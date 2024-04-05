https://ria.ru/20240405/nato-1938028491.html

Обман рассекречен. Что США пообещали Ельцину в 1994-м

Обман рассекречен. Что США пообещали Ельцину в 1994-м - РИА Новости, 05.04.2024

Обман рассекречен. Что США пообещали Ельцину в 1994-м

Американский архив национальной безопасности опубликовал очередную порцию документов о взаимодействии Москвы и НАТО в 1990-х. Исследователи из США говорят о... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T13:52

2024-04-05T13:52

2024-04-05T16:37

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Американский архив национальной безопасности опубликовал очередную порцию документов о взаимодействии Москвы и НАТО в 1990-х. Исследователи из США говорят о "слишком коротком периоде" тесного сотрудничества России и Североатлантического альянса, который обернулся "несбывшимися надеждами". О том, что нового рассказали архивные записи, — в материале РИА Новости.От конфронтации к кооперацииЗа три года (1992-1995) высшие должностные лица НАТО и США разработали соглашения о взаимодействии с высокопоставленными российскими руководителями, включая министра обороны, отмечают в архиве нацбезопасности. В результате резко сократились объемы ядерного оружия и взаимные риски, появилась "надежда на возможную интеграцию России в Европу и партнерство с НАТО". Исследователи назвали этот период "коротким медовым месяцем".Среди документов — стенограмма беседы генерального секретаря НАТО Манфреда Вернера (занимал пост в 1988-1994 годах) с председателем Верховного совета Русланом Хасбулатовым в феврале 1992-го в Москве. Генсек говорит о "новой среде безопасности от Урала до Атлантики". В ее основе — три столпа: Хельсинкский процесс, Европейское экономическое сообщество и собственно Североатлантический альянс."Для этих целей мы создали Совет сотрудничества при НАТО, чтобы проводить тесные консультации, налаживать взаимодействие и формировать взаимосвязанные институты с нашими бывшими противниками, а теперь партнерами. Это наше видение будущего. Мы хотели бы, чтобы Россия и все другие члены СНГ присоединились к Совету, — отмечал Вернер. — <…> Мы не собираемся вмешиваться во внутренние дела России, а также во внутренние дела других суверенных государств СНГ. Мы хотели бы установить самые дружественные отношения со всеми бывшими советскими республиками".Уменьшение расходов на оборону помогло экономическим реформам в России, сказал Хасбулатов. "Именно это является результатом ослабления военно-политического соперничества, — подчеркнул он. — В этом отношении мы считаем, что вклад Североатлантического альянса очень значителен, а также надеемся, что продолжим идти по пути сокращения ядерного оружия".Вернер вторит собеседнику: "Сегодня у нас действительно нет необходимости тратить огромные средства на противостояние, поэтому мы можем направить их на помощь вам"."Появится еще много горячих точек"В марте 1994-го в Вашингтон прибыла высокопоставленная российская делегация, возглавленная спикером Госдумы Иваном Рыбкиным. Гости встретились с представителями администрации президента Билла Клинтона и конгрессменами, включая сенаторов Сэма Нанна и Ричарда Лугара — авторов закона о совместном уменьшении угрозы, который частично финансировал денуклеаризацию бывших советских республик и сокращение вооружений России.Также состоялись переговоры с Уильямом Перри, за месяц до этого назначенным министром обороны США. Он подробно обрисовал перспективы участия Москвы в натовской программе "Партнерство во имя мира" (Россия присоединится к ней уже в июне 1994-го, в 2014-м сотрудничество приостановили).По словам Перри, у плана, предложенного всем странам Центральной и Восточной Европы, было как минимум два преимущества. Первое — "установление дополнительного доверия между Россией и США за счет повышения открытости и укрепления контактов между вооруженными силами двух стран". "Во-вторых, это практическая польза от участия в совместных учениях и учениях российских, американских и европейских вооруженных сил по решению оперативных задач", — отмечал глава Пентагона. Рыбкин поддержал "Партнерство".Помимо этого, обсудили актуальные на тот момент военные конфликты. "В конце концов мы спонтанно пришли к правильному взаимодействию в Боснии, — заявил Рыбкин. — Мне бы хотелось добиться такого взаимодействия осознанно, в результате консультаций и взаимных дискуссий. Это важно для репутации наших двух стран. Появится еще много горячих точек, которые потребуют тесного сотрудничества". Глава комитета Госдумы по международным делам Владимир Лукин также указал на необходимость координации в бывшей Югославии, с чем Перри полностью согласился."Поворотный момент"В октябре 1995-го глава Пентагона отправил Клинтону отчет о недавнем визите в США министра обороны России Павла Грачева. Перри сообщил президенту о "прорывном опыте" встречи с коллегой, который приехал для наблюдения за совместными американо-российскими военными маневрами. Учения, получившие название "Миротворец" и проводившиеся на базе в Форт Райли (Канзас), должны были подготовить войска к участию в миротворческих операциях НАТО в Боснии.Перри увидел в поведении Грачева существенные изменения: от "довольно напряженной" семичасовой встречи в Вашингтоне до учений в Форт Райли, имевших "ошеломляющий успех". Российский министр побывал и на другой базе, где с коллегой вместе нажал на кнопку, приведшую в действие взрывное устройство, которое уничтожило шахту ядерной ракеты "Минитмен"."Он полностью уловил историческую символику этого поступка, — писал Перри. — Он эмоционально говорил, что его дети и внуки запомнят этот день".После звонка из Форта Райли с главой Пентагона связался госсекретарь Строуб Тэлботт. Как и Перри, он подчеркнул значение встречи с Грачевым. "Подозреваю, что через десять лет буду чувствовать то же самое: это чрезвычайно важное и позитивное событие, последствия которого выходят далеко за пределы Боснии. В целом ваше рукопожатие с Грачевым могло бы стать одним из поворотных моментов в истории", — сказал госсекретарь.Архив нацбезопасности при Университете имени Джорджа Вашингтона регулярно публикует документы о российско-американских отношениях. Предыдущая порция также касалась 1990-х. В частности, выяснилось, что в НАТО вроде бы были не против углубления сотрудничества с Москвой. На президента Бориса Ельцина делали серьезную ставку. А он, в свою очередь, якобы даже был согласен на вступление в альянс. Впрочем, в Москве это опровергли.Полный перевод рассекреченных документов читайте на сайте ИноСМИ >>

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россия, сша, москва, уильям перри, павел грачев, билл клинтон, нато, министерство обороны сша, снг