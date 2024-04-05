https://ria.ru/20240405/reb-1937981897.html

Российские танки начали серийно оснащать системами РЭБ против беспилотников

Российские танки начали серийно оснащать системами РЭБ против беспилотников - РИА Новости, 05.04.2024

Российские танки начали серийно оснащать системами РЭБ против беспилотников

Российские танки начали серийно оснащать системами радиоэлектронной борьбы против украинских дронов, говорится в статье газеты "Уралвагонзавода". РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T10:55

2024-04-05T10:55

2024-04-05T11:36

специальная военная операция на украине

безопасность

технологии

уралвагонзавод

россия

т-72б3м

т-72б3

т-90м

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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Российские танки начали серийно оснащать системами радиоэлектронной борьбы против украинских дронов, говорится в статье газеты "Уралвагонзавода"."Новый спектр производственных задач связан с реализацией нововведений в техническом оснащении боевых машин. Ведется установка комплекса средств снижения заметности. Бронеизделия комплектуются средствами радиоэлектронной борьбы, направленными на противодействие беспилотным летательным аппаратам", — указано в публикации, посвященной выполнению гособоронзаказа.Согласно докладу, представленному на очном рапорте по итогам марта, план по гособоронзаказу выполнен в полном объеме, уточнила газета.Сегодня различные виды БПЛА представляют большую опасность для бронетехники в зоне проведения спецоперации, в том числе для самой бронированной — танков. Широко применяются FPV-дроны, несущие кумулятивную боевую часть и способные поражать машины в уязвимые места. Ранее в официальных каналах и в открытом доступе публиковались видео с танками, оснащенными средствами РЭБ для борьбы с беспилотниками, которые позволяют эффективно отражать их атаки."Уралвагонзавод" поставляет ВС России современные танки Т-90М "Прорыв", модернизированные Т-80БВМ, Т-72Б3 и Т-72Б3М. Доработанные по опыту эксплуатации в боевых условиях, кроме средств РЭБ и средств снижения заметности, новые отечественные танки оснащают всеракурсной динамической защитой, а также противодроновыми "козырьками" над башней.

https://ria.ru/20240403/tetraedr-1937478372.html

https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, технологии, уралвагонзавод, россия, т-72б3м, т-72б3, т-90м, вооруженные силы рф