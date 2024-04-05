Российские танки начали серийно оснащать системами РЭБ против беспилотников
Уралвагонзавод начал серийно оснащать танки системами РЭБ против беспилотников
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТанк Т-72 в зоне проведения специальной военной операции
Танк Т-72 в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Российские танки начали серийно оснащать системами радиоэлектронной борьбы против украинских дронов, говорится в статье газеты "Уралвагонзавода".
"Новый спектр производственных задач связан с реализацией нововведений в техническом оснащении боевых машин. Ведется установка комплекса средств снижения заметности. Бронеизделия комплектуются средствами радиоэлектронной борьбы, направленными на противодействие беспилотным летательным аппаратам", — указано в публикации, посвященной выполнению гособоронзаказа.
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Согласно докладу, представленному на очном рапорте по итогам марта, план по гособоронзаказу выполнен в полном объеме, уточнила газета.
Сегодня различные виды БПЛА представляют большую опасность для бронетехники в зоне проведения спецоперации, в том числе для самой бронированной — танков. Широко применяются FPV-дроны, несущие кумулятивную боевую часть и способные поражать машины в уязвимые места. Ранее в официальных каналах и в открытом доступе публиковались видео с танками, оснащенными средствами РЭБ для борьбы с беспилотниками, которые позволяют эффективно отражать их атаки.
"Уралвагонзавод" поставляет ВС России современные танки Т-90М "Прорыв", модернизированные Т-80БВМ, Т-72Б3 и Т-72Б3М. Доработанные по опыту эксплуатации в боевых условиях, кроме средств РЭБ и средств снижения заметности, новые отечественные танки оснащают всеракурсной динамической защитой, а также противодроновыми "козырьками" над башней.
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