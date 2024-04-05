https://ria.ru/20240405/putin-1938098972.html
"Ведут к их краху". В США неожиданно высказались о Путине
"Ведут к их краху". В США неожиданно высказались о Путине - РИА Новости, 05.04.2024
"Ведут к их краху". В США неожиданно высказались о Путине
Президент России Владимир Путин не поддался на западные провокации и продолжает следовать своему плану на Украине, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T17:21
2024-04-05T17:21
2024-04-05T17:37
специальная военная операция на украине
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владимир путин
скотт риттер
сергей шойгу
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин не поддался на западные провокации и продолжает следовать своему плану на Украине, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Все те, кто критикует терпение Путина, просто не понимают, насколько они глупы и невежественны, и не имеют понятия, как и почему Россия выигрывает. <…> Россия выигрывает не из-за терпеливости Путина, а из-за его уверенности в стратегическом видении и в том, как оно реализуется. Он не собирается делать то, что от него ждут НАТО и Украина", — отметил он.По словам бывшего военного, Москва не идет на поводу у Запада и не реагирует остро на его провокации. Риттер пояснил, что у страны есть план и она идет к победе."Если Украина проиграет, как оно и произойдет, это поражение для НАТО и ЕС. Сейчас можно наблюдать серьезные разногласия внутри Альянса и Европейского союза, которые ведут к их краху", — резюмировал эксперт.Министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом вооруженных сил 2 апреля сообщил, что потери ВСУ с начала года превысили 80 тысяч человек. Он констатировал, что после провала летнего контрнаступления противник безуспешно пытается закрепиться на отдельных рубежах. Российские военные продолжают теснить украинских в западном направлении. Только за март в ДНР освободили Невельское, Орловку, Тоненькое, Красное, а также поселок Мирное в Запорожской области.
https://ria.ru/20240405/blinken-1938065561.html
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"Ведут к их краху". В США неожиданно высказались о Путине
Риттер: Путин не поддался на провокации Запада и идет к победе на Украине