https://ria.ru/20240405/nato-1938145513.html

"Это не благотворительность": Столтенберг поставил Кулебу на место

"Это не благотворительность": Столтенберг поставил Кулебу на место - РИА Новости, 05.04.2024

"Это не благотворительность": Столтенберг поставил Кулебу на место

Боевые действия на Украине необходимы НАТО для обеспечения собственной безопасности, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на встрече с журналистами вместе с... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T21:05

2024-04-05T21:05

2024-04-05T21:37

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Боевые действия на Украине необходимы НАТО для обеспечения собственной безопасности, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на встрече с журналистами вместе с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой после заседания Совета Украина — НАТО."Это важно для всей НАТО, для нашей безопасности. То, что делаете вы (украинцы. — Прим. ред.), — это важно для всех нас", — отметил он.По словам Столтенберга, поддержка Украины со стороны альянса продиктована собственными интересами в сфере безопасности, ее не нужно воспринимать как благотворительность.Кулеба, в свою очередь, в очередной раз пожаловался на удары со стороны России. По его словам, из-за невозможности противостоять российским обстрелам рушится украинская экономика.Ранее Столтенберг заявил, что альянс не был и не будет участником украинского конфликта.В штаб-квартире НАТО в Брюсселе в среду и четверг прошли заседания глав МИД стран альянса, а также Совета НАТО — Украина, в которых принимал участие глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

https://ria.ru/20240405/zelenskaya-1938127124.html

https://ria.ru/20240405/ukraina-1938088510.html

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в мире, украина, нато, россия, брюссель, йенс столтенберг, дмитрий кулеба