого произошли землетрясения магнитудами 6,6 и 6,3. Судя по кадрам, которые публикуют пользователи в X, некоторые здания на Тайване получили повреждения - они накренились и частично разрушены.

https://ria.ru/20240403/tayvan-1937473570.html

https://ria.ru/20240403/tayvan-1937480467.html

тайвань

хуалянь

индия

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в мире, тайвань, хуалянь, индия, серия землетрясений на тайване