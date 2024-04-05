https://ria.ru/20240405/obstanovka-1937862114.html

"Разберут их моментально". К чему ВСУ готовятся на Харьковском направлении

"Разберут их моментально". К чему ВСУ готовятся на Харьковском направлении - РИА Новости, 05.04.2024

"Разберут их моментально". К чему ВСУ готовятся на Харьковском направлении

Российские войска сохраняют инициативу на всей линии соприкосновения. Сразу на нескольких участках фронта у ВСУ серьезные проблемы, способные привести к тяжелым РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T08:00

2024-04-05T08:00

2024-04-05T08:13

специальная военная операция на украине

россия

украина

харьков

донецкая народная республика

запорожская область

херсонская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932595915_0:161:3066:1886_1920x0_80_0_0_3b112d1b1f9650e81d5150eedd564f1a.jpg

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости, Давид Нармания. Российские войска сохраняют инициативу на всей линии соприкосновения. Сразу на нескольких участках фронта у ВСУ серьезные проблемы, способные привести к тяжелым последствиям для Киева. Дополнительные трудности создают и удары по украинской энергоструктуре. О том, что происходит в зоне СВО, — в материале РИА Новости.Не дать закрепитьсяПосле освобождения Авдеевки ВСУ попытались организовать оборону на линии Бердычи — Семеновка — Орловка — Тоненькое. Однако закрепиться там не смогли: спустя месяц российская армия взяла под контроль Орловку, а через два дня — еще и Тоненькое. В Бердычах за нашими подразделениями уже половина села, в Семеновке продолжаются бои.На этом участке фронта противнику все сложнее обеспечивать артиллерийскую поддержку своих войск. ВСУ попробовали перерезать линии снабжения передовых российских частей, однако ствольная артиллерия с управляемыми снарядами "Краснополь" и РСЗО "Град" успешно вела контрбатарейную борьбу, поразив украинские расчеты в 12 километрах от линии соприкосновения. Продвижение в Бердычах подтверждают и киевские СМИ.Когда эти населенные пункты освободят, продвижение может замедлиться — помешает естественный рельеф местности с водными преградами. ВСУ активно готовят оборону в селах Уманское, Яснобродовка и Нетайлово.Ключевая высотаАртемовское направление — одно из наиболее горячих. Здесь в конце марта освободили село Красное (Ивановское) — одно из последних на пути от Артемовска к Часову Яру.Также на минувшей неделе на этой дороге взяли мощный опорный пункт, за который держались ВСУ. Бои идут и за соседнюю Богдановку — больше половины села уже контролируют российские подразделения.Часов Яр имеет особое значение — это господствующая высота, открывающая путь к наиболее крупной агломерации в ДНР — Славянско-Краматорской, а также к Константиновке. По данным в открытых источниках, российская армия накануне нанесла по украинским силам в городе авиаудары ФАБами с управляемыми модулями планирования и коррекции, также работала реактивная артиллерия. Предпринимаются попытки войти в город с востока, со стороны микрорайона "Новый", где у ВСУ очень мощные укрепления.Другие участки фронтаВ районе сел Работино и Вербовое в Запорожской области украинские войска выдавливают с тех немногих территорий, которые они захватили в прошлогоднем наступлении. Контратаки противника безуспешны.То же самое — в районе недавно освобожденного села Водяное в ДНР, а также соседнем Первомайском. Западная часть этого села пока у ВСУ.Под Марьинкой завершаются бои в Георгиевке, после которой — Максимильяновка и Новомихайловка, ключевые в цепочке населенных пунктов к западу.На Херсонском направлении, в Запорожской области в районе Пятихаток и Мирного российские войска улучшают позиции.На Купянском направлении в некоторых районах Харьковской области ВС России вышли к реке Оскол, ВСУ контратакуют. В украинских СМИ обсуждают возможность эвакуации населения из Харькова и других городов региона."На нашем участке положение стабильное. Да, Оскол — река достаточно маловодная, форсировать ее технически не так сложно. Но рельеф все усложняет — ВСУ контролируют правый берег, он выше, и это дает им определенное тактическое преимущество. Однако у нас хорошо укрепленные позиции в лесах, поэтому ни о каких попытках с их стороны продвинуться речи не идет — их разберут моментально, — рассказывает мобилизованный боец с позывным Снейк. — Сообщения украинских СМИ насчет нашего наступления на Харьков комментировать не буду. Но вот что можно сказать. У нас многие радуются, когда слышат об эвакуации каких-то прифронтовых украинских населенных пунктов. Важно помнить, что делается это не из заботы о мирных жителях — до них киевской власти дела особого нет. Это для того, чтобы подразделения ВСУ заняли удобные позиции и разместили там пополнение, значит, как раз на таких участках они окажут наиболее упорное сопротивление".Харьков и удары по энергоструктуреПосле первых обстрелов Белгорода Россия возобновила удары по украинской энергетической инфраструктуре. Основные цели — ГЭС и ТЭС. В частности, практически полностью уничтожены два зала крупнейшей гидроэлектростанции на Украине — Днепрогэс.Как сообщил глава "Укргидроэнерго" Игорь Сирота, на восстановление уйдут годы. Станция мощностью 1569 МВт обеспечивала более десяти процентов генерации всей страны.Позже ударам подверглись и другие объекты, в том числе:На ремонт первых двух, по словам Дмитрия Сахарука, исполнительного директора ДТЭК (крупнейшее частное предприятие в украинской энергоотрасли), потребуется больше двух лет.А 30 марта украинская компания "Центрэнерго" сообщила, что в Харьковской области уничтожена Змиёвская ТЭЦ, одна из крупнейших в регионе.После этого на Украине возникли проблемы с электроэнергией. В Харькове трое суток не было света, полноценно обеспечить город электричеством не удается до сих пор.Больше двух дней те же проблемы решали в Одесской области, 36 часов — в Хмельницкой. В других регионах также случаются отключения. Целенаправленные удары по энергетической инфраструктуре усложняют Киеву переброску подкреплений и боеприпасов по железной дороге. Однако окончательно сокрушить украинскую энергосистему довольно сложно — более половины генерации приходится на атомные электростанции.Но возможности ВПК сокращаются. Некоторые предприятия (например, "Мотор Сич" и Харьковский завод транспортного машиностроения имени Малышева, выпускающий танки и другую военную технику) сами становились целями российских ракет и беспилотников. В последние несколько дней ракеты также поражали прифронтовые объекты ВСУ.

https://ria.ru/20240320/plennye-1934532720.html

россия

украина

харьков

донецкая народная республика

запорожская область

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Нармания Давид

Нармания Давид

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

россия, украина, харьков, донецкая народная республика, запорожская область, херсонская область