Число жертв землетрясения на Тайване достигло десяти человек
Число жертв землетрясения на Тайване достигло десяти человек, 1106 пострадали
© AP Photo / Hualien City GovernmentПоследствия землетрясения в городе Хуалянь, Тайвань
© AP Photo / Hualien City Government
Последствия землетрясения в городе Хуалянь, Тайвань . Архивное фото
ПЕКИН, 5 апр - РИА Новости. Число погибших в результате землетрясения на Тайване достигло 10, пострадавших - 1106, еще 705 человек остаются заблокированными, сообщило Центральное информационное агентство острова со ссылкой на центр реагирования на стихийные бедствия.
Среди людей, оказавшихся заблокированными, больше всего находятся в туристической зоне - 688 человек в гостиничном комплексе в рекреационной зоне Тяньсян, расположенной на территории национального парка Тароко в горных районах, еще 10 человек в Тоннеле девяти поворотов.
Китайский сейсмологический центр сообщил, что в среду у побережья уезда Хуалянь, расположенного в восточной части острова Тайвань произошло землетрясение магнитудой 7,3. Число афтершоков после землетрясения по состоянию на 18.01 (13.01 по мск) превысило 160. По статистике, подземные толчки в уезде Хуалянь происходят чаще, чем в других районах острова, в феврале 2018 года разрушительное землетрясение магнитудой 6,5 унесло жизни 16 человек, еще 285 пострадали.
При этом магнитуда самого мощного землетрясения по обновленным данным главного метеорологического агентства Японии составила 7,7. После этого произошли землетрясения магнитудами 6,6 и 6,3. Судя по кадрам, которые публикуют пользователи в X, некоторые здания на Тайване получили повреждения - они накренились и частично разрушены.
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