Рейтинг@Mail.ru
"Ведут к их краху". В США неожиданно высказались о Путине - РИА Новости, 05.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:21 05.04.2024 (обновлено: 17:37 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/putin-1938098972.html
"Ведут к их краху". В США неожиданно высказались о Путине
"Ведут к их краху". В США неожиданно высказались о Путине - РИА Новости, 05.04.2024
"Ведут к их краху". В США неожиданно высказались о Путине
Президент России Владимир Путин не поддался на западные провокации и продолжает следовать своему плану на Украине, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T17:21
2024-04-05T17:37
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
москва
владимир путин
скотт риттер
сергей шойгу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936283325_0:9:3070:1736_1920x0_80_0_0_6a00dc8264e85593b0de0c91fe85c6bb.jpg
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин не поддался на западные провокации и продолжает следовать своему плану на Украине, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Все те, кто критикует терпение Путина, просто не понимают, насколько они глупы и невежественны, и не имеют понятия, как и почему Россия выигрывает. &lt;…&gt; Россия выигрывает не из-за терпеливости Путина, а из-за его уверенности в стратегическом видении и в том, как оно реализуется. Он не собирается делать то, что от него ждут НАТО и Украина", — отметил он.По словам бывшего военного, Москва не идет на поводу у Запада и не реагирует остро на его провокации. Риттер пояснил, что у страны есть план и она идет к победе."Если Украина проиграет, как оно и произойдет, это поражение для НАТО и ЕС. Сейчас можно наблюдать серьезные разногласия внутри Альянса и Европейского союза, которые ведут к их краху", — резюмировал эксперт.Министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом вооруженных сил 2 апреля сообщил, что потери ВСУ с начала года превысили 80 тысяч человек. Он констатировал, что после провала летнего контрнаступления противник безуспешно пытается закрепиться на отдельных рубежах. Российские военные продолжают теснить украинских в западном направлении. Только за март в ДНР освободили Невельское, Орловку, Тоненькое, Красное, а также поселок Мирное в Запорожской области.
https://ria.ru/20240405/blinken-1938065561.html
https://ria.ru/20240405/ukraina-1938053081.html
россия
украина
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936283325_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_be21ad1d80637d164b3e70e0b3876d40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, москва, владимир путин, скотт риттер, сергей шойгу, евросоюз, вооруженные силы сша, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Москва, Владимир Путин, Скотт Риттер, Сергей Шойгу, Евросоюз, Вооруженные силы США, НАТО
"Ведут к их краху". В США неожиданно высказались о Путине

Риттер: Путин не поддался на провокации Запада и идет к победе на Украине

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин не поддался на западные провокации и продолжает следовать своему плану на Украине, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
"Все те, кто критикует терпение Путина, просто не понимают, насколько они глупы и невежественны, и не имеют понятия, как и почему Россия выигрывает. <…> Россия выигрывает не из-за терпеливости Путина, а из-за его уверенности в стратегическом видении и в том, как оно реализуется. Он не собирается делать то, что от него ждут НАТО и Украина", — отметил он.
Госсекретарь США Энтони Блинкен в штаб-квартире ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
"Как можно скорее". Заявление Блинкена об Украине вызвало шок во Франции
Вчера, 15:14
По словам бывшего военного, Москва не идет на поводу у Запада и не реагирует остро на его провокации. Риттер пояснил, что у страны есть план и она идет к победе.
"Если Украина проиграет, как оно и произойдет, это поражение для НАТО и ЕС. Сейчас можно наблюдать серьезные разногласия внутри Альянса и Европейского союза, которые ведут к их краху", — резюмировал эксперт.
Министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом вооруженных сил 2 апреля сообщил, что потери ВСУ с начала года превысили 80 тысяч человек. Он констатировал, что после провала летнего контрнаступления противник безуспешно пытается закрепиться на отдельных рубежах. Российские военные продолжают теснить украинских в западном направлении. Только за март в ДНР освободили Невельское, Орловку, Тоненькое, Красное, а также поселок Мирное в Запорожской области.
Танк Т-72 группировки войск Центр во время выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
Передислокация войск. В США забили тревогу из-за хода России на Украине
Вчера, 14:35
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаМоскваВладимир ПутинСкотт РиттерСергей ШойгуЕвросоюзВооруженные силы СШАНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала