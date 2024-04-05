Ульяновская область и Подмосковье будут наращивать промкооперацию
© Фото : Губернатор и правительство Ульяновской областиУльяновская область и Подмосковье будут наращивать промкооперацию
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Ульяновская область договорилась о сотрудничестве с Московской областью в сфере станко-, приборостроения, металлообработки и авиастроения, сообщает пресс-служба правительства приволжского региона.
В рамках визита состоялась встреча губернатора Ульяновской области Алексея Русских с главой Московской области Андреем Воробьевым. Кроме того, ульяновская делегация посетила региональный Центр содействия строительству. Также представители более 30 компаний из Ульяновской области посетили ряд производств, работающих в Подмосковье.
"Обсудили расширение сотрудничества. Одна из главных задач — нарастить промкооперацию. 30 ульяновских предприятий презентовали свои компетенции. Посетили ряд предприятий, среди них "Метровагонмаш", авиакорпорация "Рубин", а также предприятия — резиденты ОЭЗ "Дубна". Наметили порядка 50-ти возможных кооперационных цепочек по станко-, приборостроению, металлообработке, авиастроению и другим направлениям. Так, "Симбирский крановый завод" договорился с заводом "Тонар" о поставке первой партии грузоподъемного оборудования. "Агрегат-ТК" обсудили сотрудничество с "Метровагонмаш" о разработке межвагонных переходов для поездов. Компания "Мидаус" ведёт переговоры с авиакорпорацией "Рубин" о сотрудничестве по поставке датчиков для МС-21", - отметил Русских, слова которого приводятся в сообщении.
Также в ходе визита был проведен круглый стол по вопросам промышленной кооперации между предприятиями Ульяновской и Московской областей. Кроме того, состоялись переговоры с руководством Группы компаний S7.
"Провели переговоры с руководством Группы компаний S7. <…> У нас большой перечень взаимных интересов. Обсудили промышленную кооперацию, обслуживание воздушных судов в части продления лётной годности, подготовку летчиков, организацию авиаперевозок. Так, к примеру, S7 выполняет рейсы из Ульяновска в Новосибирск. Предложили рассмотреть варианты новых направлений, например, в Горно-Алтайск", - сообщил Русских.
В Московскую область также приехали ульяновские компании по производству станков и инструмента. В рамках встречи прошло обсуждение поставок ульяновской продукции для новых инвестиционных проектов компании S7 – токарно-фрезерного оборудования и инструмента. Также, представители S7 выразили заинтересованность в компетенциях по композитным материалам от ульяновских предприятий. Состоялось обсуждение расширения сотрудничества в вопросах технического обслуживания воздушных судов, пояснили в пресс-службе.
Там добавили, что комплексное соглашение о сотрудничестве между S7 и правительством Ульяновской области стороны запланировали подписать на одной из площадок ПМЭФ или ИННОПРОМ-2024.