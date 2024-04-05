https://ria.ru/20240405/prigovor-1938041238.html
Жительницу Волгограда осудили за осквернение памятника "Родина-мать"
Жительницу Волгограда осудили за осквернение памятника "Родина-мать" - РИА Новости, 05.04.2024
Жительницу Волгограда осудили за осквернение памятника "Родина-мать"
Суд в Волгограде приговорил к 10 месяцам исправительных работ девушку из Самары, ее признали виновной в реабилитации нацизма после публикации оскорбительного... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T13:57
2024-04-05T13:57
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ВОЛГОГРАД, 5 апр – РИА Новости. Суд в Волгограде приговорил к 10 месяцам исправительных работ девушку из Самары, ее признали виновной в реабилитации нацизма после публикации оскорбительного видео на фоне монумента "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане, сообщает в пятницу объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Волгоградской области. В июле против 23-летней жительницы Самары было возбуждено уголовное дело об осквернении мест захоронения после публикации видео в соцсетях, которое девушка сняла в таком ракурсе, будто она дотягивается руками до груди монумента "Родина-мать зовет!" и трогает ее пальцем, при этом напевая веселую мелодию. По мнению прокуратуры, фигурантка совершила "циничные, пренебрегающие нормами морали и нравственности действия" на Мамаевом кургане. По данным СК, после возбуждения дела девушка скрылась от следствия, выехав из страны, ее объявили в розыск, а 8 февраля задержали в московском аэропорту и доставили в Волгоград. По данным ведомства, теперь ей предъявлено обвинение по статье "реабилитация нацизма" за "безнравственные и циничные действия, оскорбляющие символ стойкости советского народа во время Великой Отечественной войны". В пятницу Волгоградский областной суд признал ее виновной в реабилитации нацизма. "Ей назначено наказание в виде принудительных работ на срок 10 месяцев с удержанием из заработка 10% в доход государства. Кроме того... на два года запрещено заниматься деятельностью, связанной с размещением публичной информации в социальных сетях в электронных или информационно-телекоммуникационных сетях", - говорится в сообщении суда. Приговор в силу не вступил. Отмечается, что до вступления приговора в законную силу, девушке изменена мера пресечения с ареста на подписку о невыезда. Она освобождена из-под стражи в зале суда.
https://ria.ru/20240306/gosizmena-1931426909.html
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Происшествия, Волгоград, Самара, Волгоградская область, Следственный комитет России (СК РФ), Волгоградский областной суд
Жительницу Волгограда осудили за осквернение памятника "Родина-мать"
Жительнице Волгограда дали 10 месяцев работ за видео на фоне "Родины-матери"
ВОЛГОГРАД, 5 апр – РИА Новости. Суд в Волгограде приговорил к 10 месяцам исправительных работ девушку из Самары, ее признали виновной в реабилитации нацизма после публикации оскорбительного видео на фоне монумента "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане, сообщает в пятницу объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Волгоградской области.
В июле против 23-летней жительницы Самары было возбуждено уголовное дело об осквернении мест захоронения после публикации видео в соцсетях, которое девушка сняла в таком ракурсе, будто она дотягивается руками до груди монумента "Родина-мать зовет!" и трогает ее пальцем, при этом напевая веселую мелодию. По мнению прокуратуры, фигурантка совершила "циничные, пренебрегающие нормами морали и нравственности действия" на Мамаевом кургане.
По данным СК
, после возбуждения дела девушка скрылась от следствия, выехав из страны, ее объявили в розыск, а 8 февраля задержали в московском аэропорту и доставили в Волгоград. По данным ведомства, теперь ей предъявлено обвинение по статье "реабилитация нацизма" за "безнравственные и циничные действия, оскорбляющие символ стойкости советского народа во время Великой Отечественной войны".
В пятницу Волгоградский областной суд
признал ее виновной в реабилитации нацизма.
"Ей назначено наказание в виде принудительных работ на срок 10 месяцев с удержанием из заработка 10% в доход государства. Кроме того... на два года запрещено заниматься деятельностью, связанной с размещением публичной информации в социальных сетях в электронных или информационно-телекоммуникационных сетях", - говорится в сообщении суда.
Приговор в силу не вступил. Отмечается, что до вступления приговора в законную силу, девушке изменена мера пресечения с ареста на подписку о невыезда. Она освобождена из-под стражи в зале суда.