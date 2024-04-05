Премьер Нидерландов призвал НАТО продолжать сдерживание России
Рютте: НАТО должна усилить восточный фланг для сдерживания России
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Архивное фото
ГААГА, 5 апр - РИА Новости. НАТО должна продолжать сдерживание России, в том числе путем усиления защиты восточного фланга и расходами на оборону от каждой страны-члена в размере не менее 2% ВВП, заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, которого считают наиболее вероятным кандидатом на роль следующего генсека Североатлантического альянса.
"Крайне важно, чтобы НАТО сохраняло сдерживание, чтобы мы все понимали, что эта граница стран Балтии и других стран на восточном фланге с Белоруссией и Россией является нашей коллективной границей... Прежде всего, это означает, что все мы тратим не менее 2 процентов (ВВП) на оборону. Это означает также усиление защиты восточного фланга", - заявил Рютте в интервью литовской телерадиовещательной компании LRT.
По словам премьера, в ходе его визита обсуждалась перспектива расширенного передового присутствия НАТО в Литве. "Мы знаем, что Германия намерена значительно увеличить свои мощности здесь, и мы работаем с немцами, чтобы посмотреть, как нам лучше всего справиться с этим в будущем", - сообщил он.
Глава нидерландского правительства также заявил о необходимости в ближайшее время решить вопросы, касающиеся противовоздушной обороны Украины. "Речь идет о том, чтобы у Украины было достаточное количество систем Patriot, например, вокруг Харькова, где у них нет никакой ПВО или почти нет ПВО, но также и на восточном фланге", - добавил он.
Ранее Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) со ссылкой на источники сообщила, что кандидатуру нынешнего премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост генерального секретаря НАТО уже поддержали 28 из 32 стран-членов альянса. Среди государств-членов альянса, которые поддерживают его - США, Германия, Великобритания и Франция.
Действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг должен был покинуть свой пост еще 1 октября 2022 года, однако в марте 2022 года лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года на фоне событий вокруг Украины. В июле он сообщил, что останется на своем посту еще на один год - до 1 октября 2024 года. Дольше всего на посту генсека НАТО за всю историю альянса находился нидерландец Йозеф Лунс, он пробыл в должности 13 лет - с 1971 года. Столтенберг с девятилетним сроком пока находится на втором месте.
Америка разрешила генсеку НАТО остаться мужчиной. Главное — быть русофобом
26 июня 2023, 08:00