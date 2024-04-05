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Российские танки начали серийно оснащать системами РЭБ против беспилотников - РИА Новости, 05.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:55 05.04.2024 (обновлено: 11:36 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/reb-1937981897.html
Российские танки начали серийно оснащать системами РЭБ против беспилотников
Российские танки начали серийно оснащать системами РЭБ против беспилотников - РИА Новости, 05.04.2024
Российские танки начали серийно оснащать системами РЭБ против беспилотников
Российские танки начали серийно оснащать системами радиоэлектронной борьбы против украинских дронов, говорится в статье газеты "Уралвагонзавода". РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T10:55
2024-04-05T11:36
специальная военная операция на украине
безопасность
технологии
уралвагонзавод
россия
т-72б3м
т-72б3
т-90м
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Российские танки начали серийно оснащать системами радиоэлектронной борьбы против украинских дронов, говорится в статье газеты "Уралвагонзавода"."Новый спектр производственных задач связан с реализацией нововведений в техническом оснащении боевых машин. Ведется установка комплекса средств снижения заметности. Бронеизделия комплектуются средствами радиоэлектронной борьбы, направленными на противодействие беспилотным летательным аппаратам", — указано в публикации, посвященной выполнению гособоронзаказа.Согласно докладу, представленному на очном рапорте по итогам марта, план по гособоронзаказу выполнен в полном объеме, уточнила газета.Сегодня различные виды БПЛА представляют большую опасность для бронетехники в зоне проведения спецоперации, в том числе для самой бронированной — танков. Широко применяются FPV-дроны, несущие кумулятивную боевую часть и способные поражать машины в уязвимые места. Ранее в официальных каналах и в открытом доступе публиковались видео с танками, оснащенными средствами РЭБ для борьбы с беспилотниками, которые позволяют эффективно отражать их атаки."Уралвагонзавод" поставляет ВС России современные танки Т-90М "Прорыв", модернизированные Т-80БВМ, Т-72Б3 и Т-72Б3М. Доработанные по опыту эксплуатации в боевых условиях, кроме средств РЭБ и средств снижения заметности, новые отечественные танки оснащают всеракурсной динамической защитой, а также противодроновыми "козырьками" над башней.
https://ria.ru/20240403/tetraedr-1937478372.html
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безопасность, технологии, уралвагонзавод, россия, т-72б3м, т-72б3, т-90м, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Уралвагонзавод, Россия, Т-72Б3М, Т-72Б3, Т-90М, Вооруженные силы РФ
Российские танки начали серийно оснащать системами РЭБ против беспилотников

Уралвагонзавод начал серийно оснащать танки системами РЭБ против беспилотников

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТанк Т-72 в зоне проведения специальной военной операции
Танк Т-72 в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Танк Т-72 в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Российские танки начали серийно оснащать системами радиоэлектронной борьбы против украинских дронов, говорится в статье газеты "Уралвагонзавода".
"Новый спектр производственных задач связан с реализацией нововведений в техническом оснащении боевых машин. Ведется установка комплекса средств снижения заметности. Бронеизделия комплектуются средствами радиоэлектронной борьбы, направленными на противодействие беспилотным летательным аппаратам", — указано в публикации, посвященной выполнению гособоронзаказа.
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Согласно докладу, представленному на очном рапорте по итогам марта, план по гособоронзаказу выполнен в полном объеме, уточнила газета.
Сегодня различные виды БПЛА представляют большую опасность для бронетехники в зоне проведения спецоперации, в том числе для самой бронированной — танков. Широко применяются FPV-дроны, несущие кумулятивную боевую часть и способные поражать машины в уязвимые места. Ранее в официальных каналах и в открытом доступе публиковались видео с танками, оснащенными средствами РЭБ для борьбы с беспилотниками, которые позволяют эффективно отражать их атаки.
"Уралвагонзавод" поставляет ВС России современные танки Т-90М "Прорыв", модернизированные Т-80БВМ, Т-72Б3 и Т-72Б3М. Доработанные по опыту эксплуатации в боевых условиях, кроме средств РЭБ и средств снижения заметности, новые отечественные танки оснащают всеракурсной динамической защитой, а также противодроновыми "козырьками" над башней.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьТехнологииУралвагонзаводРоссияТ-72Б3МТ-72Б3Т-90МВооруженные силы РФ
 
 
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