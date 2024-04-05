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"Это не благотворительность": Столтенберг поставил Кулебу на место
"Это не благотворительность": Столтенберг поставил Кулебу на место - РИА Новости, 05.04.2024
"Это не благотворительность": Столтенберг поставил Кулебу на место
Боевые действия на Украине необходимы НАТО для обеспечения собственной безопасности, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на встрече с журналистами вместе с... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T21:05
2024-04-05T21:05
2024-04-05T21:37
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Боевые действия на Украине необходимы НАТО для обеспечения собственной безопасности, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на встрече с журналистами вместе с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой после заседания Совета Украина — НАТО."Это важно для всей НАТО, для нашей безопасности. То, что делаете вы (украинцы. — Прим. ред.), — это важно для всех нас", — отметил он.По словам Столтенберга, поддержка Украины со стороны альянса продиктована собственными интересами в сфере безопасности, ее не нужно воспринимать как благотворительность.Кулеба, в свою очередь, в очередной раз пожаловался на удары со стороны России. По его словам, из-за невозможности противостоять российским обстрелам рушится украинская экономика.Ранее Столтенберг заявил, что альянс не был и не будет участником украинского конфликта.В штаб-квартире НАТО в Брюсселе в среду и четверг прошли заседания глав МИД стран альянса, а также Совета НАТО — Украина, в которых принимал участие глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
https://ria.ru/20240405/zelenskaya-1938127124.html
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"Это не благотворительность": Столтенберг поставил Кулебу на место
Столтенберг: боевые действия на Украине нужны для обеспечения безопасности НАТО