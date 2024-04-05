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В ЛНР рассказали, как в солдат ВСУ бросили коктейль Молотова - РИА Новости, 05.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:19 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/podzhog-1937952798.html
В ЛНР рассказали, как в солдат ВСУ бросили коктейль Молотова
В ЛНР рассказали, как в солдат ВСУ бросили коктейль Молотова - РИА Новости, 05.04.2024
В ЛНР рассказали, как в солдат ВСУ бросили коктейль Молотова
На железнодорожной станции Купянск-Узловой неизвестный бросил коктейль Молотова в солдат ВСУ, разгружающих военный груз, из-за чего трое военнослужащих серьезно РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T08:19
2024-04-05T08:19
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 5 апр - РИА Новости. На железнодорожной станции Купянск-Узловой неизвестный бросил коктейль Молотова в солдат ВСУ, разгружающих военный груз, из-за чего трое военнослужащих серьезно пострадали, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На железнодорожной станции Купянск-Узловой при разгрузке военного груза в работающих украинских военнослужащих неизвестным была брошена бутылка с зажигательной смесью. В результате ЧП разгрузочные работы были приостановлены почти на три часа, а трое украинских боевиков получили серьезные ожоги и были отправлены в медучреждение", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
https://ria.ru/20240305/ukraina-1931142859.html
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луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
В ЛНР рассказали, как в солдат ВСУ бросили коктейль Молотова

Марочко: на ж/д станции Купянск — Узловой неизвестный поджег солдат ВСУ

© AP Photo / Alfredo ZunigaБутылки с зажигательной смесью
Бутылки с зажигательной смесью - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© AP Photo / Alfredo Zuniga
Бутылки с зажигательной смесью. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 5 апр - РИА Новости. На железнодорожной станции Купянск-Узловой неизвестный бросил коктейль Молотова в солдат ВСУ, разгружающих военный груз, из-за чего трое военнослужащих серьезно пострадали, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"На железнодорожной станции Купянск-Узловой при разгрузке военного груза в работающих украинских военнослужащих неизвестным была брошена бутылка с зажигательной смесью. В результате ЧП разгрузочные работы были приостановлены почти на три часа, а трое украинских боевиков получили серьезные ожоги и были отправлены в медучреждение", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
Автомобиль пожарной службы Украины
В Харьковской области подорвали состав с грузом для ВСУ, сообщили в ЛНР
5 марта, 09:34
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
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