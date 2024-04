https://ria.ru/20240405/proigrysh-1937913422.html

Запад признал, что проигрывает России еще одну войну

Запад признал, что проигрывает России еще одну войну

Все военные конфликты рано или поздно заканчиваются, но борьба за влияние в мире будет продолжаться — а в нынешних условиях еще с большей силой. И одной из арен

Все военные конфликты рано или поздно заканчиваются, но борьба за влияние в мире будет продолжаться — а в нынешних условиях еще с большей силой. И одной из арен ожесточенного противостояния между Россией и коллективным Западом становится на первый взгляд сугубо мирный предмет — продовольствие, где наш противник уже сейчас терпит чувствительное поражение.Вчера первый замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут сообщила, что в рамках задачи президента к 2030 году увеличить экспорт продукции российского АПК в полтора раза денежный объем продовольственного экспорта к этому сроку может вырасти до 55 миллиардов долларов в год. И это абсолютно реально — даже в условиях усиливающегося противодействия со стороны Запада.По итогам 2022 года РФ поставила на внешние рынки продукции АПК не менее чем на 41,6 миллиарда долларов, а в 2023-м — на 43,5 миллиарда, что сопоставимо с другими важнейшими статьями российского экспорта. По некоторым направлениям агроэкспорта Россия совершила мощный рывок: в частности, в этом году экспорт российской молочной продукции может вырасти на 15-18%, а на первое место в мире по экспорту зерна страна вышла уже некоторое время назад.В начале марта на встрече Владимира Путина с представителями агропромышленного комплекса председатель правления российского Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин доложил, что доля России как экспортера зерна на мировом рынке приближается к 25%, то есть сегодня каждый четвертый каравай или лепешка в мире — российского происхождения. Для сравнения: прошлом году данный показатель составлял 20%. И это — на фоне беспрецедентного санкционного давления.Но это далеко не предел.Недавно глава МИД Франции Стефан Сежурне посетовал, что победа России на Украине обернется крупными финансовыми потерями для Европы, а с экономической точки зрения ситуация станет катастрофической. В частности, "только в сельскохозяйственной сфере Россия тогда сможет взять под контроль более 30% мирового рынка пшеницы".В связи с этим не стала сенсацией свежая инициатива ЕС по введению для российского зерна заградительных пошлин в 50% (которая уже вызвала истерику в ряде европейских столиц, где совершенно справедливо опасаются, что новые антироссийские шаги вызовут взрывообразный рост цен на продукты питания).Однако месье Сежурне не учитывает тот факт, что "райский сад" уже давно не является для России приоритетным рынком.Например, в 2023 году агроэкспорт из России в Китай вырос в два раза, в Индонезию — в шесть раз, экспорт продукции российского АПК в Индию за последние три года увеличился в 3,5 раза (в 2023-м превысил один миллиард долларов, а к 2030 году может вырасти еще в два раза). РФ настойчиво и последовательно открывает новые рынки и страны с помощью агропродукции, стабильно выигрывающей по соотношению "цена — качество", и успешно вытесняет конкурентов с традиционно закрытых и сложных территорий. Например, в этом году нам удалось по ряду позиций вытеснить с китайского рынка своих канадских конкурентов и выйти с новыми позициями в Латинскую Америку.По мнению экспертов, российский агропром за последние несколько лет совершил настоящую революцию. При этом успехи и динамичное развитие данного сектора российской экономики важны в двух направлениях.Во-первых, устойчивый статус нетто-экспортера продовольствия (когда экспортируешь больше, чем импортируешь) гарантирует продовольственную независимость и безопасность страны. В начале этого года в ходе общения с главами муниципальных образований российских регионов на форуме "Малая родина — сила России" Владимир Путин заявил, что "сельское хозяйство сейчас демонстрирует очень хорошие, уверенные темпы развития, и мы полностью обес­печиваем свою продовольственную безопасность". Иными словами, к "ножкам Буша" возврата не будет никогда, как бы это ни ранило адептов "святых девяностых".Во-вторых, лидерство России на мировом рынке продовольствия, помимо очевидных коммерческих выгод, является мощнейшим инструментом политического и экономического влияния, что вызывает ярость и негодование в стане наших противников.Характерным примером стали недавние публикации американского мозгового центра The Center for Strategic and International Studies (CSIS) с основным посылом "агроэкспорт становится тихим оружием России" и авторитетного издания Politico под заголовком "Россия одерживает победу в глобальной зерновой войне".Недружественные эксперты заламывают руки и пытаются найти на Россию проруху, но выходит не очень.Мало того: Россия и ее партнеры по БРИКС планируют переформатировать вообще всю систему ценообразования и мировой торговли продовольствием, которая исторически обслуживала интересы западных производителей. В частности, на данный момент мировые цены на зерно опираются на котировки двух главных глобальных зерновых бирж — в Чикаго и Париже. Чтобы поставить "ножкам Буша" техничную подножку, российские агропроизводители вышли на Минсельхоз России и правительство с инициативой создать свою зерновую биржу в рамках стран объединения БРИКС, совокупный экономический потенциал которого уже давно превысил показатели "Большой семерки". Создание подобной биржи будет означать появление еще одного центра силы, силы "мягкой", но которую игнорировать будет невозможно.Потому что нефть и газ еще можно в теории заменить солнечными батареями, велосипедами и вегетарианскими бургерами, а вот российскую муку в этих бургерах будет заменить совершенно нечем.

