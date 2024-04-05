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"Это не благотворительность": Столтенберг поставил Кулебу на место - РИА Новости, 05.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:05 05.04.2024 (обновлено: 21:37 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/nato-1938145513.html
"Это не благотворительность": Столтенберг поставил Кулебу на место
"Это не благотворительность": Столтенберг поставил Кулебу на место - РИА Новости, 05.04.2024
"Это не благотворительность": Столтенберг поставил Кулебу на место
Боевые действия на Украине необходимы НАТО для обеспечения собственной безопасности, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на встрече с журналистами вместе с... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T21:05
2024-04-05T21:37
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нато
россия
брюссель
йенс столтенберг
дмитрий кулеба
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Боевые действия на Украине необходимы НАТО для обеспечения собственной безопасности, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на встрече с журналистами вместе с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой после заседания Совета Украина — НАТО."Это важно для всей НАТО, для нашей безопасности. То, что делаете вы (украинцы. — Прим. ред.), — это важно для всех нас", — отметил он.По словам Столтенберга, поддержка Украины со стороны альянса продиктована собственными интересами в сфере безопасности, ее не нужно воспринимать как благотворительность.Кулеба, в свою очередь, в очередной раз пожаловался на удары со стороны России. По его словам, из-за невозможности противостоять российским обстрелам рушится украинская экономика.Ранее Столтенберг заявил, что альянс не был и не будет участником украинского конфликта.В штаб-квартире НАТО в Брюсселе в среду и четверг прошли заседания глав МИД стран альянса, а также Совета НАТО — Украина, в которых принимал участие глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
https://ria.ru/20240405/zelenskaya-1938127124.html
https://ria.ru/20240405/ukraina-1938088510.html
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в мире, украина, нато, россия, брюссель, йенс столтенберг, дмитрий кулеба
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, НАТО, Россия, Брюссель, Йенс Столтенберг, Дмитрий Кулеба
"Это не благотворительность": Столтенберг поставил Кулебу на место

Столтенберг: боевые действия на Украине нужны для обеспечения безопасности НАТО

© AP Photo / Matthias SchraderГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© AP Photo / Matthias Schrader
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Боевые действия на Украине необходимы НАТО для обеспечения собственной безопасности, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на встрече с журналистами вместе с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой после заседания Совета Украина — НАТО.
"Это важно для всей НАТО, для нашей безопасности. То, что делаете вы (украинцы. — Прим. ред.), — это важно для всех нас", — отметил он.
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По словам Столтенберга, поддержка Украины со стороны альянса продиктована собственными интересами в сфере безопасности, ее не нужно воспринимать как благотворительность.
Кулеба, в свою очередь, в очередной раз пожаловался на удары со стороны России. По его словам, из-за невозможности противостоять российским обстрелам рушится украинская экономика.
Ранее Столтенберг заявил, что альянс не был и не будет участником украинского конфликта.
В штаб-квартире НАТО в Брюсселе в среду и четверг прошли заседания глав МИД стран альянса, а также Совета НАТО — Украина, в которых принимал участие глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНАТОРоссияБрюссельЙенс СтолтенбергДмитрий Кулеба
 
 
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