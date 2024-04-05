https://ria.ru/20240405/putin-1938098972.html

"Ведут к их краху". В США неожиданно высказались о Путине

"Ведут к их краху". В США неожиданно высказались о Путине - РИА Новости, 05.04.2024

"Ведут к их краху". В США неожиданно высказались о Путине

Президент России Владимир Путин не поддался на западные провокации и продолжает следовать своему плану на Украине, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T17:21

2024-04-05T17:21

2024-04-05T17:37

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

москва

владимир путин

скотт риттер

сергей шойгу

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936283325_0:9:3070:1736_1920x0_80_0_0_6a00dc8264e85593b0de0c91fe85c6bb.jpg

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин не поддался на западные провокации и продолжает следовать своему плану на Украине, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Все те, кто критикует терпение Путина, просто не понимают, насколько они глупы и невежественны, и не имеют понятия, как и почему Россия выигрывает. <…> Россия выигрывает не из-за терпеливости Путина, а из-за его уверенности в стратегическом видении и в том, как оно реализуется. Он не собирается делать то, что от него ждут НАТО и Украина", — отметил он.По словам бывшего военного, Москва не идет на поводу у Запада и не реагирует остро на его провокации. Риттер пояснил, что у страны есть план и она идет к победе."Если Украина проиграет, как оно и произойдет, это поражение для НАТО и ЕС. Сейчас можно наблюдать серьезные разногласия внутри Альянса и Европейского союза, которые ведут к их краху", — резюмировал эксперт.Министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом вооруженных сил 2 апреля сообщил, что потери ВСУ с начала года превысили 80 тысяч человек. Он констатировал, что после провала летнего контрнаступления противник безуспешно пытается закрепиться на отдельных рубежах. Российские военные продолжают теснить украинских в западном направлении. Только за март в ДНР освободили Невельское, Орловку, Тоненькое, Красное, а также поселок Мирное в Запорожской области.

https://ria.ru/20240405/blinken-1938065561.html

https://ria.ru/20240405/ukraina-1938053081.html

россия

украина

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, москва, владимир путин, скотт риттер, сергей шойгу, евросоюз, вооруженные силы сша, нато